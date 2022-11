Dans un peu plus de 5 semaines nous nous préparerons à fêter Noël. Les enfants seront impatients d’entendre sonner minuit qui lancera le Top départ pour l’ouverture des cadeaux ! Mais pour que le Père Noël ait fait le bon choix il vaudrait mieux lui envoyer une lettre rapidement !

Et bien justement bonne nouvelle : aujourd’hui est le jour d’ouverture du secrétariat du Père Noël !

Quand faire sa lettre au Père Noël ?

Il est conseillé d’écrire au Père Noël au moins un mois avant Noël afin qu’il ait le temps de réponde. En effet, il reçoit beaucoup de courrier et il tient à répondre à tous.

Le Père Noël ouvre sa boîte aux lettres à partir d’aujourd’hui 15 novembre et il répondra aux lettres jusqu’au 20 décembre avec l’aide de ses lutins.

Comment écrire sa lettre au Père Noël ?

S’il sait déjà écrire, un enfant peut rédiger sa lettre tout seul, s’il est plus jeune il pourra la dicter à un adulte qui l’écrira à la main ou à l’ordinateur. Elle peut être écrite sur une feuille de papier à lettre ou sur une carte postale.

Quelle est l’adresse du Père Noël ?

Le Père Noël habite en Laponie, dans une région où il fait très froid et où le courrier met du temps à lui parvenir. En effet, le courrier du Père Noël ne peut lui être livré que par traineau. C’est pourquoi on vous précise de ne pas tarder à lui écrire.

Mais quelle est l’adresse du Père Noël ? Inutile de chercher l’adresse du Père Noël, tous les facteurs la connaissent et feront le maximum pour que les courriers des enfants lui parviennent le plus rapidement possible.

Alors sur l’enveloppe d’une lettre au Père Noël il suffit d’écrire :

Père Noël !

Faut-il timbrer sa lettre au Père Noël ?

Et très bonne nouvelle pour tous les enfants et leurs parents, il est inutile de timbrer son courrier au Père Noël. Tous les courriers, bien adressés à « Père Noël » lui seront bien livrés même s’il n’y a pas de timbre sur l’enveloppe !

Et, savez-vous que le Père Noël va recevoir environ 1 million de lettre cette année, rien que pour la France ?

Est-ce que le Père Noël répond aux lettres ?

Avec l’aide de ses 60 lutins, le Père Noël répondra à toutes lettres qui lui parviendront avant le 20 décembre !

D’ailleurs, cette année, cela fait 60 ans que le Père Noël a un secrétariat pour lui venir en aide et pouvoir répondre à tous.

Mais pour être sûr de bien recevoir la réponse du Père Noël, n’oubliez pas de bien noter le nom et l’adresse de l’enfant au dos de l’enveloppe.

Combien de jours avant le réveillon de Noël ?

Il reste 39 jours avant le soir de Noël, avant de se réunir avec tous les siens autour d’une belle table, avant d’échanger les cadeaux soigneusement choisis.