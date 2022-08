L’amibe « mangeuse de cerveau » a fait une nouvelle victime. Un enfant est mort après avoir été infecté lors d’une baignade.

Les amibes « mangeuses de cerveau » sont des parasites microscopiques qui se nourrissent de tissus nerveux. Elles peuvent infecter les humains lorsqu’ils nagent dans des eaux contaminées.

L’infection est rare, mais elle est souvent mortelle. Selon les autorités, l’enfant infecté est mort quelques jours après avoir été contaminé. Les autorités ont mis en place des mesures pour prévenir d’autres infections.

C’est un cas rare mais mortel dans 95% des cas. Un jeune du Nebraska, dont l’âge est inconnu, est mort quelques jours seulement après s’être baigné dans la rivière Elkhorn, dans le comté de Douglas.

La baignade en eau chaude responsable ?

La baignade est un facteur aggravant pour l’amibe « mangeuse de cerveau ». En effet, l’amibe peut se multiplier rapidement dans l’eau chaude et contaminée, ce qui augmente le risque de contamination. De plus, l’amibe peut survivre dans l’eau froide malgré tout pendant plusieurs jours.

Avec la période de réchauffement et de changement climatiques les cas devraient se multiplier dans les années à venir sans pour autant connaître une épidémie.

Les symptômes de l’enfant

Cinq jours après la contamination a commencé à présenter les premiers symptômes : maux de tête, fièvre, irritation de la gorge… Celui-ci est mort rapidement d’une méningo-encéphalite amibienne primaire.

L’enfant contaminé par l’amibe « mangeuse de cerveau » avait été hospitalisé dans un état grave et est décédé quelques jours plus tard. L’amibe « mangeuse de cerveau » est responsable de la mort quelques personnes seulement dans le monde chaque année, principalement aux États-Unis.

Naegleria fowleri : L’amibe « mangeuse de cerveau »

L’amibe « mangeuse de cerveau », officiellement nommée Naegleria fowleri, est un organisme unicellulaire qui vit dans les eaux chaudes et peut se trouver dans les rivières et les lacs. Elle peut pénétrer dans le corps humain par les narines et se propager dans le cerveau, où elle peut causer une infection grave et potentiellement mortelle.

L’amibe, qui vit dans l’eau stagnante et est portée par les animaux, est entrée dans le nez de l’enfant pendant qu’il nageait. Elle a ensuite attaqué son cerveau et causé une forte fièvre et une perte de conscience. L’enfant est décédé quelques jours après son admission à l’hôpital.

Les amibes Naegleria fowleri « mangent » les cellules du cerveau et peuvent provoquer la mort en quelques jours. Les personnes qui sont exposées à l’amibe peuvent être traitées avec des antibiotiques, mais elles doivent être traitées rapidement.

Les lieux de vie de l’amibe mangeuse de cerveau

Les baigneurs doivent éviter les eaux stagnantes comme les lacs et les rivières avec des eaux chaudes ou encore des lieux ne comportant pas un niveau de qualité de l’eau satisfaisant :

Baignade aménagée en eau libre

Piscines

Bains à remous (jacuzzi…)

Sites naturels de baignade alimentés par des eaux d’origine géothermale

Comme cette amibe se développe bien à des températures allant de 25°C à 46°C, on peut la trouver dans « les lacs chauds, les rivières, les sources, mais aussi les piscines mal entretenues ou l’eau du robinet chauffée » explique le CDC.

Les personnes qui ont des symptômes après avoir fréquent ce type de lieux de baignade doivent immédiatement consulter un médecin en cas de doute.

Comment l’amibe attaque le cerveau

L’amibe « mangeuse de cerveau », un danger pour la santé L’amibe « mangeuse de cerveau » est un danger pour la santé, en particulier pour les enfants qui auront plus facilement tendance à avoir de l’eau dans le nez.

Les enfants sont particulièrement vulnérables à cette menace et il est important de les surveiller lorsqu’ils jouent dans les eaux stagnantes comme les lacs d’eau douce ou alors dans des rivières dont les eaux seraient réputées chaudes.

Cette amibe se trouve dans ces eaux stagnantes et peut pénétrer dans le cerveau si elle est inhalée mais non en cas d’ingestion.

En effet en cas d’inhalation de liquide présentant les traces de l’amibe elle peut ensuite migrer le long du nerf olfactif, qui relie la cavité nasale au cerveau, et tuer les tissus cérébraux en une semaine seulement.

Une fois dans le cerveau, elle peut provoquer des lésions irréversibles et la mort

Les symptômes de l’infection à l’amibe « mangeuse de cerveau » sont similaires à ceux de la grippe : fièvre, maux de tête, nausées, vomissements et confusion.

Le risque existe en France

Comme l’explique le site de l’Anses le risque est très modéré en France : « En 2008, un garçon de 9 ans est décédé des suites d’une méningite foudroyante après baignade et plongeons dans un bassin alimenté par une source d’eau chaude en Guadeloupe »

C’est le seul cas répertorié en France à ce jour et le risque est très faible. En fait, 310 cas ont été signalés dans le monde au cours des 50 dernières années, et seules 11 personnes ont survécu.

Le risque existe et la mortalité est importante mais sur des milliards d’habitants se baignant dans des eaux pas toujours appropriées à la baignade le risque est bien plus important pour d’autres maladies infectieuses qui peuvent être liée à la baignade après une contamination ou infection liées à des virus comme ceux des hépatites A et E. Des infections comme Le bacille de Whitmore et la mélioïdose et bien d’autres.

FAQ

Question: Quelle est le nom de L’amibe « mangeuse de cerveau » ?

Réponse: La fameuse amibe dite Mangeuse de cerveau est prénommée : Naegleria Fowleri.

Question: Qu’est-ce qu’une amibe « mangeuse de cerveau »?

Réponse: Une amibe « mangeuse de cerveau » est une amibe unicellulaire qui peut infester le cerveau humain et provoquer une encéphalite amibienne.

Question: Comment l’amibe « mangeuse de cerveau » infeste-t-elle le cerveau humain?

Réponse: L’amibe « mangeuse de cerveau » infeste le cerveau humain en se multipliant dans les vaisseaux sanguins du cerveau. La contamination a lieu uniquement par voie nasale, l’amibe remontant le conduit nasal et infestant le cerveau.

Question: Comment l’amibe « mangeuse de cerveau » provoque-t-elle une encéphalite amibienne?

Réponse: L’amibe « mangeuse de cerveau » provoque une méningo-encéphalite amibienne primitive en endommageant les cellules du cerveau et en provoquant une inflammation du cerveau.

Question: Quels sont les symptômes de l’encéphalite amibienne?

Réponse: Les symptômes de l’encéphalite amibienne comprennent des maux de tête, de la fièvre, des convulsions, une perte de conscience et une paralysie.

Question: Comment l’encéphalite amibienne peut-elle être traitée?

Réponse: L’encéphalite amibienne peut être traitée par une antibiothérapie, mais elle peut être mortelle si elle n’est pas traitée très très rapidement et ce dans dans 95 % des cas.