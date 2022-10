En rendant votre maison plus intelligente, vous faciliterez vos tâches quotidiennes et sécuriserez votre propriété. La gamme de dispositifs sur le marché peut être un peu écrasante, alors pour garder les choses simples, nous avons créé ce guide des meilleurs dispositifs de maison intelligente, ce qu’ils font, ce qu’ils coûtent et ceux que vous devriez acheter en premier.

Que vous disposiez d’un budget serré ou de fonds illimités, il existe un dispositif de maison intelligente pour tout le monde. Des ampoules abordables qui s’allument lorsque vous entrez dans une pièce aux haut-parleurs à commande vocale qui peuvent vous informer sur la météo et répondre à vos questions, voici les meilleurs appareils domestiques intelligents disponibles aujourd’hui.

Éclairage

L’éclairage est l’élément le plus fondamental que vous pouvez connecter à votre système de maison intelligente, et c’est aussi là que vous pouvez généralement réaliser les plus grandes économies. Les meilleurs systèmes d’éclairage intelligents vous permettent de contrôler vos lumières à partir de votre téléphone ou en utilisant votre voix, et ils vous permettent également de définir des minuteries et de créer des scènes d’éclairage personnalisées – ainsi, par exemple, vous pouvez faire en sorte que vos lumières s’allument et qu’un ventilateur se mette en marche dès que vous rentrez du travail.

Enfin, vous pouvez également vous attendre à trouver beaucoup d’intégration avec d’autres appareils intelligents dans cette catégorie, de sorte que vous pouvez mélanger et assortir pour créer un système véritablement intégré.

Sécurité

La chose la plus élémentaire que vous pouvez faire pour rendre votre maison plus intelligente est d’ajouter des capteurs intelligents. Les capteurs sont des éléments matériels qui détectent des choses comme les mouvements, les sons et les portes ouvertes/fermées. Un kit de démarrage de base comprend généralement des capteurs pour les portes et les fenêtres.

Grâce à eux, vous pouvez définir des règles de sorte que, lorsque votre porte est ouverte, vos lumières s’allument et votre système de sécurité est alerté, vous informant ainsi de ce qui s’est passé. Vous avez également la possibilité d’ajouter des caméras intelligentes qui peuvent enregistrer ce qui se passe dans votre maison – ou dans d’autres parties du monde, si vous avez un compte de service en nuage.

Certaines de ces caméras sont également suffisamment intelligentes pour identifier et suivre les mouvements et les sons des personnes.

Audio et vidéo

L’une des raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir investir dans un système domestique intelligent est de réduire le nombre de chaînes de télévision ou de services de streaming avec lesquels vous devez jongler.

Il existe de nombreux systèmes audio et vidéo intelligents sur le marché, et ils ont tous quelques points communs : ils vous permettent tous de contrôler votre système de divertissement avec votre téléphone ou votre voix, et ils s’intègrent tous à d’autres appareils domestiques intelligents tels que les lumières et les enceintes.

Vous pouvez, par exemple, configurer un système audio intelligent pour la maison de sorte que, lorsque vous allumez votre téléviseur, vos lumières s’éteignent et votre barre de son se met à émettre du son.

Vous pouvez également vous attendre à trouver de nombreuses fonctions intégrées pour l’enregistrement et la programmation d’enregistrements télévisés et cinématographiques, de sorte que vous pouvez configurer votre système pour enregistrer automatiquement vos émissions préférées.

Hubs et contrôleurs intelligents

Un concentrateur intelligent est un dispositif qui connecte tous vos appareils domestiques intelligents et vous permet de les gérer à partir d’un seul endroit. En d’autres termes, vous pouvez utiliser votre hub intelligent pour allumer les lumières de votre maison ou allumer la télévision à distance.

Les concentrateurs intelligents sont dotés d’un large éventail de fonctions et d’intégrations. Vous pouvez donc vous attendre à trouver tout ce que vous recherchez dans un appareil pour maison intelligente, avec en prime la possibilité de contrôler vos appareils depuis un seul endroit.

Les concentrateurs intelligents présentent également un avantage considérable par rapport aux appareils de maison intelligente : ils vous permettent d’étendre et de connecter un large éventail d’autres produits de maison intelligente. Vous pouvez donc utiliser un seul concentrateur pour contrôler tous vos appareils de maison intelligente, ou en utiliser plusieurs pour créer des zones distinctes dans votre maison.

Domotique

Si vous souhaitez aller encore plus loin avec votre système de maison intelligente, vous pouvez également configurer l’automatisation de vos appareils en appelant notre urgence electricien Montpellier. Cela vous permet de créer des règles pour contrôler certains appareils automatiquement.

Par exemple, vous pouvez configurer une règle d’automatisation pour allumer vos lumières à une certaine heure chaque jour, ou vous pouvez configurer une règle d’automatisation pour baisser vos stores chaque après-midi.

Il existe de nombreuses options pour les systèmes domotiques, mais il est important de noter que la plupart d’entre eux s’intègrent à d’autres systèmes de maison intelligente. Ainsi, si vous souhaitez configurer une règle d’automatisation avec un appareil Amazon Echo, vous ne pouvez pas utiliser un système basé sur Google.

Options de bricolage

Si vous voulez aller jusqu’au bout avec votre système de maison intelligente, vous pouvez mettre en place une solution DIY en utilisant un système câblé ou sans fil. Avec un système câblé, vous faites passer des câbles et des circuits autour de votre maison pour connecter vos appareils entre eux. Un système sans fil est plus pratique, car vous n’avez pas à connecter physiquement vos appareils, mais il est aussi plus cher.

Avant de décider d’opter pour un système câblé ou sans fil, vous devez également prendre en compte les coûts d’installation, d’entretien et de réparation. Vous pouvez économiser de l’argent et installer un système DIY en achetant certains appareils de maison intelligente conçus pour une installation DIY.

En résumé

En ce qui concerne les dispositifs de maison intelligente, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’éclairage et les capteurs de sécurité. Une fois que vous avez ces deux éléments, il est facile de commencer à ajouter d’autres appareils à votre système, comme des haut-parleurs intelligents, des téléviseurs, des concentrateurs intelligents et des systèmes domotiques.

N’oubliez pas que vous pouvez combiner les différentes catégories, de sorte que vous n’êtes pas obligé de choisir un seul système. Vous pouvez construire une maison intelligente entièrement intégrée qui répond à vos besoins et à votre budget.