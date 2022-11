La Vraie histoire du Père Noël (partie 2)

De Sinter Klass au Père Noël

En 1809, Washigton Irving a contribué à populariser les histoires de Sinter Klass, pour cela il faisait référence à Saint-Nicolas en le citant comme le saint patron de New York dans son livre : The History of New York. Au fur et à mesure que la notoriété de Sinter Klass il était décrit comme un personnage sympathique avec un tricorne bleu, un gilet rouge et des bas jaunes, pour devenir un homme portant un chapeau à larges bords et une paire de bas flamands.

Les cadeaux, principalement destinés aux enfants, deviennent une partie importante dans la célébration de Noël depuis le 19ème siècle. Les centres commerciaux ont débuté la publicité pour les achats de Noël en 1820. Dans les années 1840, les journaux publièrent les premières publicités comportant souvent des images du Père Noël devenu populaire.

Le Père Noël devient un bon commercial

Début des années 1840, des milliers d’enfants ont pu visiter un magasin à Philadelphie et admirer un modèle grandeur nature du Père Noël. Il n’y eut qu’un pas pour que les magasins ne commencent à attirer les enfants, et leurs parents, avec des Pères Noël plus vrais que nature ! Début 1890, l’Armée du Salut, qui avait besoin d’argent pour financer des repas de Noël gratuits aux familles dans le besoin, ont fait revêtir à des chômeurs un costume du Père Noël. Puis ils les envoyèrent dans les rues de New York pour rapporter des dons. Depuis cette date on peut entendre les cloches, de ces Pères Noël familiers, résonner aux coins des rues des villes américaines. Depuis les fans de tous les âges font toujours la queue pour rencontrer le Père Noël dans les magasins du pays. Les enfants peuvent se faire prendre en photo sur les genoux du Père Noël et, par la même occasion lui dire ce qu’ils veulent pour Noël.

La veillée de Noël

En 1822, Clement Clarke Moore, un pasteur épiscopal, écrivit un long poème de Noël pour ses trois filles. Il l’intitula « An Account of a Visit from St. Nicholas », plus connu sous le nom de « ‘Twas The Night Before Christmas ».

Le poème de Moore, qu’il a d’abord hésité à publier, est en grande partie responsable de notre image moderne du Père Noël en tant que « vieil elfe joyeux » ; ainsi que de sa silhouette corpulente et sa capacité surnaturelle de monter sur les toits et descendre par les cheminées ! Bien que certaines des images de Moore aient probablement été empruntées à d’autres sources, son poème a contribué à populariser l’image désormais familière d’un Père Noël qui volait de maison en maison la veille de Noël sur un traîneau conduit par huit rennes volants pour laisser des cadeaux aux enfants méritants. « An Account of a Visit from St. Nicholas » a créé une nouvelle icône américaine immédiatement populaire.

L’image moderne du Père Noël

En 1881, le caricaturiste politique Thomas Nast s’est inspiré du poème de Moore pour créer la première ressemblance qui correspond à notre image moderne du Père Noël. Son dessin animé, parut dans Harper’s Weekly, dépeint le Père Noël comme un homme rond et joyeux avec une longue barbe blanche, tenant un sac rempli de jouets pour les enfants. C’est Nast qui a donné au Père Noël : son costume rouge vif bordé de fourrure blanche, son atelier du Pôle Nord, les lutins et sa femme Mme Claus.

à suivre …

Combien de jours avant le réveillon de Noël

Il reste 25 jours avant le soir de Noël, avant de se réunir avec tous les siens autour d’une belle table, avant d’échanger les cadeaux soigneusement choisis.