Le désamiantage de toiture à l’Aigle comme dans toutes les villes de France est une prestation importante qui doit être réalisée avec le plus grand soin par les entreprises qui s’en chargent. Chez TTH Environnement, tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs mais aussi des personnes dans les environs. Interdit depuis 1997, l’amiante reste toujours présent. Il est donc nécessaire d’y être attentif !

Qu’est-ce que l’amiante ?

L’amiante est une matière friable qui a la capacité d’être fragmentée, pulvérisée ou réduite en poudre lorsqu’elle est sèche. C’est pour cette raison que des fibres ou des amas de fibres sont facilement libérées dans l’air sous forme de poussière. Bien qu’elles semblent inoffensives à l’œil nu, nous savons désormais qu’elles sont un véritable danger pour la santé. Des entreprises peuvent donc être appelées pour effectuer un désamiantage de toiture à l’Aigle.

Grâce à ses nombreuses propriétés, elle a été utilisée dans la conception d’un grand nombre de produits. Si elle avait une importance avant les années 90 pour l’isolation thermique et l’insonorisation, l’amiante a par la suite été développée dans le secteur industriel, commercial, dans la construction, etc. Couvertures, papier, feutre, pièces automobiles, vêtements de protection, tissus, chauffages industriels, résines, plastiques, revêtements et enduits… Tout ce qui a pris place dans notre quotidien pendant de longues, très longues années, était en fait composé d’amiante.

Lorsqu’une personne est exposée à long terme à cette matière presque aérienne, elle peut par la suite développer de nombreuses maladies comme l’amiantose et subir des altérations pleurales au niveau des poumons. Beaucoup sont alors victimes d’un cancer du poumon ou de mésothéliomes. Le désamiantage de toiture à l’Aigle est donc une priorité !

Comment repérer l’amiante ?

Un désamiantage de toiture à l’Aigle est une procédure qui doit être réalisée par des entreprises spécialisées dont les prestations sont sans risque et sécurisées. Si vous pensez avoir besoin de faire appel à TTH Environnement, vous pouvez les contacter et vérifier avec eux si ce que vous avez constaté est bien de l’amiante.

Pour vous aider à la repérer, voici différentes façons de la reconnaître :

En place ou en feuille : dans les appareils de chauffage ou électroménagers, dans les faux plafonds ou les plaques de parements.

En fibre : dans les tuyaux, les gaines, sur les murs ou les plafonds, dans les enduits, les plâtres ou les colles.

Incorporée au ciment : c’est ce que l’on retrouve dans les produits chimiques dits « fibrociments » utilisés dans les plaques ondulées, les ardoises, les tuiles, les façades, les cloisons, etc.

En fait, elle peut être présente partout… à vous de voir et/ou de savoir si celle-ci se manifeste chez vous. Vérifiez les dalles de sol, les conduits, les peintures, les mortiers, les colles… Un désamiantage de toiture à l’Aigle peut vite être nécessaire.

TTH Environnement, pour le désamiantage de toiture à l’Aigle

TTH Environnement est une société créée en 2016. Spécialisée dans le domaine de la dépollution, du désamiantage de toiture à l’Aigle, le déplombage et le curage, elle peut intervenir sur différents chantiers.

Bien implantée dans son environnement et dans les alentours, cette société cherche en permanence à proposer des prestations de qualité pour des résultats répondant aux besoins de toutes et tous. Tous les professionnels qui y exercent leur métier sont des professionnels expérimentés, compétents et minutieux, qui savent respecter les réglementations en vigueur pour la sécurité de tous et le respect de l’environnement.

Toute l’équipe étant polyvalente, chacun est formé pour intervenir dans différentes situations : le risque d’amiante ou de plomb, les risques chimiques, le transport des matières dangereuses, le port des équipements de Protection Individuel et des Appareils de Protection Respiratoire, le thermo-bâchage, les travaux en hauteur, etc.

En ce qui concerne le désamiantage de toiture à l’Aigle, TTH Environnement y est souvent confronté puisque l’amiante est toujours présente dans le milieu du BTP, partout et sous toutes ses formes. Pour aider à s’en débarrasser en toute sécurité, la société intervient auprès des collectivités, des mairies, des hôpitaux, des écoles ou chez des particuliers.