Dans le code de la route, il est dit de manière explicite qu’il faut impérativement changer ses pneus lorsqu’on atteint 1,6 mm d’usure. Pour éviter d’avoir à les changer fréquemment, il importe de faire un choix de qualité. Voici quelques étapes nécessaires pour bien choisir ses pneus de voiture.

Connaître le type de pneus idoines pour votre véhicule

Pour répondre à ce devoir légal qu’est le changement des pneumatiques de votre véhicule, il faut en connaître le type. Cela est d’autant plus important que monter des pneumatiques inadéquats sur votre voiture, c’est risquer votre vie. De fait, on distingue une diversité de pneus en fonction du véhicule :

les pneumatiques pour les véhicules touristiques comme les citadines, les break, les berlines et les coupés ;

les pneus destinés aux SUV et 4×4 ;

les pneus de motos et scooters ;

les pneus pour quad ;

les pneus utilitaires.

Ces catégories de pneus sont les plus générales. Il en existe de plus spécifiques qui conviennent aux véhicules industriels, agricoles et pour les travaux en génie civil.

L’influence de la saison dans le choix de ses pneus

A chaque saison correspond un type précis de pneus pour éviter tout dégât. De fait, on retrouve en général trois grandes catégories de pneus suivants les saisons.

les pneus d’été sont les plus répandus. Avec une gomme solide et de qualité, il résiste aux températures dépassant 7°C ;

les pneus d’hiver sont adaptés à la neige, au givre et à la glace. Avec une gomme souple, quelle que soit la température, les pneumatiques type Michelin sont souvent utilisés d’octobre à mars ;

les pneus 4 saisons cumulent les performances des deux précédents. C’est également là que se trouvent leur défaut puisqu’ils ne présentent pas des résultats assez optimaux.

Il vous revient donc de faire un choix conséquent à partir de toutes ces données.

Définir son pneu à partir de son milieu ou sa région

Pour bien choisir ses pneus, il faut savoir que l’adhérence diffère d’une région à une autre. Par conséquent, pour les régions froides, montagneuses, et bien d’autres encore, il y a des caractéristiques précises que doivent comporter les pneus.

Déjà, les conducteurs des régions hivernales doivent en octobre opter pour des pneus d’hiver puisque la température est en dessous des 7°C. Alors, il est recommandé de jouer sur la qualité en choisissant les pneus du géant automobile Hankook.

Il propose des modèles tels que le I-Cept Evo2 W 320 en hiver puis en été le Kinergy Eco K 425. Par ailleurs, Hakkapeliitta propose aussi des modèles uniques et de qualité pour l’hiver.

D’un autre côté, l’alternative la plus efficace pour ceux qui ne conduisent pas souvent sur des routes difficiles est d’avoir des 4 saisons. Ces pneus sont en effet adaptés à presque toutes les situations.

Enfin, il est souhaitable d’avoir un jeu de pneus pour l’hiver et un autre pour l’été. L’avantage qui en découle est une économie sur le carburant et une optimisation des performances des gommes de ces pneus.

Prendre en compte les dimensions des pneus

L’étape suivant consiste à se rendre attentif aux dimensions des pneumatiques de votre voiture. Vous l’imaginez bien, il y a de fortes probabilités que vous fassiez des accidents, s’ils ne correspondent pas à vos jantes. Pour contrôler la taille des pneus, il suffit tout simplement de regarder sur le flanc des pneumatiques changés. Ils sont effigiés 165/60 R17 78 H. Une telle inscription renseigne sur :

la largeur ;

la hauteur ;

l’indice de charge ;

l’indice de vitesse.

Par conséquent, mettez en priorité la découverte des dimensions de vos pneus. En outre, vous pouvez aussi à la longue choisir des pneus XL ou anti-crevaison.

Choisir ses pneus à partir de manière de conduire

Un bon conducteur se reconnaît d’abord par l’aspect de ses pneus et surtout de la manière dont il en prend soin. Dans ce cas spécifique, il importe de connaître sa manière de conduire pour choisir les pneus qui vous rendent la conduite plus aisée.

Alors, il convient de se poser des quelques questions. Souhaitez-vous conduire un monospace ? Préférez-vous la conduite extrême à l’instar des courses de Formule 1 ou des cascades visibles dans les films ? Ou encore, appréciez-vous mieux conduire sur une autoroute ? Les réponses fournies constituent des éléments essentiels pour bien choisir vos pneus.

Ainsi, pour des déplacements sportifs, le modèle ContiSportContact 5 et le Pirelli P Zéro sont les plus populaires. Par contre pour des déplacements en famille, le Goodyear Vector 4 seasons Gen-2 et le Michelin Primacy sont les meilleurs.