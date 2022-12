Noël est bientôt là, et avec lui, le temps de se détendre devant un bon film. Voici une liste de 35 films de Noël à regarder pour se mettre dans l’esprit des fêtes. Certains sont drôles, d’autres touchants, mais tous sont parfaits pour mettre un peu de magie dans cette période de l’année.

Top 35 des films de Noël pour se mettre dans l’ambiance des fêtes

Noël est une période magique de l’année, et quoi de mieux que de se plonger dans l’esprit des fêtes en regardant quelques-uns des meilleurs films de Noël ? Que vous soyez un amateur de classiques ou que vous cherchiez quelque chose de nouveau, voici notre sélection des 35 meilleurs films de Noël à regarder.

A Christmas Story (1983)

Beethoven (1992)

Blanche-Neige et les Sept Nains (1937)

Edward aux mains d’argent (1990)

Elfe (2003)

Family Man (2000)

Gremlins (1984)

Joyeux Noël (2005)

L’Arbre de Noël (1969)

L’Étrange Noël de Mr. Jack (1993)

La Belle et la Bête (1946)

La Course au jouet (1996)

La Famille Addams (1991)

La Famille Bélier (2014)

La vie est belle (1946)

La vie est belle (1997)

Le Bonhomme de Neige (1932)

Le Drôle de Noël de Scrooge (2009)

Le Grinch (2000)

Le Noël de Mickey (1983)

Le Père Noël est une ordure (1982)

Le Pôle Express (2004)

Le sapin a les boules de Jeremiah S. Chechik (1989)

Les Choristes (2004)

Les Trois Petits Cochons (1933)

Love Actually (2003)

Maman, j’ai (encore) raté l’avion ! (1992)

Maman, j’ai raté l’avion ! (1990)

Le Miracle de la 34e rue (1947)

Miracle sur la 34ème Rue (1994)

Noël Blanc (1954)

Piège de cristal (1988)

Rudolph le petit Renne au nez rouge (2005)

Santa & Cie (2017)

Films de Noël à ne pas manquer

Noël est la période de l’année la plus magique, et quoi de mieux que de regarder un film de Noël pour vous mettre dans l’ambiance des fêtes? Voici une liste de 14 films de Noël à ne pas manquer.

Le Miracle de la 34e rue (1947)

Ce classique de Noël raconte l’histoire d’un homme qui prétend être le vrai Père Noël et doit affronter un tribunal pour prouver sa folie. Ce film est un incontournable pour tous ceux qui aiment Noël.

La vie est belle (1946)

Un autre classique du genre, ce film raconte l’histoire d’un homme qui, au bord du suicide, est sauvé par un ange et voit ce que serait sa vie s’il n’avait jamais existé. C’est un film touchant et inspirant qui rappelle aux gens ce qui est vraiment important dans la vie.

Noël Blanc (1954)

Un groupe d’amis qui se produisent dans un spectacle musical décident de se rendre dans une petite ville du Vermont pour les vacances de Noël. Ils rencontrent alors deux sœurs avec qui ils tombent amoureux et décident de leur donner un coup de main pour sauver leur hôtel en difficulté. Noël Blanc est un film plein de musique et de romance, parfait pour se mettre dans l’ambiance des fêtes.

A Christmas Story (1983)

Ralphie, un jeune garçon, rêve d’avoir un fusil à air comprimé pour Noël afin qu’il puisse « protéger la maison contre les bandits ». Mais entre les avertissements répétés de sa mère sur les dangers des armes à feu et les mésaventures qu’il vit en essayant d’obtenir son fusil, Ralphie commence à douter qu’il aura jamais ce qu’il veut vraiment pour Noël. A Christmas Story est drôle, touchant et nostalgique, et il est difficile de ne pas s’identifier à Ralphie et à son histoire.

Elfe (2003)

Buddy est un elfe qui grandit au Pôle Nord sans savoir qu’il n’est pas comme les autres elfes. Lorsqu’il découvre son secret, Buddy décide de partir à New York à la recherche de son père humain, espérant que celui-ci pourra lui apprendre comment être humain. Elfe est une comédie hilarante avec Will Ferrell, parfaite pour se mettre dans l’ambiance des fêtes.

Le Pôle Express (2004)

Un garçon sceptique commence à douter de l’existence du Père Noël lorsqu’il reçoit une invitation mystérieuse pour prendre le train Le Pôle Express vers le Pôle Nord. Sur le train, il rencontre d’autres enfants qui partagent ses doutes, mais ensemble, ils vont découvrir que le Père Noël est bien réel. Le Pôle Express est un film magnifiquement animé avec un message inspirant sur la foi et l’esprit de Noël.

L’Étrange Noël de monsieur Jack (1993)

Jack Skellington, le roi des citrouilles, est fatigué de célébrer Halloween chaque année et commence à s’intéresser à Noël. Alors qu’il se promène dans les bois, il tombe sur six arbres qui contiennent des portes vers d’autres mondes sur le thème des fêtes, dont l’une mène à la ville de Noël. Jack rentre chez lui pour montrer ses découvertes à ses amis et voisins, mais au lieu de tout comparer à leur idée de Noël, ils comparent tout à leur idée d’Halloween. Ils sont cependant liés à un personnage de la ville de Noël : son dirigeant, le Père Noël, ou « Perce-oreille », comme Jack l’appelle à tort.

Gremlins (1984)

Quand un jeune homme reçoit en cadeau de Noël une créature appelée « Gremlin », il ne sait pas qu’il déclenche une série d’incidents qui prennent des proportions effrayantes. Les Gremlins se multiplient et commencent à semer la terreur dans la ville. Le film est rempli de scènes hilarantes et effrayantes, c’est l’un des films cultes de Noël les plus populaires

Family Man (2000)

Jack Campbell est un jeune homme riche et ambitieux qui a tout sacrifié pour la réussite professionnelle. Lorsqu’il rencontre une ancienne petite amie le soir de Noël, il se trouve transporté dans un monde où il est marié et un père de famille. Le film montre ce que serait la vie de Jack s’il avait suivi une autre voie.

L’Arbre de Noël (1969)

Laurent Segur, riche homme d’affaires franco-américain, est ravi de présenter sa nouvelle compagne, Catherine Graziani, à son fils de 10 ans, Pascal, dont la mère a péri dans un accident. C’est le début des vacances d’été. Pascal aimerait les passer en Corse. Là-bas, au bord de la mer, lui et son père assistent à l’explosion d’un avion militaire, et le pilote parvient à parachuter la précieuse cargaison : une bombe atomique. Pascal est atteint d’une leucémie et n’a plus que six mois à vivre après avoir été irradié.

La Course au jouet (1996)

Les Morris sont une famille de la classe moyenne qui vit dans un petit quartier banlieue. Quand leur fils, Billy, découvre qu’il n’y a plus le jouet dont il rêvait en solde à temps pour Noël, ses parents décident de l’accompagner dans un voyage fou à travers tout le pays pour trouver ce qu’il veut. Ce film, qui a pour toile de fond la famille et les valeurs de Noël, est rempli d’action et de comédie.

Love Actually (2003)

Love Actually est une comédie romantique à multiples histoires qui se déroule pendant les 2 semaines qui précèdent Noël. On suit plusieurs personnages dans leur quête de l’amour et du bonheur, dont un Premier Ministre britannique qui tombe amoureux de son assistante, et un homme qui s’engage à trouver le grand amour avant Noël. C’est un film doux-amer qui montre que l’amour est plus fort que tout.

Piège de cristal (1988)

Le département des services secrets américains est en alerte lorsque Alan Rickman, un scientifique suisse, élabore un plan visant à détruire la ville de Los Angeles. Bruce Willis s’engage pour stopper les plans de Rickman et empêcher la destruction de L.A. avant Noël. Piège de cristal est un classique du cinéma d’action qui a marqué le genre et qui reste encore populaire aujourd’hui.

Maman, j’ai raté l’avion ! (1990)

Quand la famille McCallister part en vacances à Paris pour Noël sans leur fils Kevin, ils ne se doutent pas que celui-ci s’est retrouvé seul à la maison. Mais Kevin découvre vite qu’être livré à lui-même n’est pas si désagréable. Il se retrouve à devoir affronter deux voleurs qui veulent voler leurs biens et décide de les vaincre avec l’aide d’un voisin. Ce film est une comédie familiale de Noël par excellence.

Les meilleurs films de Noël à regarder en famille

Noël est une période magique de l’année, et quoi de mieux que de se blottir avec sa famille devant un bon film de Noël pour en profiter pleinement? Voici une liste des 10 meilleurs films de Noël à regarder en famille.

Maman, j’ai raté l’avion

un classique des films de Noël, avec un jeune Macaulay Culkin qui doit faire face à deux voleurs de grands magasins qui ont envahi sa maison pendant les vacances.

Le Grinch

Un autre classique, avec Jim Carrey dans le rôle du Grinch, un être malveillant qui déteste Noël et tout ce qui s’y rapporte.

Le Noël de Mickey

Un film mignon pour les enfants, avec les personnages de Disney préférés des petits, Mickey Mouse et ses amis, en train de préparer Noël.

La Famille Addams

Les vacances d’hiver: une comédie macabre amusante mettant en vedette la célèbre famille Addams, une famille excentrique qui adore les choses bizarres et terrifiantes.

La Vie est belle

Un magnifique film sur l’espoir et l’amour, mettant en vedette Roberto Benigni et Nicoletta Braschi dans les rôles principaux. L’histoire est celle d’un père qui fait tout son possible pour protéger son fils pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le Miracle de la 34e rue

Un classique intemporel sur le Père Noël, avec Edmund Gwenn dans le rôle du vieil homme barbu. Le film suit son histoire alors qu’il est jugé pour avoir prétendu être le vrai Père Noël.

Les Trois Petits Cochons

Un conte de fées moderne avec les trois petits cochons comme personnages principaux. Les trois frères doivent faire face à un loup affamé qui essaie de les manger.

Le Pôle Express

Un film d’animation magnifique sur un garçon qui prend le Pôle Express pour se rendre au Pôle Nord afin de rencontrer le Père Noël. Il fait face à de nombreuses aventures et rencontre des personnages hauts en couleur tout au long du voyage.

Le Bonhomme de neige

Un autre film d’animation merveilleux avec une histoire touchante sur l’amitié et l’amour. Le Bonhomme de neige est abandonné par son papa Noël et doit faire face au froid hivernal tout seul. Heureusement, il rencontre une petite fille qui va l’aider à trouver son chemin vers le Pôle Nord.

Rudolph le petit Renne au nez rouge

Un classique des films de Noël avec Rudolph, le petit renne au nez rouge, comme personnage principal. Rudolph doit faire face à son rejet par les autres animaux et trouver sa place dans le monde avant que le Père Noël ne parte pour sa tournée annuelle.

Les films de Noël les plus touchants

Noël est une période magique de l’année, et quoi de mieux que de se plonger dans l’esprit des fêtes en regardant un film de Noël ? Voici une liste de 6 films de Noël qui vous feront voyager dans un univers féérique et vous aideront à entrer dans l’esprit des fêtes.

La Vie est Belle de Roberto Benigni

Ce film italien sorti en 1997 raconte l’histoire d’amour de Guido et Dora durant la Seconde Guerre mondiale. Le film est très émouvant et met en lumière l’importance de la famille, de l’amour et de l’espoir en ces temps difficiles.

Love Actually de Richard Curtis

Sorti en 2003, ce film britannique suit plusieurs histoires d’amour qui se croisent à Londres en période de Noël. C’est un feel-good movie parfait pour se mettre dans l’ambiance des fêtes.

Le Miracle de la 34e rue de George Seaton

Sorti en 1947, ce film conte l’histoire d’un homme qui prétend être le vrai Père Noël et va devoir faire face à un tribunal. C’est un film touchant qui vous rappellera que le vrai esprit de Noël n’est pas dans les cadeaux, mais bien dans les gestes et les intentions.

La vie est belle de Frank Capra

Sorti en 1946, ce film raconte l’histoire d’un homme désespéré qui souhaite ne jamais avoir existé. Mais il va se rendre compte que la vie est belle et que chaque personne a son importance. C’est un classique intemporel qui vous rappellera tout le bien que vous pouvez apporter aux autres.

La Famille Bélier de Éric Lartigau

Sorti en 2014, ce film français raconte l’histoire d’une famille dont tous les membres sont sourds-muets, à l’exception de la fille aînée, Paula, qui va devoir choisir entre sa famille et son ambition personnelle. C’est un film touchant et drôle à la fois qui saura vous émouvoir.

Le Grinch de Ron Howard

Adapté du célèbre livre pour enfants de Dr Seuss, ce film sorti en 2000 raconte l’histoire du Grinch, un être vert et misanthrope qui déteste Noël et décide de gâcher la fête pour tout le monde. Mais il va finir par découvrir que Noël n’est pas seulement dans les cadeaux.

Les films de Noël les plus drôles

Noël est une période de l’année où nous nous retrouvons tous avec nos proches pour célébrer et profiter de moments de bonheur. C’est également une période où nous aimons regarder des films de Noël pour nous mettre dans l’ambiance des fêtes. Voici une liste des 8 films de Noël les plus drôles à regarder cette année.

La vie est belle (1997)

Ce film raconte l’histoire d’amour de Guido et Dora, interprétés par Roberto Benigni et Nicoletta Braschi. C’est l’un des films de Noël les plus populaires en Italie et il est souvent diffusé à la télévision pendant les fêtes. Il est drôle, émouvant et touchant, et il vous donnera certainement envie de célébrer Noël avec votre famille et vos amis.

Le Père Noël est une ordure (1982)

Ce classique français sorti en 1982 raconte les aventures rocambolesques du Père Noël et de son acolyte, le lapin blanc, au cours d’une nuit mouvementée à la radio. C’est un film hilarant qui saura vous faire rire aux éclats.

Les Trois Petits Cochons (1933)

Ce classique d’animation de Walt Disney raconte l’histoire de trois petits cochons qui doivent affronter le grand méchant loup. C’est un film drôle et mignon qui plaira aux petits et aux grands.

Le Grinch (2000)

Le Grinch est un film d’animation basé sur le livre du même nom de Dr Seuss. Il raconte l’histoire d’un grouchy personnage qui essaye de ruiner Noël pour tout le monde, mais il finit par réaliser que la vraie signification des fêtes est l’amour et la générosité. Ce film est hilarant et touchant, et il vous donnera envie de célébrer Noël avec enthousiasme.

Maman, j’ai raté l’avion ! (1990)

Maman, j’ai raté l’avion ! raconte l’histoire d’un jeune garçon qui doit faire face à des cambrioleurs après que sa famille soit partie en vacances sans lui. C’est un film très drôle avec beaucoup d’action et d’aventures amusantes. Vous ne vous ennuierez certainement pas en le regardant.

Maman, j’ai (encore) raté l’avion! (1992)

Ce classique des fêtes raconte l’histoire d’un jeune garçon qui doit faire face à un long voyage et une aventure à New-York seul après une erreur d’avion. Il rencontre beaucoup d’aventures drôles et intéressantes avant d’arriver enfin à destination. C’est un film amusant et divertissant qui plaira aux petits et aux grands.

La Famille Addams (1991)

Ce film comique raconte l’histoire d’une famille excentrique qui vit dans une grande demeure isolée. Ils sont bizarres, effrayants et parfois terrifiants, mais ils sont aussi très drôles et attachants. C’est un film amusant à regarder en famille pendant les fêtes.

Beethoven (1992)

Beethoven est un chien gigantesque qui apporte beaucoup de joie et de chaos dans la vie de sa nouvelle famille adoptive. C’est un film hilarant qui plaira aux petits et aux grands. Les scènes comiques sont nombreuses et vous aurez certainement envie de le regarder plusieurs fois.

Les films de Noël sont un excellent moyen de se mettre dans l’esprit des fêtes. Ils peuvent nous aider à nous rappeler ce que nous aimons le plus à cette période de l’année et nous donner un sentiment de chaleur et de bien-être. Voici les films de Noël que vous pouvez regarder pour vous mettre dans l’ambiance des fêtes.