Comme le montre sa propre vidéo, et ce n’est pas la première fois que cela est évoqué, il y a souvent eu l’évocation qu’un jour il y aurait la création d’un ordinateur dans minecraft afin de jouer à … oui à minecraft !

Eh bien il vient de faire cette dinguerie et prouve qu’il vient bien de faire Minecraft dans Minecraft.

Et attention sans blocs de commande, sans datapacks et autres mods.

juste un super travail et un résultat très probant qui une fois de plus permet à Minecraft de faire le buzz et de rester le Jeu vidéo aux possibilités les plus folles.

3D Minecraft dans Minecraft sans blocs de commande, sans datapacks et sans mods.

Comme le créateur sammyuri l’explique les caractéristiques sont les suivantes si vous voulez reproduire son œuvre :

Les caractéristiques comprennent donc un monde 8x8x8 entièrement en 3D avec 16 types de blocs différents, 32 objets différents, et des dizaines de mécanismes de jeu, y compris l’exploitation minière, l’artisanat, la fonte, la construction, les coffres, les tics aléatoires et plus encore !

Tout cela rien que grâce à la Redstone

La Redstone est un minéral que l’on peut découvrir en profondeur, notamment à côté de la lave. Lorsqu’il est brisé avec une pioche en fer, en or ou en diamant, le bloc de redstone crache 4 à 5 poudres de redstone.

L’alchimie permet donc d’utiliser la poudre de redstone pour fabriquer des potions.

Il y a deux utilisations possibles :

allonger le temps pendant lequel les potions restent actives.

réduire les effets des potions de santé et de dégâts de moitié. Les potions restaurées sont les potions rétablies.

Et donc quid de utilisation de la redstone dans ce cas précis ?

Ceci permet donc ensuite de placer au sol la La poudre de redstone par un clic-droit de façon à créer ou prolonger des câbles de redstone et donc ainsi de créer des outils utilisés pour la conception de circuits de redstone qui a leur tour permettent de connecter plusieurs objets entre eux et donc d’obtenir le fameux ordinateur qui permet de voir cette vidéo d’un joueur jouant à Minecraft dans Minecraft.