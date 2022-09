Le 11 septembre 2001 est une date qui restera gravée dans les mémoires.

En effet, ce jour-là, 4 avions ont été détournés par des terroristes. Les 2 premiers ont été dirigés contre les tours jumelles du World Trade Center, à New York. Les deux autres ont visé le Pentagone, à Washington, et un champ en Pennsylvanie.

Ces attentats ont fait quasiment 3 000 morts et des milliers de blessés. Les Américains ont été profondément choqués par ces événements. C’est le plus grave attentat terroriste de l’histoire des États-Unis.

Les premières images des terroristes

En quelques heures c’est l’effroi mais rapidement les images des terroristes arriveront aux médias et cela remettra en cause la sécurité des aéroports. Ceci remettra en cause tout le système de contrôle des aéroports américains et dans le monde.

Surtout en voyant la facilité qu’ils ont eue aux portiques et donc à passer les contrôles. Des terroristes dont voici les premières images avant les attentats du 11 septembre 2001.

Le détournement de 4 avions

À Boston, le vol 11 d’American Airlines, avec 76 passagers et 11 membres d’équipage, embarque cinq terroristes. Le Boeing 767 est parti pour Los Angeles à 7h59. Il a fini par percuter le World Trade Center de New York à 8h46.

51 passagers, 9 membres d’équipage et 5 terroristes se trouvaient à bord du vol 175 d’United Airlines lorsqu’il a décollé de Boston à 8h15. Le Boeing 767 est également parti pour Los Angeles mais a été détourné sur le World Trade Center qu’il percute à 09h03.

Le troisième avion et un Boeing 757 qui décolle de l’aéroport de Washington-Dulles en Virginie à 8h20 avec 53 passagers, 6 membres d’équipage et 5 terroristes à bord. À Arlington, en Virginie, le vol 77 d’American Airlines, qui se dirigeait là encore vers Los Angeles, est finalement entré en collision avec le Pentagone après son détournement.

Le quatrième et dernier avion, un Boeing 757, a décollé de l’aéroport de Newark à New York à 8h42 avec 40 minutes de retard en raison du trafic matinal. Il s’écrasera à Shanksville, en Pennsylvanie. Le vol 93 d’United Airlines se dirigeait vers San Francisco en Californie. À bord se trouvaient 33 passagers, 7 membres d’équipage et 4 terroristes. Les passagers de se vol sont considérés comme des héros et ont certainement empêché une attaque contre la maison blanche ou plus probablement le capitole.

World trade center et l’effondrement des deux tours

Le complexe du World Trade Center

C’est pratiquement 18 000 visiteurs qui se rendaient quotidiennement au complexe du WTC, qui comprenait sept gratte-ciel, une station de métro et un centre commercial.

Les tours jumelles (Twin Towers) dominaient la ville de New York depuis leur 110e niveau, où elles atteignaient une hauteur de plus de 400 mètres. Véritable emblème de New-York depuis 1973.

Les évènements au World Trade Center (WTC)

Les attaques ont eu lieu au World Trade Center (WTC) à New York, causant l’effondrement des deux tours du WTC. Le 11 septembre 2001, vers 8 h 46, un avion de ligne Boeing 767-223ER d’American Airlines, volant de Boston à Los Angeles, a été détourné et dirigé vers le World Trade Center. L’avion a percuté la façade nord-ouest du WTC entre les 93 et 99ième étages, entraînant l’effondrement de l’immeuble 102 minutes plus tard.

À 9 h 03, un deuxième avion de ligne, un Boeing 757-222 d’United Airlines, volant de Newark à San Francisco, a été détourné et dirigé vers le WTC. L’avion a percuté la façade sud-ouest de l’immeuble entre l’étage 77 et 85, entraînant également l’effondrement de l’immeuble 56 minute plus tard.

À 9 h 59, donc l’une des tours du WTC, la tour nord WTC 2, s’est effondrée. À 10 h 28, la seconde tour, la tour sud WTC 1, s’est également effondrée. Les deux tours du WTC ont été entièrement détruites dans l’attaque.

Les attaques ont également endommagé plusieurs autres bâtiments dans les environs immédiats, dont le WTC 7 (un bâtiment de 47 étages situé à côté des deux tours principales), le World Financial Center et le Millenium Hilton Hotel.

Le cours des évènements minute par minute

Les évènements les plus importants

À 8 h 46, le vol AA 11 percute la face nord-ouest du World Trade Center. À 9 h 03, le vol UA 175 s’écrase dans la face sud-ouest du World Trade Center. À 9 h 37, le vol AA 77 percute le Pentagone. À 9 h 59, la tour sud du World Trade Center s’écroule. 10h03 Le vol 93 s’écrase à Shanksville, en Pennsylvanie. À 10 h 28, la seconde tour s’effondre à son tour.

Le fil des évènements des attentats du 11 septembre 2001 – Les attaques du 9.11

05h30 – Un mardi de septembre comme les autres débute à NYC

05h45 – Les premières photos des terroristes

Elles sont prises dans les aéroports mais ne seront connues que plus tard et visibles par les médias du monde entier, ce qui va créer une certaine sidération dans la simplicité qu’ils ont eut à passer les différents contrôles.

07h59 – L’un des quatre avions détournés est le premier à décoller

08h14 – Détournement du vol 11

08H24 – Le terroriste alerte par erreur du caractère terroriste, une hôtesse également

Mohammed Atta se trompe du bouton un message à la tour de contrôle et non aux passagers :

« Nous détenons des avions. Restez juste calmes et tout ira bien pour vous. Nous retournons à l’aéroport. » Il demande peu après aux passagers de ne pas bouger et « tout se passera bien ».

Amy Sweeney déclare lors d’un appel en secret à American Airlines :

« Je vois de l’eau. Je vois des bâtiments. Nous volons bas, nous volons beaucoup trop bas »

08h46 – La tour nord du World Trade Center est frappée par le vol 11

Les témoignages

Dianne DeFontes, une réceptionniste témoin déclara :

« Il y a eu une détonation, j’ai été éjectée de ma chaise, le plafond est tombé et a heurté la table … Puis des gens sont arrivés, le visage noirci, et crient ‘Un avion a heurté le bâtiment, nous l’avons vu frapper le bâtiment et notre bureau a explosé.' »

Constance Labetti une employée dans la tour sud déclarera elle :

« J’ai pu voir le grand avion venir droit sur nous … Je pouvais voir à l’intérieur du cockpit »

Joseph Dittmar, expert en assurances (105e étage) de la tour sud :

« Ça a été les 30-40 secondes les pires de ma vie … de voir ces énormes trous noirs dans le bâtiment, des flammes rouges comme je n’en avais jamais vu de ma vie et des nuages de fumée grise et noire qui s’échappaient des trous. » « On voit des meubles, des papiers, des gens soufflés dans le vide… des choses terrifiantes, terribles. J’avais tellement peur »

Michael Lomonaco (107e etage)

« Je pouvais voir des gens agiter les nappes blanches depuis les fenêtres » … « C’était horrible, terrible. »

08h49 – Les TV américaines diffusent en direct

Toutes les TV passent en direct et diffusent les images qui leur parviennent, en live, depuis les tours voisinent, les hélicoptères, les équipes au sol.

08h50 – Une alerte est envoyée au président sur un accident d’avion au World Trade Center

Le président est mis au courant rapidement qu’un avion vient de frapper une des deux tours du World Trade center mais sur le moment il est précisé qu’il s’agit certainement d’un « petit avion bimoteur » qui aurait eu un accident.

Le président continue alors la visite de l’école où il se trouve ce matin-là en Floride.

08h51 – Détournement des autres vols : Le vol 77 et le vol 93

« Nous calculons son altitude et il descend d’environ 10’000 pieds par minute. C’est absolument anormal pour un avion de ligne » Un contrôleur aérien de New York

08h59 – Les deux gratte-ciel du WTC commencent à être évacués

Les pompiers, les fonctionnaires de police et les ambulanciers sont ceux qui arrivent en premier sur les lieux pour porter secours aux blessés.

Le personnel de secours se met alors à grimper les escaliers et a commencé à croiser des personnes qui se précipitaient vers le bas, les ascenseurs de la tour Nord ayant cessé de fonctionner.

400 de ses femmes et hommes courageux ne vont jamais redescendre.

09h03 – La tour sud des Twin Towers du World Trade Center est frappée par le vol 175

Les télévisions étaient déjà en direct pour diffuser ce qui semblait être un accident d’avion (concernant le Vol 11) au World trade center, alors qu’un second avion (le vol 175) frappe de plein fouet la tour jumelle sud.

Tout le monde prend conscience en direct qu’il s’agit d’une attaque terroriste.

09h04 – Les secours savent que c’est un sauvetage suicide

Joseph Dittmar, parti du 105e étage de la tour sud raconte alors encore qu’il croise au 31ième étage des secouristes et des pompiers et qui à l’inverse monte pendant qu’eux descendent et qu’il voit qu’à

« Leur seul regard disait qu’ils savaient qu’ils ne reviendraient pas »

09h05 Le président est averti qu’il ne s’agit pas d’un accident

Son chef de cabinet vient souffler à l’oreille du 43e président des Etats-unis :

« La deuxième tour a été frappée par un autre avion. Les États-Unis sont attaqués »

09h15 – Les virgules noires et Falling Man

Les virgules noires

Le témoignage de James Ronnie Whitney qui travaille d’habitude au World Trade Center est clair :

« Je ne pourrai plus jamais fermer les yeux sans voir les virgules tombant du ciel, ces corps courbés, comme des virgules noires, sautant par douzaines des fenêtres du bâtiment, face à mon appartement. »

Les fameuses virgules noires dont elle ne fait pas partie ce jour-là ce sont les 50 à 200 personnes qui se jettent dans le vide ou tombent dans le vide car l’immeuble est en feu et qu’il n’y a aucune issue.

Falling Man

Et puis il y a cet homme qui tombe dans le vide au moment où un photographe, Richard Drew, va prendre une photo, cette image restera (mis à part les tours qui s’effondrent ou en flammes) l’une des images les plus fortes du 11 septembre.

Il est nommé ainsi car il semble tomber dans le vide comme une pierre inéluctablement sans broncher, du fait de l’instant saisi par le photographe, ce qui ajoute à la sidération de l’évènement.

Certains pensent qu’il a été identifié mais ce n’est encore pas certain à ce jour.

09H17 – Des passagers du vol 77 appellent leurs proches

Renee May, hôtesse de l’air :

« Notre avion a été détourné, on nous a ordonné de regrouper les passagers à l’arrière de l’avion… Peux-tu alerter American Airlines ? »

Barabara Olson prévient son mari, Ted, qui est alors conseiller du ministre de la Justice :

« Nous sommes pris en otages, les pirates sont armés de couteaux et de cutters. »

09h20 – Les Etats-Unis passent en alerte

Plusieurs monuments ferment : l’Empire State Building, le Chrysler Building, le Rockefeller Center et le Metropolitan Museum of Art.

Des avions de chasse décollent afin de patrouiller dans le ciel. Ce qui n’empêchera pas aux deux autres avions de percuter le Pentagone et de s’écraser en Pennsylvanie.

09h28 – Le vol 93 est considéré comme détourné

09h30 – George W Bush, évoque enfin un acte terroriste

« Le terrorisme contre notre nation ne tiendra pas » George W. Bush

09h35 – Le vice-président est emmené dans un bunker sécurisé

09h37 – Le vol 77 frappe le Pentagone

Dans un premier temps une attaque à la voiture piégée est évoquée avant que l’attaque avec un avion kamikaze soit confirmée, même si pendant longtemps les complotistes évoqueront un missile envoyé sciemment contre le pentagone.

09h42 – L’espace aérien américain est enfin fermé

09h43 – La maison blanche et le capitole sont évacués

09h58 – Les héros du vol 93 se révoltent

« Nous devons faire quelque chose. Je suis en train d’élaborer un plan » Tom Burnett, passager du vol 93 par téléphone avec son épouse « Etes-vous prêts, les gars? Okay, allons-y. » Todd Beamer ses derniers mots seront lors d’un appel à United Airlines alors qui s’apprête à raccrocher pour attaquer les terroristes.

09h59 – La tour sud du World Trade Center s’écroule

La tour sud, s’effondre donc 56 minutes après l’impact du vol 175. L’effondrement est tellement violent qu’aucune trace d’ADN n’a jamais été retrouvée pour des centaines de victimes.

Dans sa chute la tour détruit également partiellement la tour 4 du WTC.

10h00 – Panique dans les rues de New-York

10h03 – Le vol 93 s’écrase à Shanksville, en Pennsylvanie

Les terroristes visaient apparemment le Capitole ou alors la Maison Blanche.

10h20 – L’autorisation d’abattre un avion si nécessaire est donné par Georges W Bush

10h28 – La tour nord du World Trade Center s’effondre

10h30 – Un nouveau nuage de fumée envahit New York nouvelle panique

11h02 – Evacuation de Manhattan

Des centaines de bateaux, dont des bateaux de pêche, des yachts et des ferries, sont rassemblés pour évacuer environ 500 000 personnes de Lower Manhattan.

12h00 – L’armée passe en alerte maximale

Un message est enregistre pour l’armée par le Président :

« La liberté a été attaquée ce matin »

Il promet alors à son armée de

« traquer et punir les lâches responsables »

12h30 – Les premiers miraculés des attentats

Vers 12h30, 14 personnes ont miraculeusement réussi à sortir vivante d’une cage d’escalier qui n’a pas cédé lors de l’effondrement de la tour nord.

13h20 – Etat d’urgence à Washington

15h35 – L’attention se concentre sur Ben Laden et Al-Qaeda dont la traque commence

George W. Bush demandera un engagement international en Afghanistan avec l’objectif déclaré de détruire Al-Qaïda et d’appréhender son chef après que les États-Unis ont demandé aux Talibans de leur remettre Ben Laden et qu’ils ont bien évidemment refusé.

17h20 – Le bâtiment 7 du World Trade Center s’effondre

Le bâtiment 7 du World Trade Center tout proche, qui abritait le centre de crise de la mairie de New York, qui flambait depuis quelques heures, est également tombé à 17h25.

18h54- Retour du Président à la maison Blanche

20h30 – George W. Bush s’adresse au pays

Les secours des héros

Dans les minutes et les heures qui ont suivi les attaques, les pompiers, les policiers et les ambulanciers ont afflué vers les deux sites pour porter secours aux victimes et évacuer les survivants.

Les premiers à arriver sur les lieux ont été les pompiers de la ville de New York. Ils ont été suivis par les policiers de la ville de New York puis enfin par les les agents du FBI.

Les survivants des deux tours ont été évacués par les escaliers, et certains ont été pris en charge par les équipes de secours. Les équipes de secours ont travaillé sans relâche pour évacuer les survivants et porter secours aux victimes.

Les pompiers ont escaladé les étages des deux tours pour atteindre les survivants et les évacuer, certains savaient que c’était une montée sans retour.

Les policiers et les agents du FBI ont aidé à contrôler la foule et à évacuer les lieux. Les ambulanciers ont transporté les victimes vers les hôpitaux pour les soins. Les attaques du 11 septembre ont été un choc pour les États-Unis et le monde entier. Les secours des héros ont permis de sauver de nombreuses vies et de donner un peu d’espoir dans ces moments difficiles.

Ces attaques ont eu un impact profond sur la société américaine et ont changé la façon dont le monde percevait les États-Unis.

Les attentats du 11 septembre ont été une rude épreuve pour les Américains, mais ils ont montré au monde que le peuple américain avait au moins une belle et indéniable valeur l’unité.

La traque de Ben Laden

Les États-Unis ont riposté en lançant une « guerre contre le terrorisme ». Cette réponse a été menée notamment en Afghanistan, où les talibans, alliés d’Al-Qaïda, ont été renversés.

La traque de Ben Laden est liée aux attentats du 11 septembre 2001 qui ont été perpétrés par un groupe d’individus affiliés à Al-Qaïda, une organisation terroriste dirigée par Oussama Ben Laden.

Ben Laden et Al-Qaïda ont été rapidement identifiés comme les principaux suspects des attentats. Dans les jours qui ont suivi, les États-Unis ont lancé une campagne militaire contre Al-Qaïda et ses alliés en Afghanistan, où se trouvait le principal repaire de Ben Laden.

Au cours des années suivantes, la traque de Ben Laden a été menée par plusieurs administrations américaines, mais il a réussi à échapper à toutes les tentatives de capture. En mars 2009, l’administration Obama a annoncé qu’elle allait redoubler d’efforts pour capturer ou tuer Ben Laden.

Le 2 mai 2011, Ben Laden a été tué dans une opération militaire américaine à Abbottabad, au Pakistan. Son corps a été enterré en mer quelques heures plus tard, conformément à la tradition islamique.

L’annonce de sa mort a été accueillie avec soulagement et jubilation par les États-Unis et leurs alliés, mais aussi avec suspicion et colère par certains de leurs ennemis.

Mais la lutte contre le terrorisme est loin d’être terminée.

Un bilan de quasiment 3000 morts

Le 11 septembre 2001, les États-Unis ont été frappés par les attentats les plus meurtriers de leur histoire. Dans les premières heures qui ont suivi, le bilan était déjà indiqué comme très lourd avec l’évocation de plus de 3000 morts.

Parmi les victimes, on comptait de nombreux Américains, mais aussi des ressortissants de plus de 80 autres pays. Les attaques ont été menées par 19 terroristes affiliés à Al-Qaïda, dirigés par Oussama Ben Laden.

Ces derniers ont pris le contrôle de 4 avions de ligne, 2 d’entre eux ont été envoyés contre les tours jumelles du World Trade Center à New York, les 2 autres se sont crashés contre le Pentagone et un champ en Pennsylvanie.

Les tours jumelles du World Trade Center, symboles de la puissance économique des États-Unis, ont été entièrement détruites par les attaques. Le bâtiment du Pentagone, siège du ministère de la Défense américain, a été gravement endommagé.

Les 4 avions ont fait plus de 2977 victimes. C’est la plus grande perte de vie dans une attaque terroriste aux États-Unis. Les attenants du 11 septembre 2001 ont été un choc pour l’Amérique et le monde entier.

Les attentats du 11 septembre 2001 ont donc coûté la vie à 2977 personnes au total, dont 2753 à New York, 184 au Pentagone et 40 en Pennsylvanie. Les 19 terroristes ne sont pas inclus dans ce chiffre.

Près de 500 pompiers et autres intervenants d’urgence, dont la plupart étaient de New York, figurent parmi ces victimes.

La majorité d’entre eux étaient originaires de la ville de New York. Depuis lors, l’exposition à la poussière toxique a été liée à un certain nombre d’effets négatifs, dont le cancer, chez de nombreux Américains.

Le décompte officiel fait également état de plus de 6 200 blessés, bien que différentes sources avancent un total d’environ 20 000 indirectement.

Et maintenant 21 ans après les attentats

Autour du mémorial, un nouveau complexe immobilier a également été construit, dont le One World Trade Center, qui en est la plus haute structure. Il a été achevé en 2014, avec 94 étages, et sa flèche s’étend sur 546 mètres.

L’histoire est folle car le promoteur Larry Silverstein venait de signer un bail de 99 ans (juillet 2001) pour le WTC lorsqu’à eut lieu l’attaque du World Trade Center 2 mois plus tard seulement. La transaction d’une vie (plus de 3 milliards) venait de partir en fumée.

Il passera des années à batailler avec les assurances.

Sous l’impulsion de son épouse, qui lui dit qu’il allait regretter de ne pas se battre pour reconstruire, il passera alors 20 ans à travailler pour la reconstruction jusqu’à l’inauguration de 2021.

« Ce serait la plus grande des tragédies que de ne pas reconstruire cette partie de New York. Ce serait donner la victoire aux terroristes » Larry Silverstein

FAQ

Question : Que s’est-il passé le 11 septembre 2001 ?

Réponse : Les attentats du 11 septembre 2001, qui ont été une série d’attentats terroristes perpétrés aux États-Unis le 11 septembre 2001. À 8 h 46, un avion a heurté le World Trade Center à New York, faisant plus de 2 000 morts. À 9 h 03, un deuxième avion a été détourné et s’est écrasé sur le World Trade Center. À 9 h 37, un troisième avion a été détourné et s’est écrasé sur le Pentagone, tuant plus de 125 personnes. Enfin, à 10 h 03, un quatrième avion s’est écrasé dans un champ près de Shanksville, en Pennsylvanie, après que les passagers ont tenté de reprendre le contrôle de l’appareil des terroristes. Les quatre attaques ont fait un total de près de 3 000 morts et plus de 6 000 blessés.

Question : Pourquoi les attentats du 11 septembre ont-ils été perpétrés ?

Réponse : Les auteurs des attentats du 11 septembre ont été motivés par une haine profonde des États-Unis et de leur mode de vie. Ils voulaient frapper les États-Unis au cœur en détruisant leurs symboles les plus importants.

Question : Qui était responsable des attentats du 11 septembre ?

Réponse : Les auteurs des attentats du 11 septembre étaient membres d’Al-Qaïda, une organisation terroriste dirigée par Oussama ben Laden.

Question : Quels ont été les effets des attentats du 11 septembre ? Réponse : Les attentats du 11 septembre ont eu des effets dévastateurs, tant sur les États-Unis que sur le reste du monde. Les États-Unis ont déclaré la «guerre au terrorisme» et ont mené des opérations militaires dans plusieurs pays, notamment en Afghanistan et en Irak.

Question : Le 11 septembre est-il toujours considéré comme une date importante aux États-Unis ?

Réponse: Oui, le 11 septembre est toujours considéré comme une date importante aux États-Unis. Chaque année, les États-Unis commémorent les victimes des attentats du 11 septembre.