Heineken : l’origine d’une légende

Quand vous pensez à la bière, vous pensez généralement à Heineken et la situation n’est pas une coïncidence! Il possède une excellente réputation pour une bière de haute qualité qui peut attirer les gens non seulement par son goût. La bière est un « alcool humain », un prix abordable avec un faible niveau d’alcool. C’est une boisson fantastique pour s’amuser la nuit et pas trop pour boire. C’est principalement la raison pour laquelle la bière est la boisson la plus souvent présente dans les périodes et les nuits étudiantes. Heineken a la meilleure chance de gagner. Faisons notre tournée ensemble et trouvons notre brasserie hollandaise préférée.

Les premiers pas à l’international

L’épouse de Heinerken, Marie Tindal, est entrée en fonction jusqu’en 1914. L’entreprise vend plus de 100 000 hectolitres chaque année, alors que la production moyenne de bière en Hollande est inférieure à 3 000 hectolitres. Depuis 1876, les ventes de l’entreprise en France sont son premier marché d’exportation. La réalisation a commencé en 1931 deux jours après l’ouverture de la première usine d’embouteillage de Rotterdam. Heineken est ensuite devenue une brasserie de premier plan pour fournir de la bière en bouteille aux bars et restaurants. La deuxième génération doit relever les défis de l’exportation.

Saga Heineken

Heineken moins de 17000 litres en 1873 22,4 millions en 2001! Heinesken est la plus grande marque de brasserie internationale dans plus de 170 pays et est également un leader européen. Faites un tour à travers le cœur d’un grand bar. Par Jean Watinaugouard. Trois générations et trois défis. Heineken est un fabricant international de bière qui a été établi sous Good Stars. Le nom a une origine dans Gerard Heineken qui a créé des processus industriels qui sont restés constants depuis son début. Le père d’Henry a établi la base de l’exportation. donc la bière voyage selon ses souhaits.

L’exception française

La marque Heineken a reçu un cadeau incroyable du ciel : un nom de bière avec un son un peu germanique et un léger ton adverbial qui appelle de l’affection », dit-il. Traduit des slogans publicitaires des années 1960 : « Friendline buvant Heine » La publicité télévisée initiale de Heineken a été diffusée le 1er janvier 1968. En France, où la consommation de bière est parmi les plus faibles d’Europe – 34 L/ha/an contre 137 en Europe – Heineken utilisera de grands écrans à partir de 1992.

Campagne de Pub

En 2005, Heineken change de ton et adopte une campagne sous une nouvelle devise : Pour un monde plus frais. » La marque emploie l’artiste Parare et ses styles distinctifs pour sa nouvelle collection 2006. Inspiré par les années 1960 et 1970, l’artiste apporte un ton étourdissant, plein d’humour, et un traité classique d’arrondi et de couleur. C’est une zone dans laquelle HEINEKEK est principalement trouvé. Il y a plusieurs cafés, hôtels et restaurants, qui représentent plus de 50% de leurs revenus.

Une brasserie Néerlandaise fondée au 19ème siècle

C’est plus que tout l’ambition d’un homme qui est un fil rouge dans l’histoire de Heinekens. Gerard Adriaan Heineken n’avait que 20 ans lorsque le jeune Néerlandais décida de renoncer à tout le montant de son héritage pour l’acquisition d’une entreprise de bière artisanale abandonnée. Il va nommer l’entreprise et il se concentre beaucoup sur un bon produit – la technique de fermentation. En 10 ans, son fabricant de bière a commencé à fabriquer une troisième brasserie à Amsterdam.

Une marque mondiale

La prochaine étape est de faire de Heineken une marque internationale. En 1942, l’année où la famille perdit possession, Henry Heinesken, fils d’Henry Pierre, commença à vendre aux Américains entre 1946 et 1949. La société a connu une croissance rapide et est maintenant une société mondiale. Principe de l’intangibilité: produit du même emballage, quel que soit le pays. Sa croyance n’était pas de vendre de la bière, mais du bonheur humain.

Heineken, une réponse aux attentes des consommateurs

Gérard Adriaan Heineken, Henry Pierre Heineken, Alfred Henry Heineken Deux activités sont largement sans rapport avec Gerard Adriaan Heineken lorsque le jeune homme acquiert, le 17 décembre 1863, la brasserie « de Hooiberg » – son premier comme actionnaire principal de Bien qu’il ait deux brasseries à Rotterdam, il brasse 17 kilos.