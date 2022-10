Ed Sheeran chante en français pour la première fois de sa carrière sur cette chanson, inspirée d’une rencontre entre les deux chanteurs en 2021 sur le plateau de Taratata.

Vianney a collaboré avec Ed Sheeran sur son nouveau single Call on Me, qui vient de sortir. Ensemble, les deux musiciens interprètent une ballade automnale dans laquelle raisonne leur amitié et l’amitié !

Un duo vraiment surprenant

La sensation de pop britannique Ed Sheeran tente pour la première fois de sa carrière de chanter en français et c’est plutôt réussi avec son featuring avec Vianney.

Cette petite surprise de l’automne va-t-elle ravir vos oreilles et enflammer les vues (enfin les écoutes ce sont seulement l’audio avec les lyrics (paroles) pour le moment) sur youtube ?

Ce duo est plutôt surprenant et c’est dans le studio privé d’Ed Sheeran dans un sous-sol londonien que le titre a été enregistré dans le plus grand secret.

« J’ai débarqué avec mon ordinateur, ma carte-son et mon micro. Lui se chargeait des guitares. Et nous avons enregistré des choses, dont Call On Me » déclare Vianney dans le communiqué qui accompagne la sortie du titre.

« Ed venait de perdre son meilleur ami, et j’avais commencé un texte dans lequel je m’imaginais endeuillé du mien. Nous avons parlé de ça, la puissance de certaines amitiés, sans lesquelles il nous serait douloureux d’avancer. » Vianney

Une rencontre en 2021 et une amitié

Lorsque Vianney et Ed Sheeran se sont rencontrés c’était pour la première fois en septembre 2021 sur le plateau de Taratata, l’aventure Call on Me a donc officiellement commencé il y a un an.

A l’époque ils interprètent en direct Perfect d’Ed Sheeran, tirée de l’album Divide.

Après la performance ils restent en contact et réalisent toutes les choses qu’ils ont en commun :

Ils sont tous les deux nés en février 1991, ce sont tous les deux de grands fans de Damien Rice, Bon Iver, ou encore deux grands amoureux du football…

« Tout cela nous a mis face à un genre d’évidence: nous allions écrire ensemble. Lui voulait chanter en français, je n’étais pas contre l’anglais », Vianney

Les paroles (lycrics) de Call On Me de Vianney Feat Ed Sheeran

-Vianney-

C’est l’heure où les videurs deviennent gentils

même avec les gens qui font peur et sont pas beaux la nuit.

Ces pieds qui collent me donnent le sentiment

qu’il faut qu’on dorme maintenant.

Quand dans la boîte c’est moite et t’es pas là

Que c’est bientôt « Les lacs du Connemara »,

J’tente de danser pour plus penser mais panser le passé.

-Ed Sheeran en français-

J’fais comme si j’avais l’habitude de tout ça.

Je la sens la solitude sans toi.

-Ed Sheeran-

Call on me, brother.

I should let it be over.

Every high, every low, they will come then they’ll go.

To feel alive you’ve got to take the blows, you know.

So call on me, please, brother.

It is the nights when I’m drunk that it hits me most,

Feels like it opens up a door I was keeping closed.

It comes in waves and then it settles.

Say it would end but I know it won’t.

I’ve been in a right mess, God, yes,

Since you left me here alone.

Every time your name gets brought up

I get caught with the tears that will overflow.

-Vianney-

J’fais comme si j’avais l’habitude de tout ça.

Je la sens la solitude sans toi.

-Vianney & Ed Sheeran-

Call on me, brother.

I should let it be over.

Every high, every low, they will come then they’ll go.

To feel alive you’ve got to take the blows, you know.

So call on me, please, brother.

-Vianney-

J’fais comme si j’avais l’habitude de tout ça.

-Vianney & Ed Sheeran-

Je la sens la solitude sans toi.

-Vianney & Ed Sheeran-

Call on me, brother.

I should let it be over.

Every high, every low, they will come then they’ll go.

To feel alive you’ve got to take the blows, you know.

So call on me, please, brother.

-Vianney-

C’est l’heure où les videurs deviennent gentils

Même avec les gens qui font peur et sont pas beaux la nuit.

Ces pieds qui collent me donnent le sentiment

Qu’il faut qu’on dorme maintenant.

-Vianney-

J’fais comme si j’avais l’habitude de tout ça.

-Vianney & Ed Sheeran-

Je la sens la solitude sans toi.