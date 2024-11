8BitDo est célèbre pour ses accessoires à thème rétro, en particulier ses claviers mécaniques d’inspiration vintage. La version pleine grandeur du Retro Mechanical Keyboard de la société vient s’ajouter à cette incursion. Peu de choses ont changé par rapport au clavier classique, si ce n’est que le 8BitDo Retro 108 Mechanical Keyboard est doté d’une disposition complète de 108 touches et d’un Numpad intégré. Il est donc 22 % plus large que son prédécesseur.

Avec le thème reconnaissable de la NES ou de la Famicom, mis à part la largeur supplémentaire pour accueillir le Numpad, il n’y a pas grand-chose qui le différencie du clavier sans touches original. Ce périphérique rétro-moderne est disponible en deux versions : l’une, inspirée de la NES, est disponible en blanc, gris foncé et noir, tandis que l’autre, basée sur le modèle Famicom, est blanche et cramoisie, avec des caractères japonais sous les lettres anglaises. Si cela suffit à vous convaincre, le clavier mécanique est disponible en précommande au prix de 119 $ sur Amazon. Ce prix est supérieur de près de 30 dollars à celui de l’original, qui est vendu avec une réduction de 90 dollars sur Amazon.

Le clavier mécanique 8BitDo Retro 108 avec Numpad intégré, keyswitches Kailh Box White remplaçables à chaud et Bluetooth est compatible avec Android et Windows. Le clavier sera expédié à partir du 12 décembre 2024 et comprend des touches PBT colorées sous-jacentes et des raccourcis pour les touches de fonction.

Comme on peut le voir sur les images, le pavé numérique de droite comporte des touches de raccourci Windows, un bouton de verrouillage de la calculatrice et un bouton de verrouillage de l’écran. Parallèlement, une paire de boutons d’entrée tactile en haut à gauche comprend une molette de volume dédiée et un commutateur à bascule à trois voies qui permet à l’utilisateur de basculer entre Bluetooth et 2,4 GHz, ou de désactiver les capacités sans fil du clavier et d’utiliser le câble USB pour réduire le décalage lors de ses sessions de jeu.

Le clavier mécanique Retro 108 s’accompagne de gros boutons programmables identifiables (en rouge, bleu ou jaune) qui se connectent au nouveau clavier via un câble de 3,5 mm. Il s’agit d’un accessoire supplémentaire qui coûtera 30 $ chacun. En plus d’être présenté comme une version raffinée de l’original, le clavier est également un hommage aux consoles NES et Famicom de Nintendo, puisqu’il est proposé dans leurs couleurs respectives.

