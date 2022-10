Christopher Lloyd et Michael J. Fox étaient réunis lors du Comic Con de New York où ils se sont rappelés aux bons souvenirs des fans en évoquant la Trilogie Retour vers le futur de Robert Zemeckis.

Non sans nostalgie et même beaucoup d’émotions 37 ans après le premier volet et 32 ans après la sortie du dernier volet de la célèbre trilogie avec Marty McFly (Michael J. Fox) et Doc Emmett Brown (Christopher Lloyd).

D’autant plus d’émotions en voyant le courage Michael J. Fox face à la maladie de Parkinson et sa positivité.

Michael J Fox reunited with Christopher Lloyd at the #NYCC2022 today. 😭😭😭❤️❤️❤️ I love reunions. #BackToTheFuture pic.twitter.com/2zwRdIvKam — Danny Deraney (@DannyDeraney) October 9, 2022

Comic Con de New-York 37 ans après le premier retour vers le futur

À l’occasion du Comic Con de New York, les deux acteurs principaux de « Retour vers le futur » se sont retrouvés 32 ans après la sortie du dernier opus et 37 ans après le premier « Retour vers le futur ».

En effet le dimanche 9 octobre 2022 , lors du Comic-Con de New York, Christopher Lloyd aujourd’hui âgés de 83 ans et Michael J. Fox 61 ans, les interprètes du Dr Emmett Brown (ou encore Doc) et de Marty McFly, personnages phares de « Retour vers le futur » se sont retrouvés pour un moment de nostalgie et d’émotions.

Un duo iconique pour les fans de la trilogie

Les fans de la trilogie Retour vers le futur, réalisée par Robert Zemeckis étaient aux anges avec l’apparition sur scène de Michael J. Fox puis le rejoignant alors sur scène celle de Christopher Lloyd.

En effet même s’ils sont restés assez proches après la trilogie cela faisait quelques années que les deux acteurs n’avaient pas fait une apparition commune pour évoquer la trilogie.

La foule présente a applaudi les de Doc et de Marty McFly comme le montrent des centaines de vidéos sur les réseaux sociaux pour un moment d’anthologie.

La maladie de Parkinson et le courage de Michael J. Fox

Il n’a jamais dissimulé sa maladie au contraire, même s’il a mis quelques années à l’annoncer publiquement, en effet l’interprète de Marty McFly souffre de la maladie de Parkinson depuis bientôt 30 ans.

Il tient au sujet de sa maladie un discours plutôt positif et porteur d’espoir et de courage.

Dans une séquence (présente dans une vidéo twitter en début d’article) l’émotion est d’ailleurs à son comble lors des retrouvailles des deux acteurs où nous pouvons voir Michael J. Fox qui semble souffrir physiquement de déformations physiques, tremblements et de difficultés à se déplacer. Un moment bouleversant et plein d’émotion pour les fans présents sur place et pour les fans du monde entier sur les réseaux sociaux.

Michael J. Fox évoque là encore ouvertement sa maladie en expliquant au public présent

« Je vous dois toute ma vie » Michael J. Fox

en remerciant les gens pour le soutien lors de l’annonce de sa maladie rendue publique en 1998.

« La maladie de Parkinson est un cadeau. Quand je dis ça, les gens me répondent « tu es dingue » Mais oui, c’est un cadeau qui ne cesse de m’apporter. C’est un cadeau et je ne changerais pour rien au monde. »

en ajoutant quitte à surprendre tout le monde

« La meilleure chose qui me soit arrivée, c’est ce truc »

un discours empreint d’émotion de vérité et de positivité.

Pendant plusieurs années, l’acteur Michael J. Fox a d’ailleurs continué son métier malgré la maladie et même pendant 20 ans alors que son médecin lui indiquait qu’il ne pourrait pas jouer bien longtemps après le diagnostic.

Il fait d’ailleurs des apparitions ou des rôles remarqués dans Spin City, The Michael J. Fox Show, The Good Wife ou il joue jusqu’en 2016 régulièrement puis y effectuant une dernière apparition en 2020 tout en annonçant à 59 ans mettre fin à sa carrière du fait de problèmes de mémoire trop important rendant impossible son métier d’acteur.

Cette réunion de Michael J. Fox Aka Marty McFly et de Christopher Lloyd Aka Dr Emmett « Doc » Brown s’est tenue alors même qu’une comédie musicale Retour vers le futur est à l’affiche à Londres adapté pour l’occasion par Bob Gale qui était co-auteur du scénario avec Robert Zemeckis.

En 2023 à Broaway cette fois Marty McFly et Doc qui seront respectivement incarnés par Olly Dobson et Roger Bart vont repartir à travers le temps pour notre plus grand plaisir.