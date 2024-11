Saramonic établit une nouvelle référence en matière d’équipement audio professionnel avec le lancement de son dernier système de microphone sans fil, l’Ultra à 2 canaux. Conçu spécialement pour les cinéastes, les créateurs de contenu et tous ceux qui ont besoin d’un son de qualité professionnelle en déplacement, le microphone sans fil Saramonic Ultra allie technologie de pointe et commodité à un design soigné. Il offre la fiabilité et l’intégration transparente dont les créatifs d’aujourd’hui ont besoin.

Concepteur : Saramonic

Avec des fonctions avancées telles que la synchronisation du timecode, l’enregistrement flottant 32 bits et l’étanchéité IPX5, le microphone sans fil Saramonic Ultra vise à relever les véritables défis auxquels sont confrontés les professionnels. Nous examinons ci-dessous ce qui fait de l’Ultra un outil essentiel dans les mains des professionnels de l’audio et comment il se comporte dans différents cas d’utilisation.

L’engagement de Saramonic pour l’excellence audio

Depuis 2012, Saramonic s’est engagé à fournir des solutions audio de qualité. La mission de l’entreprise a toujours été de créer des outils qui répondent aux exigences professionnelles tout en restant accessibles aux créateurs indépendants. Au fil des années, ils ont développé de nombreuses technologies brevetées qui ont joué un rôle important dans l’avancement de l’enregistrement audio moderne. Le microphone sans fil Saramonic Ultra s’inscrit dans cette lignée, alliant facilité d’utilisation et performances robustes dans un format portable.

Saramonic perfectionne son approche de l’équipement audio professionnel depuis plus d’une décennie. Connu pour fabriquer des produits qui fonctionnent intuitivement tout en offrant des résultats de haute qualité, la vision de Saramonic est axée sur l’innovation au service des besoins du monde réel. Le système de microphone sans fil Ultra à 2 canaux s’attache à comprendre les nuances du travail audio professionnel et à rendre ces processus plus efficaces.

En cours de route, Saramonic a recueilli plus de 400 brevets, une étape impressionnante pour une jeune entreprise. En mettant l’accent sur l’innovation qui fait vraiment la différence, les produits de Saramonic sont devenus des outils de confiance pour les créateurs de contenu et les cinéastes du monde entier. Ce produit témoigne de leur volonté d’innover, en élargissant les possibilités d’un système de microphone sans fil léger.

La précision au cœur du Saramonic Ultra

La précision et la fiabilité de la capture audio sont au cœur du microphone sans fil Saramonic Ultra. Chacune de ses caractéristiques a été conçue pour aider les créateurs à obtenir des résultats impeccables sans les problèmes habituels associés aux installations audio professionnelles.

La synchronisation par code temporel du microphone sans fil Saramonic Ultra est conçue pour résoudre un problème courant pour les cinéastes et les vidéastes : la synchronisation de l’audio avec la vidéo sur plusieurs appareils. Cette fonction garantit un alignement parfait des images, ce qui s’avère très utile lors de la post-production. Qu’il s’agisse d’un tournage complexe avec plusieurs caméras ou d’une seule unité, le Timecode garantit la synchronisation de la sortie, ce qui réduit les problèmes au moment du montage.

Cette synchronisation rationalise les flux de travail et améliore la qualité du produit final. L’élimination des erreurs de synchronisation signifie moins de reprises et moins de temps passé à aligner les clips, ce qui permet aux créateurs de se concentrer davantage sur les éléments narratifs ou créatifs de leurs projets.

Les environnements audio peuvent être imprévisibles : à un moment donné, vous pouvez avoir besoin de capturer un chuchotement et à l’instant suivant une forte acclamation. Le microphone sans fil Saramonic Ultra résout ce problème grâce à l’enregistrement flottant 32 bits, qui préserve une large plage dynamique et garantit que tous les détails subtils sont conservés. Contrairement aux méthodes d’enregistrement traditionnelles, où l’audio peut être coupé et déformé, la technologie d’enregistrement flottant 32 bits permet un enregistrement propre en couvrant une plus large gamme de niveaux sonores.

Les 8 Go de mémoire embarquée complètent cette fonctionnalité, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur la capture de contenu sans avoir à se soucier en permanence de la connectivité avec d’autres appareils. Pour les journalistes ou les cinéastes travaillant sur le terrain, cette fonction est particulièrement pratique, car elle permet une plus grande flexibilité sur le terrain.

Contrôle du bruit et amélioration de la qualité audio

Un son de haute qualité signifie capturer le bon son, sans interférence ni distorsion. Le microphone sans fil Saramonic Ultra a été conçu avec un certain nombre de caractéristiques pour contrôler le bruit et améliorer la clarté vocale, garantissant ainsi une qualité audio conforme aux normes professionnelles.

ClearVoice est conçu pour vous aider à capturer ce qui compte le plus – la voix du sujet. Dans tout environnement d’enregistrement, les bruits de fond indésirables peuvent interférer avec la capture d’un son de haute qualité. ClearVoice agit pour minimiser ces interférences en se concentrant spécifiquement sur les fréquences vocales. Qu’il s’agisse d’enregistrer une interview dans une ville animée ou de capturer un dialogue lors d’un événement bondé, cette fonction permet de mettre en avant la clarté vocale.

En plus de ClearVoice Le micro sans fil Saramonic Ultra propose également des modes Low-Cut et des options Vocal Boost qui répondent à des besoins plus spécialisés. Le mode Low-Cut élimine les bruits de basse fréquence, tels que le bourdonnement des climatiseurs, tandis que Vocal Boost améliore les fréquences vocales primaires, garantissant ainsi la clarté.

Le contrôle automatique de gain (AGC) est une autre fonction vitale pour le maintien d’un son de haute qualité. Les conditions d’enregistrement peuvent changer rapidement et les niveaux audio peuvent passer de bas à haut sans avertissement. La CAG ajuste automatiquement les niveaux d’enregistrement en temps réel, en évitant la surmodulation et en maintenant une sortie équilibrée. Cela signifie que les utilisateurs peuvent se concentrer sur la capture de l’événement plutôt que d’ajuster constamment les niveaux audio pour s’adapter à l’environnement.

Conçu pour des conditions d’enregistrement variées

Les environnements d’enregistrement sont très variés et l’équipement audio doit être suffisamment polyvalent pour y faire face. Le microphone sans fil Saramonic Ultra est conçu pour fonctionner dans des environnements difficiles, que ce soit sur un plateau de tournage, lors d’un concert ou en extérieur dans des conditions météorologiques imprévisibles.

Le microphone sans fil Saramonic Ultra est conçu pour résister aux environnements bruyants, capturant un son cristallin sans distorsion ni écrêtage, qu’il s’agisse d’un concert ou d’une interview dans une salle bondée. De nombreux systèmes ont du mal à supporter des niveaux sonores élevés, mais c’est là que l’Ultra brille, en permettant une plus grande polyvalence dans l’endroit et la manière dont vous choisissez de l’utiliser.

De plus, le microphone sans fil Saramonic Ultra est étanche (IPX5), ce qui le rend idéal pour les enregistrements en extérieur où la pluie ou l’humidité peuvent mettre l’équipement en danger. Qu’il s’agisse de documenter la nature, de couvrir des événements extérieurs en direct ou de filmer dans des conditions imprévisibles, la conception étanche de l’Ultra garantit la fiabilité, permettant aux créateurs de se concentrer sur le contenu sans s’inquiéter de leur équipement.

La conception conviviale privilégie le confort et l’efficacité

Le microphone sans fil Saramonic Ultra a été conçu pour être aussi intuitif que possible, afin de réduire les frictions dans le processus de création. Son design physique, son interface et ses caractéristiques de connectivité sont alignés pour améliorer l’expérience de l’utilisateur, ce qui en fait un choix polyvalent pour les professionnels.

L’écran tactile AMOLED de 1,1 pouce du Saramonic Ultra fournit des informations en temps réel telles que l’autonomie de la batterie, les niveaux audio et la force du signal, ce qui permet aux utilisateurs de contrôler et d’ajuster les paramètres à la volée, même en cas de faible luminosité ou de lumière directe du soleil.

Un bouton physique pratique complète l’écran tactile, offrant un contrôle tactile sur les paramètres clés. Cette combinaison facilite le réglage des paramètres, qu’il s’agisse d’ajuster les niveaux audio ou de naviguer dans l’interface, ce qui rend le système incroyablement facile à utiliser.

Le Saramonic Ultra est également doté d’une antenne externe qui assure une transmission sans fil fiable même à des distances allant jusqu’à 300 mètres, ce qui en fait un choix fiable pour les grands plateaux ou les environnements extérieurs.

Conçu dans un souci de polyvalence, le microphone sans fil Saramonic Ultra est doté de connecteurs Lightning et USB-C interchangeables. Cela garantit la compatibilité avec une large gamme d’appareils, des caméras professionnelles aux smartphones. Que ce soit dans un studio ou lors d’un enregistrement sur place, les connecteurs facilitent l’intégration du microphone dans différents flux de travail de manière transparente.

La prise jack 3,5 mm fixe ajoute également aux options de connectivité, garantissant que les équipements plus anciens ou les configurations spécifiques nécessitant des connexions traditionnelles peuvent continuer à être utilisés en toute transparence. Il s’agit d’une question de flexibilité sans sacrifier la simplicité.

Applications du monde réel : là où Saramonic Ultra brille

Un bon système de microphone s’adapte à une grande variété d’environnements et d’exigences. Le microphone sans fil Saramonic Ultra s’adapte à une large gamme d’applications, ce qui en fait un outil polyvalent pour les créateurs de diverses industries.

Le microphone sans fil Saramonic Ultra convient parfaitement à la production cinématographique et à la création de contenu, où la capture d’un son synchronisé de haute qualité n’est pas négociable. La synchronisation du timecode et l’enregistrement flottant 32 bits facilitent la post-production, en réduisant le besoin de corrections manuelles de la synchronisation et en garantissant un son propre et détaillé.

Pour la couverture d’événements en direct, la capacité du microphone sans fil Saramonic Ultra à gérer des niveaux de pression acoustique élevés, associée à une gestion intelligente du bruit, en fait un système inestimable. Il capture un son clair et net, même en cas de fluctuation du volume, ce qui garantit une qualité audio constante de la scène à la table de mixage.

Grâce à son étanchéité IPX5, le microphone sans fil Saramonic Ultra peut fonctionner de manière fiable dans des environnements extérieurs difficiles. Qu’il s’agisse de journalisme, de documentaires sur la faune ou de voyages d’aventure, ce système de microphone est conçu pour résister aux conditions les plus difficiles, de sorte que les créateurs auront un souci de moins à se faire.

L’étui de chargement inclus améliore encore la facilité d’utilisation, avec des dimensions de 117 × 48,5 × 62,4 mm et un poids de 210,5 g, ce qui le rend très portable. L’étui offre plus d’un cycle de charge complet pour deux émetteurs et un récepteur, ce qui permet au système de rester alimenté pendant des prises de vue plus longues. Avec une capacité de batterie de 2 900 mAh, l’étui de chargement offre jusqu’à 24 heures d’autonomie, ce qui en fait un outil précieux pour les tournages prolongés ou les enregistrements en extérieur sans accès à l’alimentation secteur.

Prix et disponibilité

Saramonic comprend que les créateurs ont des besoins différents, c’est pourquoi il propose deux configurations pour l’Ultra : la version standard à 269 $ et une configuration double Lavalier à 299 $. Le Saramonic Ultra est disponible en deux couleurs : noir et blanc, ce qui donne aux créateurs la liberté de choisir le style qui convient le mieux à leurs préférences et à leur configuration.

L’Ultra sera disponible en précommande à partir du 7 novembre et sera officiellement lancé le 21 novembre. Disponible sur le site web de Saramonic et auprès d’un réseau mondial de revendeurs, l’Ultra est à la disposition des professionnels du monde entier prêts à améliorer leurs capacités d’enregistrement audio.

Le système de microphone sans fil Saramonic Ultra à 2 canaux offre une grande polyvalence, une capture audio de haute qualité, un design intuitif et une fiabilité à toute épreuve. Qu’il s’agisse de production cinématographique, d’enregistrement d’événements en direct ou d’environnements extérieurs difficiles, ce système est parfaitement adapté, garantissant que les aspects techniques du son n’interfèrent pas avec la créativité.

