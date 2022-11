Ce n’est un secret pour personne que les chiens peuvent être dangereux. Plus de 500 000 personnes seraient mordues par des chiens chaque année en France selon le Centre de documentation et d’information de l’assurance (CDIA) alors qu’ils seraient plus de 250 000 selon les services vétérinaires. Cela représenterait au minimum plus de 10 000 morsures graves selon l’Anses.

Un grand écart qui s’explique donc par la gravité de ladite morsure, la dangerosité de celle-ci et le passage aux urgences. Et également l’aspect financier s’il ne s’agit pas de votre chien il peut y avoir le choix de déclarer à l’assurance afin de recevoir une indemnisation par exemple. Dans le cadre des contrats d’assurances il est souvent possible de recevoir une compensation en cas de morsure par le chien d’un tiers parfois même par le sien ce qui explique certainement le chiffre plus important du CDIA.

Bien que tout chien puisse mordre, certaines races font partie de celles qui semblent mordre le plus. Une étude récente menée l’ANSES en France a révélé que ces 11 races de chiens sont responsables de la majorité des morsures qui se produisent chaque année. Rappelons directement et factuellement qu’aucune race de chiens n’a de prédisposition à mordre et encore moins à être agressive, c’est toujours une question d’éducation, ou bien encore de situation comme de la défense etc.

Top 11 des races de chiens qui mordent le plus en France

Berger allemand

Labrador retriever

Jack Russell

Beauceron

Boxer

Rottweiler

Border Collie

Berger Belge

Cocker

Pit bull

Husky

Les chiens qui mordent le plus

Les bergers allemands figurent et Labrador sont en tête de liste des races les plus susceptibles de mordre mais cela n’aurait rien a voir avec la race mais avec le taux de présence de ces animaux sur notre territoire qui augmente d’autant la possibilité qu’un chien mordeur face partie de l’une des onze races. Si vous envisagez d’acheter un chien, il est préférable de vous renseigner sur ces races ? Pas forcément :

Bien que n’importe quel chien puisse mordre, il est important d’être conscient de ces statistiques lorsque vous envisagez d’introduire un chien dans votre foyer. Il semblerait d’ailleurs que les mâles statistiquement font plus partie des mordeurs !

Tout d’abord, sachez quels sont les chiens les plus susceptibles de mordre. Comme mentionné ci-dessus, les Bergers Allemands, Labrador, Jack Russell ou encore Beauceron font partie des races les plus susceptibles d’être parmi les mordeurs.

Prudence avec les chiens surtout inconnus

Premièrement si vous voyez l’un de ces chiens venir vers vous, assurez-vous de rester à l’écart. Deuxièmement, soyez toujours prudent lorsque vous caressez un chien. Veillez à laisser le chien renifler votre main et ne le caressez que sur le dos ou la tête.

Ne caressez jamais un chien sur le ventre et n’essayez pas de lui prendre sa nourriture.

Enfin, si un chien vous attaque, ne vous enfuyez jamais. Essayez plutôt de mettre quelque chose entre vous et le chien (comme un sac à dos ou un sac à main) et mettez-vous en boule.

Pourquoi les chiens mordent-ils en premier lieu ?

Les chiens peuvent être dangereux, comme toute personne ayant été mordue par l’un d’eux peut en attester. Mais la vraie question c’est bien pourquoi mordent-ils alors qu’ils n’ont aucune prédisposition, absolument aucune comme nous l’évoquions.

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles les chiens peuvent mordre. Parfois, ils peuvent mordre par peur ou par agressivité (maltraitance, agression, mauvais dressage, environnement…) , tandis que d’autres fois peuvent mordre s’ils se sentent menacés ou s’ils ont mal.

Les chiots peuvent également mordre mais plus par excitation ou par jeu ce qui est souvent moins grave même si l’impact est variable suivant la race et donc la puissance dans la mâchoire même sur un chiot.

Sachez que le risque est faible de se faire mordre, en effet il faut une situation spécifique pour qu’un chien devienne un mordeur pour preuve les statistiques même avec la forte présence d’une race, qui fait partie des plus mordeuses dans les statistiques, et même en extrapolant vous avez plus de 90% de chance de ne pas vous faire mordre en présence d’un chien.

Les morsures de chien et la gravité

La morsure de chien est un problème grave qui peut entraîner des blessures, des infections et même la mort. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un chien peut mordre, notamment la peur, l’agression, le comportement territorial et le comportement de protection.

Les morsures de chien peuvent être évitées en socialisant et en éduquant votre chien dès son plus jeune âge, en ne laissant jamais votre chien sans surveillance avec des enfants ou d’autres animaux et en étant prudents avec les chiens étrangers. Si vous ou l’un de vos proches avez été blessés par une morsure de chien, il est important de consulter immédiatement un médecin et de contacter le service de contrôle des animaux pour faire un rapport.

Les morsures de chien sont un problème évitable, mais il faut pour cela que les propriétaires soient responsables et conscients des dangers potentiels.

Conclusion les chiens peuvent être dangereux, si vous avez peur d’être mordu par un chien, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour vous protéger. Sachez que tous les chiens sont susceptibles de mordre, et soyez toujours prudent lorsque vous caressez un chien. Si un chien vous attaque, ne vous enfuyez jamais.

Il est important de se rappeler que tous les chiens, quelle que soit leur race, peuvent être dangereux et doivent toujours être traité prudence et respect. Si vous choisissez d’accueillir chez vous un chien, assurez-vous d’être bien informé sur son comportement et ses besoins afin de pouvoir l’élever correctement et d’assurer la sécurité de tous !

Avec un peu de connaissances, de patience et de compréhension, n’importe quel chien peut être un merveilleux compagnon !