La perruque fait désormais partie de la routine beauté quotidienne. Elle permet non seulement de finaliser un look, mais également de vous mettre en valeur. Le style et la couleur dépendent uniquement de l’évènement auquel vous allez assister. Si le port d’une perruque est purement esthétique pour certains, il est une obligation pour d’autres. Dans tous les cas, il faudrait penser au confort qu’il vous procure. En effet, en été, cet accessoire peut devenir désagréable à cause des démangeaisons et des sensations de chaleur excessive. Nous avons écrit justement cet article pour que vous puissiez porter aisément votre prothèse capillaire durant les saisons chaudes.

Privilégier la qualité de la perruque

La première étape consiste à bien choisir sa perruque. Pour cela, le dispositif fabriqué en fibres synthétiques fera parfaitement l’affaire. Il est facile à porter et garantit une sensation de fraicheur tout au long de la journée. Si vous voulez profiter de cet avantage, pensez toutefois à miser sur un modèle de bonne qualité qui vous servira sur le long terme. Ce faisant, renseignez-vous sur les technologies embarquées. Le dispositif clim’hair est l’un des plus plébiscités des utilisateurs en ce moment. Il a pour rôle de limiter la sensation de chaleur pendant près de 4 à 6 heures. Pour une meilleure tenue, il se compose d’une texture en velours.

Choisir les bons accessoires

La transpiration provoque souvent des démangeaisons voire des irritations du cuir chevelu. Cette raison explique pourquoi il est impératif de bien choisir les accessoires pour l’agrémenter. Le chapeau réduit, par exemple, son exposition au rayon UV. Vous pouvez opter pour la couleur et le motif qui vous conviennent le mieux. Vous avez également la possibilité d’investir dans des sous-bonnets en bambou qui favorisent la régulation de la température. Ils se démarquent grâce à leur capacité à conserver le froid et à absorber efficacement la sueur. Enfin, certains fabricants vous proposent une multitude de modèles de turbans légers et agréables à porter.

Utiliser des soins pour limiter les risques d’irritation

Les peaux sensibles sont souvent sujettes à des irritations après le port prolongé d’une perruque. Pour y remédier, il vaut mieux laver régulièrement le crâne en employant des produits adaptés à la nature de vos cheveux. Cela contribue aussi à apporter de l’hydratation à votre cuir chevelu. Afin de réduire tout risque d’inflammation, vous devez vous servir des huiles essentielles avec des propriétés apaisantes. Si vous avez les moyens, vous pouvez acquérir celles à base de palma rosa ou de lavande, car elles favorisent la repousse des cheveux.

Adopter une fréquence de lavage adéquate

La sueur accélère la dégradation de la perruque synthétique. Ainsi, si vous souhaitez réduire les éruptions de votre cuir chevelu, veillez à la laver une fois par semaine à l’eau froide. Utilisez ensuite une serviette en éponge pour le séchage. Pour rallonger sa durée de vie et éviter les mauvaises surprises, éloignez-la des appareils chauffants comme le sèche-cheveux. Il ne vous reste plus qu’à rectifier la coiffure avec les doigts, et le tour est joué !