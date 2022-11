On aime souvent comparer le cerveau d’un enfant à une éponge de par sa capacité de mémorisation exceptionnelle. Il est en effet prouvé que ses capacités d’apprentissage, comme par exemple l’initiation à une langue étrangère, sont à leur plein potentiel au début de la vie. Or, face à une curiosité souvent inextinguible, il est primordial de trouver de nouvelles façons pour stimuler votre bambin. Lui ouvrir les portes du monde de la musique en lui offrant un instrument pourrait bien absorber son attention un certain temps. Mais comment l’accompagner idéalement durant ses premiers pas artistiques ? Ce guide vous montrera la marche à suivre.

Pourquoi apprendre à son enfant à jouer d’un instrument ?

L’apprentissage d’un instrument, et plus largement, du milieu musical est vertueux pour petits et grands à différents égards.

Cela permet entre autres de :

– Favoriser sa coordination et sa concentration,

– Travailler sa mémoire à court terme,

– Stimuler son imagination et sa créativité.

-Instaurer une routine de travail pour acquérir rigueur et discipline

Le tout en s’amusant ! Car oui, apprendre la musique doit avant tout rimer avec plaisir.

Quand commencer l’apprentissage de la musique ?

Tout parent souhaitant initier son enfant à la musique se pose inévitablement la question : à quel âge débuter ? La question semble pertinente puisqu’il est crucial de trouver un juste milieu convenable. Il est en effet peu judicieux de l’entraîner trop jeune vers ces activités, au risque de le décourager. À l’inverse, même s’il n’y a pas d’âge pour commencer à jouer d’un instrument, une initiation trop tardive pourrait bien rendre sa progression plus ardue.

Vous vous en doutez, il n’y a pas de réponse unique à cette question. En effet, tous les enfants sont différents et apprennent à leur rythme. Certains montreront très précocement de signes d’intérêt pour la mélodie et le rythme tandis que d’autres ne s’y attarderont pas instinctivement. On peut pour autant estimer l’âge moyen pour commencer à jouer d’un instrument à environ 6 ou 7 ans. Bien qu’il reste en plein développement, votre enfant aura à cet âge acquis suffisamment de coordination et de concentration pour commencer à se confronter aux rudiments de l’instruction d’un instrument.

Comment commencer à jouer la musique sur de bonnes bases ?

Il n’existe pas de méthode miracle pour garantir à votre enfant de prendre du plaisir et de progresser. Cependant l’aider à choisir un instrument qui lui convienne favorisera nettement le processus.

Selon l’âge de votre enfant et ses capacités, vous pourrez lui faire découvrir des instruments adaptés :

– Pour les plus jeunes (environs 3 ans), le xylophone est un excellent moyen d’aborder la musique en douceur. Cet instrument, en plus d’être ludique, est très facile à prendre en main et à manipuler. Il développera de cette manière ses fonctions cognitives ludiquement.

– Pour les enfants un peu plus âgés (environs 5 ou 6 ans), on pourra privilégier les percussions, en particulier la batterie. Cet instrument, s’il est bien encadré, fera office d’exutoire particulièrement stimulant.

– Chez les enfants ayant atteint l’âge de raison (environs 6 ou 7 ans), on pourra commencer à envisager les instruments à cordes, comme l’apprentissage du violon, de la guitare ou de la basse. Ces instruments sont particulièrement appréciés des enfants pour leurs propriétés plus mélodieuses et nécessitent une coordination admirable.

– Enfin, pour les enfants un peu plus âgés (environs 8 ou 9 ans), on pourra envisager l’apprentissage d’un instrument à vent, comme le saxophone ou la clarinette. Ces derniers sont en effet un peu plus complexes à prendre en main

Une fois de plus, n’allez pas contre ses envies et donnez l’opportunité à votre enfant de tester chaque instrument qui l’attire. Il n’y a donc pas de honte à se tourner vers la guitare pour l’image qu’il s’en projette !

Finalement, il est bon de savoir qu’un apprentissage en autodidacte sera extrêmes difficile, et certainement démotivant, avant une douzaine d’années. Si vous n’êtes pas vous-même doté des talents artistiques pour jouer dudit instrument, inscrire son enfant à des cours de musique est probablement la meilleure alternative. Vous lui donnez ainsi l’occasion d’appendre auprès d’un spécialiste, et, selon le type de séance, d’échanger et de jouer aux côtés d’autres élèves. Une bonne opportunité, donc, de créer des liens et de prendre plaisir.

En conclusion, initier votre bambin à la musique ne s’improvise pas. Accompagnez-le de son choix d’instrument et faites appel à un professeur. Garder finalement en tête qu’il n’y pas meilleure source de motivation que les encouragements bienveillants d’un parent !