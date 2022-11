Banksy est un artiste de rue de renommée mondiale, dont la véritable identité reste un mystère. Il crée principalement des graffitis et des installations, souvent avec des messages subversifs et politiques. Son art de rue se présente généralement sous la forme de pochoirs, qui sont rapidement peints sur les murs des lieux publics.

L’art de Banksy a été présenté dans des villes du monde entier, mais il est surtout connu pour son travail à Bristol, en Angleterre. En fait, il existe même un musée à Bristol consacré à son art.

De nombreuses œuvres de Banksy commentent et mettent en exergues des questions sociales et politiques, telles que la guerre, la pauvreté et la pollution. Ses œuvres sont souvent satiriques et humoristiques, offrant une perspective unique sur ces sujets sérieux.

Malgré sa notoriété, Banksy reste un personnage insaisissable. Il n’a jamais donné d’interview et aucune photos de lui ont été rendue publiques.

Banksy dévoile une œuvre peinte sur un immeuble bombardé à Borodianka en Ukraine

Banksy vient de dévoiler une œuvre en Ukraine borodyanka une jeune fille (gymnaste) en équilibre sur un immeuble en ruine.

Deux autres œuvres de Banksy non confirmées ont été montrées sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Le dessin d’un petit garçon faisant tomber un homme au judo (sport favori de Vladimir Poutine) tout un symbole de David contre Goliath et une référence que le Président Russe ne devrait pas trop trouver à son goût.

We are stronger than David

They are weaker than Goliath.

Possibly by Banksy

Irpin encore non loin de Kiev permet de découvrir une autre œuvre non confirmée mais vraisemblablement de l’artiste d’une petite fille avec un ruban et dansant au dessus d’un trou laissé dans un immeuble.

Just look at Banksy's extraordinary new works in Ukraine.

Banksy Détruit la Petite fille au ballon

Rappelez-vous l’artiste ne s’arrête jamais, alors que son œuvre la plus connue était en vente chez Sotheby’s il avait placé en amont un ingénieux système à l’intérieur du cadre afin de la détruire en direct après la finalisation de la vente. Depuis l’œuvre à encore gagné en valeur.

Le Top 20 des œuvres de Banksy

« La petite fille au ballon » est l’une des œuvres de Banksy la plus célèbre mais voici les 20 œuvres les plus connues de l’artiste.