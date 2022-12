Ce week-end, c'est Pâques! Alors nous avons décidé de passer en revue vos plus belles réactions qui se passeront pendant...

En conclusion, les vétérinaires pensent que les chats patounent (pétrissent) pour de nombreuses raisons, notamment pour marquer leur territoire et montrer leur affection. Le fait de patouner peut également être un comportement vestigial de la petite enfance des chatons ou simplement une façon de s’auto-apaiser avant de dormir. Les chats qui ne le font pas sont aussi parfaitement normaux !

Les chats peuvent se patouner sur des couvertures et des personnes pour se réconforter. Cela peut être un signe de bonheur, de détente ou de sécurité pour le chat.

Les chats se pétrissent pour s’étirer et exercer leurs membres. En effet, lorsqu’ils sont dans un état de relaxation, ils ont tendance à se pétrir les pattes.

Lorsque les chats se pétrissent, ils marquent leur territoire et répandent des phéromones par le biais des glandes sudoripares de leurs pattes. Cela permet aux autres chats de savoir que ce territoire est déjà occupé et qu’ils doivent donc rester à l’écart.

C’est probablement parce qu’ils se sentent en sécurité, satisfaits et en sécurité. Une autre raison pour laquelle les chats patounent est pour marquer leur territoire – une façon de dire que vous êtes à eux ! Ils peuvent également le faire lorsqu’ils ont de bons souvenirs de l’allaitement par leur mère.

Tous les chats ne pétrissent pas, et c’est tout à fait normal. Certains chats ne pétrissent jamais ou ne le font qu’occasionnellement, ce qui est également un comportement parfaitement normal. Si votre chat ne patoune pas, ne vous inquiétez pas, il vous aime toujours autant.

Il est possible que les chats se mettent à patouner avant de dormir pour se mettre à l’aise et se détendre, tout comme ils le font sur vous. Se mettre à patouner peut être une forme de comportement d’auto-apaisement qui aide les chats à se sentir en sécurité.

Les chats peuvent patouner sur les couvertures pour les mêmes raisons qu’ils vous frottent : pour marquer leur territoire et montrer leur affection. Les couvertures sont également douces et confortables, il n’est donc pas surprenant que les chats aiment s’y blottir.

Lorsque les chats se frottement en mode patoune sur vous, cela signifie généralement qu’ils se sentent en sécurité et à l’aise avec vous. C’est leur façon de montrer leur affection et de vous revendiquer comme leur propriété !

Oui ! Le pétrissage du chat est un comportement normal et il ne faut généralement pas s’en inquiéter. Mais si votre chat semble mal à l’aise lorsqu’il le fait ou si ses griffes deviennent trop acérées au cours du processus, il est préférable d’en parler à votre vétérinaire.

Il est également possible que le pétrissage soit un comportement vestigial datant de l’enfance du chaton ; les chatons pétrissent le ventre de leur mère pour stimuler la production de lait lorsqu’ils sont à la maison

En plus de marquer leur territoire, les chats peuvent se mettre à genoux pour d’autres raisons. Par exemple, certains chats se mettent à genoux lorsqu’ils se sentent détendus et confortables – un peu comme un ronronnement.

L’une des principales raisons pour lesquelles les chats se frottent est de marquer leur territoire. Lorsqu’un chat frotte ses pattes contre quelque chose, il y laisse son odeur. De cette façon, il marque l’objet – et vous ! – comme étant le sien.

Voici quelques informations sur ce qui, selon les vétérinaires, peut amener les chats à se mettre à patouner (pétrir) et pourquoi ils le font.

