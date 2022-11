Lorsque l’on parle de SEO, optimiser le temps de chargement de vos pages impacte aussi bien l’aspect technique que l’expérience utilisateur, deux des piliers du référencement naturel. Autant dire qu’il s’agit d’un axe de travail prioritaire, quel que soit votre site. De plus, il s’agit aussi d’un des piliers de l’éco-conception de site web, permettant ainsi de limiter les ressources utilisées pour votre site. Retrouvez nos conseils pour optimiser le temps de chargement de vos sites WordPress.

Choisir un hébergement sur mesure

L’hébergement est un point crucial pour votre site et est malheureusement trop souvent pris à la légère. Il va notamment conditionner les performances de chargement des premiers octets de votre site. C’est pourquoi il est important de bien le sélectionner. Il existe des centaines d’hébergeurs et il est parfois difficile de s’y retrouver. Par chance, sur WordPress, vous pouvez utiliser des hébergeurs spécialisés tels que WP Serveur, Kinsta, Hostinger ou encore WP Engine. Ces acteurs ont fait leurs preuves auprès de la communauté et proposent un niveau de performance haut de gamme. Au-delà du simple aspect technique, vous retrouverez aussi certaines options intéressantes comme des sauvegardes automatiques ou encore des duplications de site d’un simple clic. Cela peut-être très utile pour faire des tests.

Gardez en tête aussi que plus de 50% des tentatives de piratage sur WordPress vient de l’hébergement. Utiliser une solution de qualité est donc un moyen de limiter ce type de risque.

Les images, le critère onsite le plus important

Les images sont très souvent les éléments les plus lourds à charger d’une page. Naturellement, cela va ralentir le temps de chargement de vos pages. C’est pourquoi il est important de mettre en place un processus de travail simple afin de diminuer au maximum le poids des images sur votre site. Ce travail peut s’effectuer en trois grands principes :

Redimensionner les images : Avant d’intégrer les contenus médias sur votre site, vous devez les dimensionner selon la structure de votre site. Inutile d’intégrer des images qui font une dimension de 3000px par 2000px par exemple. Vous pouvez redimensionner vos images sur Photoshop ou Canva. Enregistrer vos images pour le web : Lors du redimensionnement de vos images, pensez à les compresser pour le web. Si vous ne travaillez pas sur Photoshop, pas de panique. Vous pouvez utiliser Tinypng ou Imagify (plugin WordPress). Ces plugins vont prendre le relai pour optimiser simplement tous vos médias. Mais attention au niveau de compression qui peut parfois avoir un impact sur le rendu visuel. Enregistrer les images aux formats nouvelle génération : Google est de plus en plus exigeant. Et à ce titre, le moteur de recherche préfère des formats d’images plus léger comme le WebP. Là aussi, vous pouvez utiliser Imagify sur votre site qui fera le formatage de vos images par défaut. Pratique, vous n’aurez rien à faire, juste le paramétrage de base.

Utiliser la mise en cache des fichiers

Devoir charger le contenu des pages à chaque visite sur votre site est un processus long qui peut influencer grandement le temps de chargement de vos pages. Pour résoudre cela, vous pouvez utiliser la mise en cache qui permet de sauvegarder une version de vos pages qui seront utilisées pour les prochains visiteurs. Si ce travail peut paraître très technique, il est en réalité très simplifié par certains acteurs. L’un des plugins les plus connus au monde pour les sites WordPress est sans conteste WP Rocket qui vous fera gagner de précieuses secondes de chargement.

Certains hébergeurs comme O2Switch et Hostinger par exemple, proposent un cache au niveau hébergement (encore plus efficace) avec le plugin LiteSpeedCache. C’est un must have lorsque l’on parle de temps de chargement de vos pages

Les autres actions pour gagner en temps de chargement

Nous avons mis en avant les trois principales mesures à mettre en place sur votre site WordPress pour optimiser le temps de chargement de vos pages. Si vous êtes à l’aise avec la technique, voici deux autres axes de travail qui peuvent être un peu plus spécifiques et qui risquent de créer quelques bugs sur votre site (attention donc à bien tester lors de vos optimisations).

Mettre en place le “lazy load” : Le lazy load pour chargement fainéant en français consiste à mettre en place un chargement par étage des éléments de vos pages. L’idée ici est de prioriser sur le chargement des éléments visibles par l’internaute avant de charger le reste de la page. WP Rocket propose cette fonctionnalité. Vous pouvez aussi passer par le plugin Lazy Load.

Minifier les fichiers CSS et JavaScript : Plus complexe, la minification consiste à compresser le code CSS et JavaScript en bas de page. Il s’agit d’un travail très spécifique que WordPress ne supporte pas toujours bien. Vous risquez donc d’avoir des bugs. Là aussi, WP Rocket propose cette fonctionnalité que vous pouvez activer ou non.

Pour aller plus loin

Mettre en place des actions d’optimisation de votre site WordPress est un travail technique important. Vous pouvez vous informer via des livres blancs pour en apprendre davantage via ce lien.

Un geste pour la planète

Outre l’aspect SEO et technique que cela représente, mettre en place des actions d’optimisation technique de votre site est aussi un enjeu et une responsabilité écologique. Car plus votre site sera performant et moins il sera gourmand en ressource. A l’échelle d’internet, cela est une goutte d’eau, mais si tous les sites pouvaient être optimisés, cela serait une première victoire.

Le gain de temps, un travail UX majeur

Vous avez maintenant toutes les clés pour mettre en place un site WordPress rapide à charger et techniquement optimisé. Il s’agit là de basique pour le SEO de votre site, mais aussi pour fluidifier l’expérience utilisateur.