En période de fête de fins d’années, le sapin est la principale attraction qui apporte de l’ambiance dans la pièce. Il n’est donc pas question de rater sa mise en beauté. À cet effet, nous vous proposons quelques idées afin de décorer votre sapin de Noël en bois.

5 idées de décoration de sapin de Noel en bois

Le style scandinave

Créez une ambiance nature, sobre et chaleureuse grâce au style scandinave. Cette idée de décoration qui reflète parfaitement la magie de Noël nécessitera des boules blanches mates, des boules dorées, des éléments végétaux pour remplacer l’étoile ainsi qu’un mélange de couleur blanche, beige ou or. Par ailleurs, vous pourrez ajouter à ces éléments des bougies LED afin d’apporter plus de lumières. Simple et original, un sapin en bois au style scandinave apportera plus d’originalité à la fête.

Du bois à l’état brut

À défaut de procéder directement à la décoration, vous pouvez au préalable fabriquer votre propre sapin en bois qui ne nécessitera qu’une petite touche décorative. Vous aurez à cet effet besoin de branches découpées à des longueurs différentes. Vous superposez ces dernières des plus longues aux plus petites de façon croisée. Sur chaque ligne, vous pourrez mettre plusieurs branches. Une fois votre sapin fabriqué, habillez-le avec une guirlande lumineuse.

Un sapin lumineux

Pour la réalisation de ce type de sapin, vous aurez besoin d’une palette ainsi que de vos talents de bricoleur. Vous aurez juste à découper la forme du sapin directement dans la palette. Vous obtiendrez 02 sapins dont la décoration peut se limiter à une étoile brillante suspendue en guise de cime et d’une guirlande lumineuse qui serpente vos planches. Vous venez ainsi de créer un sapin lumineux en bois pour le bonheur de tous.

Le traditionnel

Malgré les années, les traditionnelles couleurs de Noël ont toujours la cote. Le rouge et le vert se marient à tout et même aux sapins en bois. Les éléments nécessaires pour cette décoration sont : la guirlande lumineuse, les boules, les étoiles ou les petits bonshommes, le tout aux couleurs rouges, vertes, blanches, argent et or. In fine, optez pour un petit nœud rouge en guise de cimier.

Le style enfant

Pour vous remémorer vos souvenirs d’enfance, vous pouvez choisir une déco enfantine. Afin de réaliser ce modèle de sapin, il vous suffit d’assembler et de coller de petits branchages à un support de forme conique. La décoration sera composée d’éléments découpés en carton comme de petites maisons coloriées et accrochées à l’arbre grâce à des ficelles. Vous pourrez aussi y ajouter l’éternelle guirlande lumineuse.

Pourquoi opter pour un sapin en bois ?

Le choix d’un sapin de Noël en bois présente de nombreux avantages.

· L’originalité : opter pour un sapin en bois vous offre de nombreuses alternatives de personnalisation, notamment au niveau du design.

· Un choix écologique : les sapins en bois sont facilement dégradables contrairement à ceux en plastique, ce qui protège la nature.

· La durabilité : le bois est une matière noble qui résiste aux intempéries du temps.

· Facilité d’entretien, etc.