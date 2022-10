Puis Carapuce éteint le feu. Ed Sheeran se retrouve ensuite avec Ronflex et Mackogneur.

Dans le clip Celestial d’Ed Sheeran on suit la star dans sa vie de tous les jours avec Pikatchu qui procure un réveil un brin trop électrique, ou encore Salamèche qui prépare le petit déj mais crame tout.

Le morceau sera présent dans les prochains Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Date de sortie 18 novembre 2022 sur Nintendo Switch.

Ed Sheeran est en grande forme entre son featuring avec Vianney et sa vidéo sur Pokémon qui affiche déjà 7 641 239 vues en seulement 12 jours depuis la sortie du clip sur youtube d’Ed Sheeran, Pokémon – Celestial

