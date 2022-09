Mikhail Gorbatchev sa biographie – Décédé le 30 août 2022 à l’âge de 91 ans.

1931 : Le 2 mars, naissance à Privolnoye (Privolnoïe), dans ledistrict de Krasnogvardeisky, sur territoire de Stavropol dans le Caucase du Nord, dans une famille de paysans, son père étant mécanicien agricole dans une ferme collective, c’était la grande époque du collectivisme.

1942 : L’armée allemande occupe la région de Privolnoye.

1945 : Mikhail Gorbatchev commence à travailler comme assistant d’un conducteur de moissonneuse-batteuse.

1949 : Il est décoré de l’Ordre de la bannière rouge du travail.

1950 : inscription du jeune Gorbatchev à la faculté de droit de l’université de Moscou.

1952 : Après avoir été membre du Komsomol, il adhère au Parti communiste de l’Union soviétique en 1952.

1955 : Raisa Maximovna Titorenko, étudiante en philosophie devient son épouse. La même année il obtient son diplôme de droit.

1955-60 : Mikhail Gorbatchev est nommé premier secrétaire du comité territorial du Komsomol, il deviendra rapidement le principal responsable du Komsomol à Stavropol son destin est maintenant politique.

1956 : Naissance d’Irina sa fille.

1962 : Nommé au sein du parti communiste de Stavropol, en charge du personnel dans l’administration, l’agriculture et l’industrie un poste très important.

1964-1967 : Études secondaires à l’Institut agricole de Stavropol.

1970 : Nommé Premier secrétaire du district de Stavropol.

1971 : Membre du Comité central du Parti communiste de l’Union soviétique.

1978 : Arrive à Moscou et est nommé secrétaire à l’agriculture du Comité central.

1980 : Gorbatchev et cette année-là il est alors devenu le plus jeune membre à part entière du Politburo.

1985 (Mars) : Elu secrétaire général par le Comité central du PCUS.

1989 : Elu par le nouveau parlement de l’Union soviétique comme président exécutif.

1989 : Devient la personnalité de l’année selon le magazine Time.

1990 : Mikhail Gorbatchev est Prix Nobel de la Paix.

1991 : Après une tentative de coup d’Etat ratée il démissionne de son poste de secrétaire général et dissout le Comité central.

1991 : Le 25 décembre, l’Union soviétique s’effondre et il démissionne alors de son poste de président.

1992 : Il devient le Président de sa Fondation pour la recherche sociale, économique et politique, un groupe de réflexion créé après le coup d’État d’août 1991.