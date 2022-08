Comment organiser la livraison de plateaux repas au bureau ?

Les avantages du plateau repas au bureau sont nombreux. Autant pour célébrer un évènement important que pour passer un moment de qualité entre collègues.

Le plateau repas au bureau est un service qui s’est beaucoup développé ces dernières années. Il est devenu une habitude pour de nombreuses entreprises qui proposent ce type de repas à leurs collaborateurs. En effet, ce dernier permet de créer une ambiance conviviale dans les bureaux. Il offre également la possibilité aux employés d’être en bonne santé et de bien s’alimenter.

De quoi se compose un plateau repas ?

Le plateau repas est composé de plusieurs éléments :

Une entrée froide (plat ou fromage).

Un plat chaud (viande/légumes).

Un dessert.

Des boissons chaudes

Mais la composition d’un plateau repas dépend également de la saison.

En effet, en automne et au printemps les plats sont plus simples. Tandis qu’en été les repas sont plus élaborés.

Le choix de l’assiette dépend également des envies et les régimes alimentaires des employés. Il est donc possible de choisir parmi plusieurs propositions :

Un plateau repas vegan .

Un plateau repas végétarien.

Un plateau repas sans gluten.

Un plateau repas halal

Un plateau repas Kasher

Mais également des plateaux repas respectant les allergies de chaque employé. Comme par exemple, le repas sans lactose, arachide ou encore œuf.

Comment choisir le traiteur idéal pour la préparation des plateaux repas ?

Pour choisir un traiteur pour ses plateaux repas, il est essentiel de s’intéresser à plusieurs critères :

Le prix de la livraison.

La distance avec vos bureaux.

Les délais et les conditions de livraison.

L’expérience du traiteur.

Il existe différentes spécialités de traiteur, entre les traditionnels, les spécialisés dans les buffets froids ou chauds ou les traiteurs de plats végétariens/sans gluten. Il y en a pour tous les goûts.

Pour quels évènements professionnels faut-il privilégier la livraison de plateaux repas ?

Il existe différents types d’évènements professionnels, par exemple les réunions, les conférences, les séminaires, pot de départ ou bienvenue, afterworks et salons professionnels. Ces évènements peuvent être organisés à l’intérieur des locaux des entreprises ou dans un lieu extérieur.

Il est donc important pour les organisateurs de choisir un traiteur qui saura organiser ces évènements avec soin, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Pour les évènements qui se déroulent à l’intérieur des locaux des entreprises ou dans un lieu extérieur, il existe différentes formules de livraison de plateau repas :

Le repas livré sur place.

La livraison à table.

Le repas servi en salle ou en espace privatisé.

Les formules varient en fonction de la taille des locaux et du nombre de personnes présentes.

Pour les évènements qui se déroulent en extérieur, il faut privilégier la livraison de plateaux repas sur-mesure :

Pour les entreprises qui disposent d’un espace extérieur, il est possible de commander un plateau repas avec des produits locaux, bio et/ou issus du commerce équitable.

Pour les entreprises qui ont un espace extérieur avec des tables, il est possible d’opter pour la formule de repas servis sur des tables, avec des produits locaux ou issus du commerce équitable.

La livraison de plateaux repas pour les employés en télétravail.

Lorsque vous organisez un évènement de team building ou un repas d’entreprise. Il faut savoir inclure les employés en télétravail dans la fête.

Les participants peuvent se voir par vidéo ou par téléphone, en direct ou non, et même se rencontrer virtuellement.

Les employés en télétravail peuvent participer à l’activité en ligne, mais ils ne doivent pas être les seuls participants. Si la salle est équipée pour le partage de fichiers, l’organisateur de la réunion peut partager le lien vers un enregistrement audio ou vidéo.

Lors d’un repas, les employés en télétravail peuvent partager le moment convivial à distance en recevant le même plateau repas que les employées en présentiel directement à leur domicile. Même à distance, les conversations du repas sont possibles tant que la connexion internet est suffisamment bonne.

Conclusion :

Pour conclure, la livraison de plateau repas est une solution privilégiée pour les entreprises et les professionnels. En effet, ces évènements permettent de renforcer la cohésion entre les différents collaborateurs. Ce type d’évènement peut être organisé à l’intérieur des locaux de l’entreprise, dans un espace extérieur ou en salle privatisée.

Les plateaux repas peuvent être composés de produits locaux et/ou issus du commerce équitable. Il est possible de commander des plateaux repas sur-mesure avec des produits locaux, bio ou issu du commerce équitable. Une belle manière de ravir vos collègues tout en respectant l’environnement.