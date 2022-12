Statistiquement, un senior est une personne qui a au-delà de 60 ans. Là encore, la précision n’est pas véritablement connue, puisqu’à cet âge, certains ont encore une santé d’hercule. Néanmoins, les observateurs de santé s’accordent pour identifier les caractéristiques principales des personnes âgées concernant les troubles des fonctions réactives notamment l’audition et la vue. Logiquement, l’usage du téléphone pour cette couche de population n’est donc pas le même, encore moins les spécificités techniques liées à sa confection. Dans cet article, il est question d’aborder les différents éléments à prendre en compte pour effectuer le choix de cet outil pour les personnes âgées.

Quelles sont les spécificités d’un téléphone senior ?

Le contraste est saisissant. Bon gré mal gré, la technologie s’oblige aujourd’hui à mettre un frein à son essor pour penser aux plus vieux, les mêmes qui, il y a deux ou trois décennies, pouvaient rechigner devant un téléphone à touche par exemple. Hélas ! Comme le dit l’adage, avec le temps et l’âge, tout change.

Ainsi, les téléphones pour personnes âgées ont beaucoup plus de caractéristiques que les smartphones classiques. En règle générale, ces téléphones comportent un volume de sonnerie et/ou d’appel amplifié pour être plus audible, une compatibilité avec un appareil auditif et de grosses touches pour être plus facilement manipulables. Aussi, certains modèles de téléphones pour séniors prévoient-ils des touches spécifiques avec mémorisation d’un ou plusieurs numéros et parfois les photos des contacts.

De plus, les téléphones pour personne âgée mettent l’accent sur des fonctionnalités d’urgence comme une touche SOS qui génère un appel ou un message prédéfini et dispose d’un système d’exploitation simplifié, parfois accompagné de la possibilité pour les proches d’accéder à l’appareil à distance pour le dépannage. En termes d’autonomie, il est difficile de faire mieux pour autant qu’ils ont des batteries à autonomie plus élevée, dotées d’un socle pour faciliter la recharge.

Comment choisir un téléphone fixe pour personne âgée : quid du téléphone fixe ?

De façon pratique, le choix d’un téléphone pour personne âgée dépend en réalité des besoins en présence, ou du moins, des troubles physiques impactant la personne. À titre d’exemple, un malentendant et un malvoyant n’auront certainement pas le même rapport avec l’usage d’un téléphone. Ainsi, pour les personnes malvoyantes, le modèle de téléphone privilégié comporte moins de touches pour limiter les risques d’erreurs. Pour les malentendants, les téléphones pour seniors adaptés proposent une sonnerie et un volume d’appel amplifiés.

Dans un autre sens, si l’utilisateur principal du téléphone pour personne âgée rencontre des troubles de la mémoire, les téléphones fixes munis de touches à mémoire directe peuvent être une bonne solution. Ils permettent en l’état de programmer des touches, pour appeler les interlocuteurs sans composer le numéro de téléphone. Pour être à la mode, le photophone peut également être expérimenté, en associant les photos de proches sur chaque touche programmée.

Comment choisir un téléphone portable pour une personne âgée ?

Comme pour les téléphones fixes, certains portables sont munis de touches à mémoire directe, utiles pour les personnes souffrant de déficience cognitive. Dans la gamme des smartphones, les personnes âgées peuvent également en trouver pour leur compte, en fonction de leur agilité et de leur capacité réactive.

Surtout, il existe des modèles de smartphone et de tablettes pour seniors, simplifiés et adaptés à l’utilisateur âgé et qui intègrent les fonctions de volumes et d’appels d’urgence. Les commandes vocales pour passer un appel, appeler les urgences, se connecter à internet ou prendre des photos sont également des fonctions à prendre compte dans le choix d’un téléphone pour seniors. Elles évitent par exemple à l’abonné l’utilisation des boutons dans une interface complexe, de même que les fonctions de reconnaissance faciale, plus adaptées aux séniors que les schémas ou codes de déverrouillage.