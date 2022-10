Toutes les femmes désirent avoir une belle poitrine tout au long de leur vie, mais cela semble assez difficile. La poitrine est une partie du corps de la femme qui est principalement composée d’une couche de tissus adipeux. Différentes phases et situations de la vie peuvent l’impacter et ainsi provoquer son affaissement. Il peut s’agir d’une grossesse, d’une prise ou d’une perte soudaine de poids, de l’âge, etc. Même s’il est impossible d’empêcher complètement l’affaissement de la poitrine (à moins de passer par la chirurgie), il est tout à fait possible de raffermir les seins et retarder leur affaissement. Nous vous donnons ainsi 4 astuces pour rendre sa poitrine plus ferme.

Le fenugrec pour donner du volume à la poitrine et la raffermir

Le fenugrec est une plante légumineuse originaire d’Afrique du Nord. Les graines de fenugrec sont très utilisées par les femmes qui souhaitent raffermir ou galber leur poitrine. Même s’il n’existe aucune étude scientifique confirmant les effets du fenugrec sur les seins, de nombreuses femmes ont témoigné avoir retrouvé une poitrine belle et voluptueuse après une cure de fenugrec. Les femmes orientales l’utilisaient d’ailleurs pour prendre soin de leurs formes. Si le fenugrec est autant célèbre parmi la gent féminine, c’est surtout en raison de sa composition. Il est extrêmement riche en phytoœstrogènes.

Ces phytoœstrogènes stimulent les hormones sexuelles féminines que sont la progestérone et les estrogènes. La stimulation de ces hormones a pour effet de favoriser le développement des tissus mammaires et ainsi de galber la poitrine et d’augmenter son volume. L’utilisation du fenugrec pour la poitrine aiderait alors les femmes à avoir des seins plus fermes et plus beaux. Il existe diverses manières d’utiliser cette substance sur le corps. Elle peut s’utiliser aussi bien en usage externe qu’en usage interne. En usage externe, il est possible d’avoir recours à l’huile de fenugrec. Issue de la graine de fenugrec, elle peut être appliquée quotidiennement en massage pour les seins.

Il existe aussi dans le commerce, de nombreuses crèmes à base de fenugrec destinées au raffermissement de la poitrine. En usage interne, le fenugrec peut être pris sous forme de gélules. Notez par ailleurs que la poudre de fenugrec peut servir d’épice dans les plats. Il est important de signaler que le fenugrec est beaucoup plus efficace sur les petites poitrines que sur les grosses poitrines. Il s’agit de plus d’une plante et non d’une solution miracle. Il ne faut donc pas s’attendre à retrouver une poitrine ferme sur le champ ou à gagner plusieurs tailles de bonnets en quelques mois. Il faudra faire preuve de patience et de rationalité.

Un jet d’eau froide après la douche sur sa poitrine

Un jet d’eau froide sur les seins est l’un des plus grands secrets d’une poitrine raffermie. Il s’agit d’une astuce très simple à appliquer et qui est à la portée de tous. Le principe est assez simple. À la fin de sa douche, il suffit de passer un jet d’eau froide sur la poitrine et de tenir au moins une minute. Même si cela pourrait dans certains cas être assez douloureux, ce geste en vaut toutefois la peine. Le jet d’eau froide sur la poitrine a un effet vasoconstricteur. Il aide en effet à améliorer la circulation sanguine et resserre les tissus de la peau, participant ainsi au maintien naturel des seins. Les femmes assez frileuses peuvent quant à elles substituer le jet à un gant de toilette imbibé d’eau froide qu’elles passeront sur leur poitrine. Elles pourront en profiter pour faire un massage circulaire de la zone.

Attention au soleil qui abîme la peau !

Protéger ses seins du soleil est primordial lorsque l’on souhaite la raffermir. Une exposition prolongée et répétée au soleil peut avoir de nombreuses conséquences sur la peau et en particulier sur la poitrine. Le soleil accélère le vieillissement cutané et peut provoquer des maladies telles que le cancer. Or, la zone des seins est extrêmement fragile et le soleil rend la peau des seins lâche et fripée. C’est pourquoi il est important de bien protéger sa poitrine des rayons UV.

L’utilisation d’une crème solaire à forte protection ou à protection totale est par conséquent fortement recommandée aussi bien sur la poitrine que sur les autres parties du corps. En matière de chaleur, le soleil n’est pas la seule chose qu’il faut éviter pour une poitrine plus ferme. Il est également important d’éviter les bains chauds. Même s’ils peuvent être très agréables en hiver, le mieux serait d’éviter ce type de bains, car la chaleur empêche la bonne circulation du sang. Elle provoque aussi le relâchement de la peau et accélérera ainsi l’affaissement des seins.

Travailler ses pectoraux pour une poitrine plus ferme !

Certes, il n’y a pas de muscles dans la poitrine, mais muscler ses pectoraux peut aider à raffermir ses seins. Ces derniers sont en effet soutenus par des muscles qui se trouvent juste en dessous. Il existe différents exercices aidant à muscler ses pectoraux.

Les pompes

C’est l’un des meilleurs exercices pour le raffermissement des seins. Les pompes contribuent aussi à muscler les bras, les épaules ainsi que le buste en général.

La prière

La prière est un exercice permettant de renforcer les pectoraux et de galber la poitrine. Cette pratique peut se faire aussi bien assis que debout et dans n’importe quel endroit. Pour faire cet exercice, il faut joindre les paumes de ses mains en prières devant soi, puis coller les avant-bras l’un contre l’autre. Il suffit ensuite de les monter et de les descendre.

Les haltères

Ils sont efficaces pour raffermir et tonifier la poitrine. Il suffit de se munir de deux haltères de 2 kg chacun environ. Il faut ensuite tenir un haltère dans chaque main, puis se placer debout les bras devant et les croiser, puis les décroiser.

Il existe de nombreux autres exercices pour les pectoraux tels que les pull-over, la planche commando… Il est important de préciser qu’il existe de multiples astuces aidant à raffermir sa poitrine. Il est notamment conseillé de toujours adopter une bonne posture, d’éviter de se coucher sur le ventre ou avec les seins compressés et de porter un soutien-gorge adapté. Pour conserver une belle poitrine longtemps, il est aussi important de masser régulièrement les seins et de surveiller son poids.