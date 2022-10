Dimanche 09 octobre 2022 une éruption s’est produite en Italie. L’Italie a donc augmenté son niveau d’alerte suite à l’éruption du Volcan Stromboli.

Ce volcan, l’un des rares volcans actifs dans le monde, est situé sur l’île qui porte son nom. Située au nord de la Sicile la petite île (400 âmes), de l’archipel des Îles Éoliennes, Stromboli vit donc une situation rare avec un risque car la situation de déséquilibre est énorme volcaniquement parlant.

After days/weeks of increased activity (which included a major explosion and 2 effusive events) at #stromboli, this morning a partial collapse of the crater rim generated a flow and initiated a lava effusion. Ondametric gauges recorded a 2-cm tsunami@LGS_UNIFI pic.twitter.com/P2vPmmX4ne

— Marco Pistolesi (@m_pistolesi) October 9, 2022