C’est de nouveau la période de l’année : Noël ! Pour beaucoup d’entre nous, c’est le moment de faire la fête avec la famille et les amis, d’échanger des cadeaux et de profiter de tous les mets et boissons de fête.

Cependant, c’est aussi le moment où nos comptes bancaires sont mis à mal. Si vous souhaitez célébrer un Noël respectueux de votre budget cette année, voici 15 conseils que vous pouvez appliquer pour un Noël moins cher.

Fixez un budget et respectez-le

Déterminez le montant que vous pouvez vous permettre de dépenser pour chaque personne et pour l’ensemble des festivités, puis veillez à ne pas dépasser ce montant.

Faites des économies sur les décorations

Fabriquez les vôtres à partir de matériaux recyclés ou cherchez les bonnes affaires dans les magasins discount. Faites un effort préparer la table pour le dîner de Noël. Prévoyez des bougies, de petites étoiles, des serviettes de table assorties Faites preuve plus d’ingéniosité que de dépenses folles vous avez plein d’options peu coûteuses dans les magasins ou en recyclant des objets déco à la maison.

Voyagez intelligemment

Si vous prévoyez de vous déplacer pour voir votre famille ou vos amis, réservez vos billets de train ou de bus à l’avance pour bénéficier des meilleures offres.

Évitez les événements sociaux coûteux

Organisez des rencontres entre amis qui n’impliquent pas de grosses dépenses, comme des dîners partage ou des fêtes du Père-Noël secret.

Faites un chocolat chaud

Et ajoutez des guimauves pour une après-midi spéciale de Noël pour les enfants ce n’est pas cher cela permet d’attendre le réveillon et cela mets de la joie au cœur.

Cuisinez la bûche de Noël vous-même

C’est une entreprise beaucoup plus simple et bien moins coûteuse que d’acheter un gâteau tout prêt. Si vous ne pouvez aller chez votre artisan, choisissez directement la case cuisine. Nous avons des recettes de Bûches délicieuses et moins chères !

N’abusez pas de la nourriture et des boissons

Planifiez vos repas à l’avance et n’achetez que ce dont vous avez besoin. Dans la mesure du possible, adoptez des recettes économiques.

Participez la messe de minuit

Cela donne un certain charme et apprend aux enfants la véritable signification de Noël. Et cela fait une activité pas chère pour le réveillon. Et chanter les anges de nos campagnes c’est super sympa catholique ou pas !

Prévoyez de donner aux autres

C’est cela aussi noël et donner c’est recevoir. Vous serez heureux de ce geste. Et pas besoin de dépenser cela peu aussi être du temps plus que de l’argent afin d’aider votre prochain en ces périodes de fêtes.

Faites vivre la magie de Noël simplement

Prenez quelques paillettes de votre maquillage, ou bien alors quelques grammes de farine, ou bien encore quelques feuilles et cailloux dehors plutôt que d’acheter un costume de pere noël trop cher. Et faites fonctionner la magie de noël et l’imagination des enfants en versant les paillettes/farine/cailloux et feuilles dans la maison comme si le père noël et ses elfes étaient déjà présents. La magie, l’imagination, les rêves, l’innocence cela n’a pas de prix !

Soyez créatif dans vos cadeaux

Au lieu d’acheter des cadeaux coûteux, essayez de fabriquer quelque chose vous-même ou cherchez les bonnes affaires. N’acheter des rouleaux de papier d’emballage des dizaines d’enseigne l’offre en sortie de magasin. Achetez uniquement des rubans et emballez le cadeau dans du papier recyclé ou offert dans voter magasin.

Offrez des cadeaux réfléchis

Plutôt que d’acheter un objet juste parce qu’il est à la mode ou populaire, prenez le temps de réfléchir à ce que la personne apprécierait vraiment. Un cadeau sincère n’a pas besoin d’être cher.

Réduisez le nombre de cartes de Noël ou Fabriquez vos propres cartes de Noël

N’en envoyez qu’aux amis proches et à la famille, ou envisagez d’envoyer des cartes électroniques à la place. Fabriquer vos cartes est sinon une excellente activité à faire avec les enfants, et c’est beaucoup moins cher que d’acheter des cartes dans le commerce.

Pensez plutôt jeu de société et famille

Ne perdez pas de temps et surtout d’argent à acheter le dernier jeu à la mode qui sera aussi revendu en ligne mais prévoyez plutôt un jeu de société qui vous permettra immédiatement de prolonger la soirée en famille et de profiter de vos proches encore plus.

Appréciez les fêtes de fin d’année pour ce qu’elles sont

Concentrez-vous sur le fait de passer du temps avec vos proches et de créer des souvenirs précieux, plutôt que de vous soucier de l’argent et des cadeaux, profitez de votre famille pas du matériel.

Accordez vous du temps en famille, un moment privilégié, si ce n’est à Noël, du moins au Nouvel An, pour profiter des autres et du temps précieux avec eux. C’est cela Noël bien plus que jouet, un jeu et tous les autres cadeaux. Ce n’est pas non plus le repas fastueux mais bien le partage.

Profitez des fêtes ne doit pas vous ruiner.

Nous oublions souvent la raison d’être des fêtes de fin d’année et de Noël en particulier et nous voulons offrir le meilleur et toujours plus, oubliant parfois nos limites ou celles de notre porte-monnaie.

Nous espérons que ces quelques conseils vous aideront à passer un joyeux Noël tout en respectant votre budget ! Et si vous avez d’autres astuces, n’hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires ci-dessous. 🙂