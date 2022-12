Noël est une période magique de l’année, et quoi de mieux que de la passer dans une des plus belles régions de France ? L’Alsace est connue pour ses magnifiques marchés de Noël, où l’on peut déguster de délicieux plats typiques et acheter de jolies décorations.

Noël est une période de l’année très importante en Alsace, et les marchés de Noël y jouent un rôle central. Ils sont l’occasion de découvrir la culture alsacienne et de s’imprégner de l’esprit de Noël. Les marchés de Noël sont également l’occasion idéale pour faire quelques emplettes, car on y trouve tout ce dont on a besoin pour préparer les fêtes. Le marché de Noël de Strasbourg est l’un des plus célèbres marchés de Noël en Europe.

Voici une sélection des meilleurs marchés de Noël en Alsace à découvrir.

Top 10 des marchés de Noël en Alsace

Marché de Noël de Strasbourg

Marché de Noël de Colmar

Marché de Noël de Mulhouse

Marché de Noël d’Haguenau

Marché de Noël d’Obernai

Marché de Noël de Ribeauvillé

Marché de Noël d’Eguisheim

Marché de Noel de Saverne

Marché de Noel de Riquewihr

Marché de Noël du Château du Haut-Kœnigsbourg

Marché de Noël de Strasbourg

Le marché de Noël de Strasbourg est certainement le plus célèbre d’Alsace. Il se tient chaque année dans la magnifique place Kléber, au cœur de la ville. On y trouve de nombreuses chalets en bois qui proposent toutes sortes de produits, des produits artisanaux aux spécialités culinaires en passant par les jouets et les décorations. Le marché de Noël de Strasbourg est également l’occasion de déguster quelques spécialités alsaciennes, comme le pain d’épices ou le vin chaud.

Marché de Noël de Colmar

Le marché de Noël de Colmar est l’un des plus anciens et des plus populaires de la région. Il se tient chaque année dans la ville de Colmar et rassemble plus de 300 exposants. Vous y trouverez des produits artisanaux, des décorations de Noël, des jouets et bien plus encore. Le marché de Noël de Colmar est également l’occasion de déguster les spécialités culinaires de la région, comme le pain d’épice.

Marché de Noël de Mulhouse

Le marché de Noël de Mulhouse est l’un des plus populaires de la région. Il se tient chaque année dans la ville de Mulhouse et rassemble plus de 200 exposants. Vous y trouverez des produits artisanaux, des décorations de Noël, des jouets et bien plus encore. Le marché de Noël de Mulhouse est également l’occasion de déguster les spécialités culinaires de la région, comme le vin chaud.

Marché de Noel de Riquewihr

Le marché Noel à Riquewihr est un magnifique petit marché située dans une jolie petite ville du même nom, Riquewihr. Ce village merveilleux a conservée son architecture moyenâgeuse et son ambiance féerique tout au long des année, ce qui le rend unique et attrayant pour les visiteurs du monde entier durant la période des fêtes. Le marché offre une grande variété d’articles artisanaux ainsi que des spécialités culinaires locales que vous pourrez déguster sur place ou emporter avec vous pour les partager avec votre famille et vos amis. Les odeurs du pain d’épice et du vin chaud embaumeront l’air tandis que les décorations étincelantes illumineront votre chemin vers le Père Noel !

Marché de Noël d’Eguisheim

Le marché de Noël d’Eguisheim est l’un des plus célèbres et des plus populaires de la région. Il se tient chaque année dans la petite ville d’Eguisheim et rassemble environ 100 exposants. Vous y trouverez des produits artisanaux, des décorations de Noël, des jouets et bien plus encore. Le marché de Noël d’Eguisheim est également l’occasion parfaite pour déguster les spécialités culinaires alsaciennes.

Marché de Noël du Château du Haut-Kœnigsbourg

Le marché du Château du Haut-Kœnigsbourg est l’un des plus populaires et des plus beaux marchés de Noël en Alsace. Il se tient chaque année au pied du célèbre château du Haut-Kœnigsbourg et rassemble environ 100 exposants. Vous y trouverez des produits artisanaux, des décorations de Noël, des jouets et bien plus encore. Le marché du Château du Haut-Kœnigsbourg est également l’occasion parfaite pour admirer le magnifique château !

L’Alsace est une magnifique région à visiter en cette période de l’année. Les marchés de Noël sont nombreux et offrent une multitude de produits artisanaux et gastronomiques typiques de la région. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets, alors n’hésitez pas à faire un tour dans l’une de ces magnifiques villes alsaciennes.