Le groupe L.E.J pour Lucie, Elisa et Juliette vient de mettre en ligne son nouveau clip intitulé MASHUP 80s. Un clip avec un mashup des années 80 juste génial en passant de Queen à Michael Jackson ou bien Cyndi Lauper et Sabrina ou encore George Michael mais sans David Bowie.

Et ce 80s Mashup produit et réalisé par Rémi Gaillard est une réussite totale surtout avec la DeLorean. Ce clip va être un véritable buzz.

Le clip Mashup 80s de L.E.J

Ce clip c’est 34 titres pour 5 minutes de nostalgie mais surtout de vie, de folie et une grande qualité de réalisation avec un soucis du détail pour un tournage de seulement 3 jours.

Toutes les chansons du Mashup 80s de L.E.J

– I want to break free – Queen

– Another Brick in the Wall pt.2 – Pink Floyd

– Just an Illusion – Imagination

– Sweet Dreams (Are Made of This)- Eurythmics

– Thriller – Michael Jackson

– Eye of the Tiger – Survivor

– Bad – Michael Jackson

– Last Night a DJ saved my Life – Indeep

– Every breath you take – The Police

– Purple Rain – Prince

– I want to Break Free – Queen

– Like a Prayer – Madonna

– Still Loving You – Scorpions

– Careless Whisper – George Michael

– Girls Just Want to Have Fun – Cyndi Lauper

– Smooth criminal – Michael Jackson

– Celebration – Kool & The Gang

– Ghostbusters – Ray Parker Jr.

– Venus – Shocking Blue

– Boys – Sabrina

– Relax – Frankie goes to Hollywood

– Fresh – Kool & The Gang

– Let’s Groove – Earth, Wind and Fire

– Another One bites the Dust – Queen

– It’s raining men – The Weather Girls

– Live is Life – Opus

– Wake me up before you Go-Go – Wham!

– I’m still standing – Elton John

– Tainted Love – Soft Cell

– Take on Me – A-Ha

– I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) – Whitney Houston

Un décor et un style années 80 parfait

Le clip est au petit oignon côté style, design d’intérieur etc..

De la salle d’arcade en passant bien entendu par la DeLorean le clip est fait sur mesure et est franchement génial.

Sans parler des tenues de Elijay ou bien encore des coiffures, des détails du décor, des accessoires…

La DeLorean star du Clip de L.E.J

Parfait choix comme marqueur iconique d’une époque, la DeLorean de Marty McFly est présente dans le clip et c’est une joie de revoir ce véhicule mythique avec une bande-annonce géniale avec ce Mashup 80s de L.E.J

Rémi Gaillard est le réalisateur et Producteur du Clip de L.E.J Mashup 80s

Rémi Gaillard, est bien le réalisateur du dernier clip de L.E.J comme il en faisant savamment le teasing et le buzz sur twitter avec même une pseudo histoire de vol de la DeLorean.

Scène surréaliste ce soir à Montpellier : une voiture volante au milieu de l’orage ? La DeLorean de Retour vers le futur ? ⚡️

Après le canular sur les ovni, je suis sûr vous n’allez pas me croire.

La faute au dérèglement climatique ?@meteofrance @OccInfos @BacktotheFuture pic.twitter.com/aTPAZHNxga — Rémi Gaillard (@nqtv) September 7, 2022

La DeLorean est en fait une des 3 répliques (appartenant à Victor Deguérande) équipées par Kevin Pike qui était LE superviseur des effets spéciaux de retour vers le futur, film légendaire des années 1980 que nous conseillons si comme L.E.J vous ne connaissez rien à la base de cette formidable époque.

Kevin Pike qui vient d’ailleurs de féliciter Rémi Gaillard pour sa réalisation sur Twitter avec un travail d’effets spéciaux d’ATOM à suivre sur Youtube.

Ce clip est une ode aux années 1980 qu’aucun des membres de L.E.J ne connaît pourtant, mais qui nous fait voyager à une époque où cela sentait bon le Kérosène, les folles soirées, une forme d’insouciance et de joie de vivre avec de la musique Pop qui enjouait nos nuits et nos journées.

Merci à L.E.J pour ce clip et à Rémi Gaillard pour cette réalisation impeccable. Nous retournons visionner le clip et écouter ce Mashup 80s de L.E.J encore et encore. Vivement le prochain concert.

Des détails qui annoncent quelque chose d’autre ?

Quelques détails sautent aux yeux si la DeLorean indique le 05 novembre 2022 pourquoi pas le 05 octobre 2022 la sortie du clip Mashup 80s a été avancé avec l’actualité ? Il va y avoir autre chose le 5 novembre ? Une simple erreur de date ?

A quoi correspond la date du 27 juin 2022 (date du tournage ?) Et Pourquoi il s’agit dans le clip à un moment du dernier voyage, de la date du jour et également de la date ou va partir la DeLorean et L.E.J ?

Par contre plusieurs fois dans le clip c’est les dates des 26 et 27 octobre 1985 qui apparaissent dans le clip pourquoi ? Car ce sont des dates clefs de Retour vers le futur.

D’ailleurs la date du 26 octobre 1985 est connue c’est le jour ou Marty McFly, héros de «Retour vers le futur», est transporté jusqu’au 21 octobre 2015.

Donc si le 27 juin est la date du tournage et que les autres dates sont bien connues quid du 05 novembre 2022 et du 5 novembre 1980 ? Une erreur ou une référence aux années 1980 et au film en même temps sachant que dans le film il s’agit du 05 novembre 1955 ??

Informations sur le clip Mashup 80s de L.E.J

Date de sortie du clip : 05 octobre 2022

Nom du clip : Mashup 80s

Groupe : L.E.J – Elijay

Réalisation et Production : Remi Gaillard

Chanteuses : Lucie Lebrun, Elisa Paris, Juliette Saumagne L.E.J

VFX : Atom

Effets visuels sur écran vert : Jeez

Animation 2D : Pierrad

Caméraman : Bastien Sable

Décorateur : Enguerran Prieu / Julien Softic

Coiffeur / Maquilleur : Dorian Jollet / Anne-Esther Dina-Ebimbe

Stylisme : Romuald Premier (Jean- Paul Gaultier, On Aura Tout Vu, Tom Van Der Borght, Juana Martin, UGG)

Ingénieur du son : L.E.J

Mixage : Jérémie Tuil

Mastering : Masterdisk

Musiciens : Noe Benita, Antonin Fresson, Frédéric Saumagne

