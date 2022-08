Dans la capitale, de plus en plus de traiteurs proposent la livraison de plats pour les entreprises et les particuliers. Les modes de transports permettant une plus grande flexibilité et une demande accrue ont permis aux traiteurs de lancer ce mode de service. Dans les rues parisiennes, les traiteurs proposent leurs services de livraison à domicile 7 jours sur 7, dans un minimum de temps.

Les traiteurs sont des professionnels du service traiteur qui peuvent être spécialisés en restauration collective, commerciale ou de luxe. Ils proposent des services variés comme la préparation de buffets, cocktails et autres réceptions, mais aussi des repas chauds ou froids (sur place ou à emporter), et des repas à thème (fêtes, événements familiaux ou professionnels), ou des plateaux repas pour une réunion ou un déjeuner d’affaires.

En France, la restauration rapide a longtemps été considérée comme un sous-métier. Les traiteurs ont commencé à se faire une place dans l’univers de la restauration en proposant des prestations de traiteurs. Les traiteurs sont aujourd’hui présents dans tous les secteurs et proposent des prestations adaptées au type d’événement, aux envies et besoins de leurs clients. Les traiteurs proposent également des services annexes comme la mise à disposition de matériel (barbecue, vaisselle), la location de matériel (tables, chaises, vaisselle) et l’organisation de réception (décorations, animations).

Quels sont les différents types de traiteurs sur le marché ?

Il existe de nombreux types de traiteurs, notamment à Paris. Certains privilégient la cuisine étrangère comme le traiteur italien ou libanais. D’autres sont spécialisés dans les buffets comme les traiteurs chinois ou thaïlandais, tandis que d’autres encore proposent des prestations de service traiteur comme la location de vaisselle ou le service à table.

Les traiteurs peuvent se distinguer par leur spécialité :

Le traiteur gastronomique : il propose une prestation complète avec des menus et plats élaborés, des vins de qualité, du matériel de haute qualité et un service irréprochable. Ce type de traiteur est très prisé, car il peut répondre à tous les besoins d’un événement.

Le traiteur cocktail : ce type de traiteur propose des prestations sur mesure en proposant une prestation complète avec des cocktails, des boissons et du matériel pour les servir. Il se démarque grâce à son savoir-faire, ses équipements haut de gamme et ses prestations sur mesure.

Quels sont les nouveaux modes de livraison qui ont permis l’émergence de ces services ?

La livraison à domicile, qui est une tendance depuis quelques années, est un service de plus en plus plébiscité par les consommateurs. En effet, cette solution permet de gagner beaucoup de temps et est pratique pour les clients qui ont des horaires de travail très variables. De plus, elle offre un gain d’argent car le client ne doit plus payer le déplacement du livreur et il peut se faire livrer chez lui.

La livraison à domicile a connu une forte croissance ces dernières années et s’est démocratisée grâce aux services de livraison en ligne. En effet, les consommateurs ont tendance à commander en ligne pour gagner du temps et faire des économies.

La livraison à domicile est une solution de livraison qui permet au consommateur de se faire livrer son repas ou sa commande sans bouger de chez lui.

Avec le vélo électrique, la livraison à domicile devient plus écologique !

Les livraisons en vélo électrique sont une solution de livraison écologique. En effet, le vélo électrique est un moyen de transport qui ne consomme pas d’essence.

Il est donc plus écologique que le transport en voiture, qui lui utilise des énergies fossiles. De plus, les livraisons à vélo électrique ne sont pas soumises aux bouchons et aux problèmes de circulation.

Conclusion

Les meilleurs traiteurs parisiens ont su sauter sur l’occasion pour offrir un service de livraison de repas à domicile ou au bureau.