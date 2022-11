Même si vous avez un budget serré, vous pouvez toujours apprécier une bonne bouteille de vin. Il existe de nombreux vins disponibles pour moins de 50 €, et même certains pour moins de 10 €.

Voici quelques suggestions pour vous aider à démarrer à boire de bons vins moins chers.

Avec un peu d’effort et nos conseils, vous pouvez trouver de nombreux [grands] vins qui ne vous ruineront pas. Bonne dégustation !

Top 5 des conseils pour trouver de bons vins moins chers

Recherchez des vins du Chili, d’Argentine et d’Afrique du Sud . Ces pays produisent de grands vins à des prix très raisonnables.

. Ces pays produisent de grands vins à des prix très raisonnables. Envisagez d’acheter du vin en vrac ou en cubi. Vous pouvez souvent trouver de bonnes affaires sur le vin lorsque vous l’achetez en lot ou en vrac.

Vous pouvez souvent trouver de bonnes affaires sur le vin lorsque vous l’achetez en lot ou en vrac. N’ayez pas peur d’essayer quelque chose de nouveau. Il existe de nombreux vins excellents dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler auparavant. Élargissez vos horizons et essayez-les !

Il existe de nombreux vins excellents dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler auparavant. Élargissez vos horizons et essayez-les ! Consultez la section de liquidation de votre magasin de spiritueux local . Vous pouvez souvent trouver d’excellentes affaires sur des vins qui ont passé l’âge mais qui sont encore parfaitement buvables.

. Vous pouvez souvent trouver d’excellentes affaires sur des vins qui ont passé l’âge mais qui sont encore parfaitement buvables. Demandez des recommandations à vos amis. Si vous connaissez quelqu’un qui est un amateur de vin, il pourra peut-être suggérer quelques bonnes options pour vous.

Top des bons vins de 20 € à 50 € vraiment moins chers

Vin à moins de 10 €

Barefoot Moscato : Un vin doux aux saveurs de pêche et d’abricot. Prix – 7.50 € TTC

Frontera Merlot : Un merlot fruité aux saveurs de mûre et de prune. Prix – 5.87 € TTC

Apothic Red Blend : Un mélange rouge fruité avec des saveurs de cerise noire et de mûre. Il s’agit d’un vin puissant. Prix – 9.15 € TTC

Vin à moins de 20 €

Chateau Ste. Michelle Columbia Valley Riesling : Un riesling croquant avec des notes d’abricot et de pêche agrumes et miel. Prix – 10.38 € TTC

Corte dei Rovi Prosecco N.V. : Un prosecco léger et pétillant aux saveurs d’agrumes, Fruits Blancs, Limonade, Pomme. Prix – 10.95 € TTC

Estancia Pinot Noir : Un pinot noir au corps léger avec des notes de fraise et de framboise. Vin plutôt acide et sec. Prix – 13.26 € TTC

Vin à moins de 30 €

Château Franc La Rose Saint-Émilion Grand Cru 2019 : Ce vin rond et fruité est quasi une perfection et un vrai grand cru juteux. A ce prix il faut déguster ses saveurs fruits noirs et boisés d’une grande maîtrise Prix – 20,95 € TTC

San Giorgio Amarone della Valpolicella 2019 : Un Amarone della Valpolicella de qualité pour un prix doux. Un vin complexe et puissant. Avec des notes de Vanille, Figue et Réglisse. Prix – 22.95 € TTC

Clos Petit Badon Saint-Émilion Grand Cru 2018 : Avec une puissance en profondeur et de Fruits rouges et très mûrs et un mélange d’arômes de torréfaction le Saint-Emilion est à découvrir. Prix – 26.50 € TTC

Vin à moins de 40 €

Kendall Jackson Vintner’s Reserve Cabernet Sauvignon : Un cabernet complexe aux saveurs de cerise noire et de chêne et de vanille. Prix – 32 € TTC

Château Chantelune Margaux 2019 : Ce Margaux est composé d’un bouquet complexe qui ravira les puristes sa robe dense aux arômes de fruits noirs, fruits rouges, chocolat, pivoine… Fera de votre repas de viande ou volaille un rêve. Prix – 34,90 € TTC

Vin à moins de 50 €

Château d’Arche Sauternes (Grand Cru Classé) 2009 : Ce vin est est une pure merveille. Il est à la fois fruité et aérien. Avec une harmonie parfaite d’un bouquet écorces, fruits confits et caramel. Prix – 40 € TTC

Château de Vaudieu Châteauneuf-du-Pape Val de Dieu 2016 : Cette cuvée est simplement exceptionnelle. C’est un vin remarquable. L’élégance de son bouquet Fruits noirs, Garrigue, Selle de cuir neuve et son côté à la fois opulent et acide en font un vin rare à ce tarif. Prix – 48,95 € TTC

Il existe de nombreux grands vins que l’on peut trouver pour moins de 50€. Dans cet article, nous avons fourni quelques suggestions d’excellents vins qui peuvent être achetés pour moins de 10€.

N’ayez donc pas peur d’explorer et d’expérimenter différents types de vins afin de trouver celui qui convient parfaitement à votre palais et à votre budget. Bon appétit !