Le compteur vient encore d’exploser pour la dernière édition de Zevent, qui a permis de récolter 10 182 126 euros en un seul week-end, un record.

Le dernier record est pulvérisé de plus de 100 000€. Un autre record et rapidement battu en moins de 4 heures c’est 1 million d’euros de gains promis.

Le Zevent de cette année qui se déroule sur Twitch en relais sur toutes les plateformes aura réuni cette année 57 célébrités du streaming. Le palais des congrès de Montpellier était le lieu choisi pour l’évènement survolté de cette année.

Zevent qu’est ce que c’est ?

Adrien Nougaret (dit Zerator) et Alexandre Dachary (son acolyte Dach) sont à l’origine de l’initiative caritative Z Event.

Cet événement en deux parties est divisé entre une présentation qui sert de première partie sous forme de show case avec au programme, des tâches absurdes, du karaoké, un concours de catch, une compétition à l’aide des Sims, et plus encore !

Samedi soir, l’acteur Alain Chabat a même fait une apparition remarquée pour animer un espèce de « Burger Quiz » : « Question pour un streamer ». L’émission a rassemblé plus de 200 000 spectateurs, ce qui en fait la plus populaire sur Twitch samedi.

Après ce showcase démarre ensuite donc le marathon de streaming de jeux vidéo qui attire un grand nombre de streamer tout au long du week-end.

Les participants collaborent pour diffuser (streamer) en direct pendant plus de 50 heures tout en incitant les spectateurs à faire un don à une cause.

Des gains récoltés records de 10 millions d’euros

Des contributions qui changent la donne pour associations.

ZEvent C’est l’un des événements caritatifs les plus populaires en France.

L’année précédente, plus de dix millions d’euros avaient déjà été récoltés pour Action contre la faim.

Cette année, l’argent ira à 5 associations qui luttent pour préserver l’environnement :

The Sea Cleaners, Time For The Planet, LPO, Sea Shepherd, et WWF.

Voici le montant officielle de la cagnotte #ZEVENT22 : 10182126€ récolté au profit de 5 bénéficiaires ! Encore bravo à vous et merci pour tout ! pic.twitter.com/FCOTTrDWg4 — Z Event (@ZEventfr) September 12, 2022

« cela va vraiment changer la donne pour nos finances. »… « Ça va être massif, ça va changer les choses ». Lamya Essemlali, responsable de l’association Sea Shepherd France

L’association souhaite donc acquérir un yacht avec cet argent. afin de préserver le littoral en France.

« En France, nous avons 3 000 kilomètres de côtes, et la biodiversité marine est assez importante. L’antenne française ne dispose actuellement que de bateaux extrêmement petits, qui ne nous permettent pas de voyager en mer pendant une longue période. »

« ZEvent, nous l’avons fantasmé … La lutte pour sauver le vautour de Lammergeier ou l’oiseau monarque de Fatu Hiva ne sont que deux des nombreuses initiatives dans lesquelles nous sommes impliqués, et certaines ne peuvent être achevés faute de moyens. Néanmoins, il est merveilleux de voir toutes ces capacités car elles nous donnent une grande opportunité d’intensifier notre activité » Yves Verilhac, directeur général de la LPO

Des félicitations du Président qui passent mal

Le Président dans la soirée félicite Zevent, mais les réactions négatives ne se font pas attendre.

Et pour cause mise à part beaucoup parler du sujet lorsqu’il s’agit d’agir c’est une autre affaire.

Convention Citoyenne pour le climat – Résultat néant

Action de l’état – Résultat néant, L’Etat français a été jugé en 2021 « responsable » de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique, une décision « historique ».

Les réactions sont résumées par le propos (insultant) du Youtubeur Antoine Daniel :

Qu’il ferme sa gueule, va te faire fou*** quelques minutes après la publication du message de soutien adressé par le Président aux participants du #Zevent2022.

Moins pour faire plus à la prochaine édition ?

Au départ les gains devaient aller vers l’association GoodPlanet mais après une controverse violente sur les réseaux, en effet l’association de Yann Arthus-Bertrand est accusée de faire du Greenwashing pour des grands groupes comme BNP par exemple qui fait part de ces mécènes, alors qu’elle finance des activités dans les énergies polluantes d’autre part.

Finalement Zevent décidera de se rabattre sur le choix de 5 associations désignées par les internautes.

La fin d’un cycle pour Zevent ?

Alexandre Dachary souhaiterait sortir du toujours plus et donc récolter moins d’argent afin d’être en rupture avec cette idée d’un évènement qui doit faire mieux chaque année.

Une façon autant de ne pas décevoir, de ne pas devoir prendre un risque supplémentaire dans la surenchère chaque année, et en adéquation avec des valeurs certainement d’une société qui en veu toujours plus.

L’important c’est l’objectif de départ de Zevent, aider des associations et cela aura encore très bien fonctionné cette année, Bravo !