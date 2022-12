Il ne fait aucun doute que le chanteur le plus célèbre au monde actuellement est Ed Sheeran. Avec son dernier album Divide en tête des classements dans le monde entier ces dernières années. Ed Sheeran est sans conteste au sommet de l’industrie musicale. Son mélange de pop et de folk a conquis des fans de tous âges, et rien ne semble pouvoir l’arrêter !

Comme quel que soit le classement parfois cela est subjectif même pour un professionnel ou un concours reste alors le nombre de ventes de disques et de nos jours de vues sur youtube, de stream etc… afin de déterminer qui est ou qui va détrôner le plus grand chanteur de tous les temps.

Le chanteur le plus célèbre de tous les temps

Elvis Presley était le chanteur le plus célèbre au monde jusqu’à l’arrivée de Michael Jackson qui est LE chanteur le plus célèbre de tous les temps.

Céline Dion est la chanteuse la plus célèbre de tous les temps.

Ed Sheeran est actuellement (2022) considéré comme l’artiste le plus populaire, par exemple Spotify indique qu’avec 86 millions d’auditeurs mensuels c’est lui qui est en tête largement.

En France, Jean-Jacques Goldman a été élu comme étant l’un des 100 artistes préférés de 2022.

Selon Spotify « Blinding Lights » de The Weeknd a été la chanson la plus écoutée.

Le chanteur le plus connu de tous les temps

Michael Jackson est l’artiste le plus connu de tous les temps.

Soprano est le chanteur préféré des jeunes en France.

La chanson « Jefe » de Ninho est la chanson la plus écoutée en France au début de 2022. Mais c’est bien Jul le plus écouté avec plus de 4 millions d’écoutes en streaming rien que sur Spotify

La meilleure chanson de tous les temps

La chanson Like a Rolling Stone de Bob Dylan est la meilleure chanson de tous les temps selon 218 artistes différents.

La meilleure chanson de tous les temps, selon le magazine Rolling Stone, est « Bohemian Rhapsody » de Queen. Bohemian Rhapsody de Queen est ainsi la chanson du siècle avec 1,6 milliard d’écoutes sur différentes plateformes, un record.

Les Beatles sont le groupe le plus représenté avec 23 chansons parmi les meilleures chansons de tous les temps un record.

La plus grande star de la musique

Elvis Presley est la plus grande star de la musique.

Elvis Presley a vendu un milliard de disques au cours de sa vie (maintenant c’est le streaming et les vues YouTube, personnes ne dépassera plus jamais Elvis Presley), ce qui fait de lui l’un, sinon l’artiste le plus vendu de tous les temps.

Michael Jackson, Céline Dion, Bob Marley, Stevie Wonder, James Brown, Aretha Franklin et Ray Charles sont la suite de ce classement des plus grandes stars de la musique de tous les temps.

La plus belle voix du monde

Andrea Bocelli a la plus belle voix du monde !

Les albums les plus vendus de tous les temps

Les trois albums qui ont vendu le plus de copies dans le monde sont Thriller de Michael Jackson (1982), Dark Side of the Moon de Pink Floyd (1973) et la bande originale de The Bodyguard (1992).

Thriller de Michael Jackson est l’album le plus vendu de tous les temps, avec une estimation de 66 millions d’exemplaires vendus dans le monde.

Seuls quatre artistes ou groupes ont vendu plus de 335 millions de disques dans le monde : Les Beatles, Michael Jackson, Elvis Presley et Madonna.

« Billie Jean » de Michael Jackson est la chanson la plus diffusée en streaming de tous les temps.

Le meilleur tube de l’été