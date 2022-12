Lorsque vous pensez à trouver une activité complémentaire, vous vous imaginez peut-être trouver un obscur emploi de coursier à vélo trois soirs par semaine ou peut-être même promener les chiens de votre quartier. Ces deux postes peuvent être amusants et extrêmement bien rémunérés selon l’entreprise pour laquelle vous travaillez.

Il existe une infinité de possibilités d’activités secondaires à temps partiel, agréables et rentables. Cependant, si vous acceptez l’un des emplois suivants, vous pourriez vous lancer dans une nouvelle carrière.

Le day trading

Le day trading consiste à acheter et à vendre une action, une obligation ou un titre dans la même journée. De nombreux entrepreneurs sont attirés par le day trading parce qu’il est rapide et risqué, mais avec les bonnes compétences, le day trading présente un potentiel de profit important. Il est donc intéressant de se documenter sur les formations trading afin de se lancer dans ce business.

Pour bien débuter il vous faudra :

– L’accès à un pupitre de négociation. Cela vous permettra de passer des ordres instantanément au moment où vos transactions sont effectuées.

– Un logiciel d’analyse vous aidera à identifier les indicateurs clés qui vous permettront d’effectuer votre prochain mouvement.

– L’accès aux médias d’information. Le day trading – et plus particulièrement le day trading de futures – est volatile. Les prix évoluent à chaque seconde et l’accès aux médias vous permettra de savoir si votre marché risque d’être affecté.

Sachez que si vous aimez le day trading et que vous devenez bon, vous voudrez peut-être vous lancer à plein temps. Il est possible de faire du day trading une carrière, mais la courbe d’apprentissage est raide.

Investir dans l’immobilier

L’immobilier est un secteur lucratif, mais il ne convient pas à tout le monde. Populaire parmi les entrepreneurs, l’investissement dans l’immobilier exige de longues heures d’étude, des recherches approfondies et la nécessité de se salir les mains.

En général, les investisseurs immobiliers ont des activités annexes pour compléter leurs revenus. Cependant, de nombreuses personnes se lancent dans l’immobilier en tant qu’activité secondaire et finissent par en faire une carrière.

Si vous souhaitez vous lancer dans l’immobilier, ne vous lancez pas tout de suite dans l’investissement.

Prenez un emploi à temps partiel en tant que gestionnaire immobilier adjoint afin d’acquérir des connaissances sur le secteur et de vous familiariser avec les lois locales régissant les relations entre propriétaires et locataires. Si vous investissez dans un bien immobilier à louer, vous serez propriétaire, au moins pour une courte période, jusqu’à ce que vous engagiez une société de gestion immobilière.

Si vous connaissez quelqu’un qui peut vous aider à réaliser votre premier investissement, vous n’avez pas besoin d’attendre. Cependant, pour réussir, vous devez sortir des sentiers battus pour acquérir un spectre complet d’expérience dans l’industrie.

Rédaction de contenu

Chaque entreprise a besoin de rédacteurs de contenu et beaucoup sont prêts à se contenter de n’importe quel niveau de compétence. Si vous avez des compétences rédactionnelles, vous pouvez facilement décrocher des contrats de rédaction de contenu sur des sites d’offres d’emploi.

Si vous aimez écrire, vous pouvez commencer par rédiger un blog par semaine et décider de vous consacrer à l’écriture à plein temps. Si c’est vraiment votre passion, persévérez et vous trouverez les bons clients qui vous paieront généreusement pour votre travail.

Coaching

Quel que soit le problème auquel les gens sont confrontés, il y a un coach pour leur venir en aide. Le coaching de vie et le coaching d’entreprise sont les plus populaires, mais vous pouvez coacher les gens sur tout ce qui vous passionne.

Être coach n’est pas facile. Même les personnes qui se lancent intentionnellement dans une carrière de coach ont des difficultés. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas à propos du coaching, c’est que passion n’est pas synonyme de profit. Le coaching est une activité difficile à vendre, mais le coaching de vie est particulièrement difficile. La gestion d’une entreprise de coaching exige plus que des compétences commerciales : vous devez être capable d’aider les gens à résoudre leurs problèmes.

Si vous êtes doué pour aider les gens à résoudre leurs problèmes, il est possible que vous deveniez dépendant du coaching. Il n’y a rien de plus satisfaisant que d’aider les gens à grandir et à transformer leur vie.

La friperie

Il n’est pas difficile de trouver des articles vendables dans les friperies locales. Cependant, vous devez avoir l’œil pour savoir ce que les gens veulent acheter. Si vous avez cet œil, vous pourriez vous lancer dans une nouvelle carrière.

La crypto-monnaie

Si vous êtes motivé et prêt à apprendre vous pouvez essayer de vous lancer sur le marché des crypto-monnaies en étudiant le marché afin d’acheter et revendre des crypto-monnaies mais pour se faire il faudra étudier se renseigner afin de bien comprendre comment marche l’univers des crypto-monnaies. Commencer à découvrir qu’est-ce que le Bitcoin puis découvrez l’ensemble des nouvelles crypto-monnaies qui arrivent sur le marché pour essayer de tirer votre épingle du jeu.