Il y a tant de films à voir sur Netflix ! Si vous avez du mal à faire votre choix, voici une liste des 10 meilleurs films à voir sur Netflix, Amazon Prime Video, Disney +

« The Shawshank Redemption » – Les Évadés (Netflix)

Le film raconte l’histoire d’un homme injustement condamné à la prison à vie, et de sa lutte pour survivre et s’évader. Les Évadés est un film poignant et inspirant, avec une réalisation parfaite de Frank Darabont et Tim Robbins en tant qu’Andy Dufresne y joue le rôle de sa carrière.

« The Godfather » – Le Parrain (Prime Video)

Le film raconte l’histoire d’une famille de mafieux italiens aux États-Unis, et de leur lutte pour le pouvoir et la survie. « The Godfather » est un classique intemporel du cinéma, avec à la direction un grand Francis Ford Coppola et un Marlon Brando en tant que Don Vito Corleone qui joue certainement ici son meilleur rôle ?

» Forrest Gump » – (Prime Video)

Le film raconte l’histoire d’un homme simple d’esprit qui devient un héros national, et de sa vie extraordinaire. « Forrest Gump » est un film merveilleux, avec une excellente réalisation de Robert Zemeckis et une superbe performance de Tom Hanks en tant que Forrest Gump.

« The Godfather, Part II » – Le Parrain, 2e partie (Prime Video)

Le film raconte l’histoire de la famille Corleone à travers deux générations, et de leur lutte pour le pouvoir et la survie. « The Godfather, Part II » est un film incroyable, avec le style inimitable de Francis Ford Coppola toujours à la réalisation et un énorme rôle pour le jeune Robert De Niro en tant que le jeune Vito Corleone.

« Pulp Fiction » (Prime Video)

Le film raconte l’histoire de deux détectives privés, d’un gangster et de sa petite amie, et de leurs aventures dans le milieu criminel de Los Angeles. « Pulp Fiction » est un film au montage étonnant qui casse les codes. Quentin Tarantino film ici un John Travolta excellent dans le rôle de Vincent Vega. Ce film comporte plusieurs scènes d’anthologie.

« Gladiator » (Netflix)

L’allié le plus fidèle de Marc Aurèle, qu’il a guidé de victoire en victoire, est le général romain Maximus. Le fils de Marc Aurèle, Commode, s’empare impitoyablement du pouvoir et ordonne ensuite l’arrestation et l’exécution du général par jalousie pour la gloire de Maximus et plus encore pour l’affection que lui porte l’empereur. Maximus parvient à échapper à ses assaillants mais ne peut empêcher le massacre de sa famille. Il est le captif d’un marchand d’esclaves, d’un gladiateur et d’un complot de représailles. Ridley Scott dirige un Russell Crowe au sommet de sa carrière.

« Le Silence des agneaux » (Prime Video)

Buffalo Bill, un psychopathe, terrorise le Middle West en enlevant et en tuant des jeunes femmes. Un nouvel agent du FBI, Clarice Starling, est chargé d’interroger l’ancien psychiatre Hannibal Lecter. Lecter, est un psychopathe cannibale doté d’une intelligence extraordinaire, est en mesure de lui fournir des informations. Il se forme alors un lien d’attraction et de répulsion qui nous tient en haleine tout le film.

« Fight Club » (Netflix)

Un jeune homme extrêmement chanceux parvient à une certaine harmonie avec Marla, qu’il rencontre dans un groupe d’entraide. De plus, Tyler Durden, un personnage sympathique et plein de vie, lui est présenté. David Fincher et Edward Norton forme dans ce film un duo réalisateur, acteur principal, de grande qualité. Et Brad Pitt vient compléter le duo, pour en faire l’un des meilleurs films de la fin des années 1990.

« The Dark Knight » – The Dark Knight, Le Chevalier Noir (Prime Video)

Le film raconte l’histoire du justicier masqué Batman et de son ennemi juré, le Joker. « The Dark Knight » est un film fascinant, Christopher Nolan transcende ici son art et débute ici une série de réalisation parfaite. Le rôle énorme de Heath Ledger en tant que Joker que vient de transcender Joaquin Phoenix.

« The Social Network » (Netflix)

Le film raconte l’histoire du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et de la création du plus grand réseau social au monde. « The Social Network » est un film incroyablement captivant, avec une excellente réalisation de David Fincher et une superbe performance de Jesse Eisenberg en tant que Mark Zuckerberg.