– Les Golden Globes 2023 ont annoncé leurs nominations dans plusieurs catégories de films et de séries télévisées.

– Les films en compétition pour le Meilleur film – Drame sont « Avatar : La Voie de l’eau », « Elvis », « The Fabelmans », « Tár » et « Top Gun : Maverick ».

– Les films en compétition pour le Meilleur film – Musical ou Comédie sont « Babylon », « Les Banshees d’Inisherin », « Everything Everywhere All at Once », « Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés » et « Sans filtre ».

– Les séries télévisées en compétition pour le Meilleure série télévisée – Drame sont « The Crown », « Love, Death & Robots », « Ozark », « Succession » et « The Witcher ».

– Les séries télévisées en compétition pour le Meilleure série télévisée – Musical ou Comédie sont « The Flight Attendant », « The Great », « Hacks », « The House of Flowers » et « The Marvelous Mrs. Maisel ».

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour les Golden Globes 2023 ! Cet événement prestigieux est l’occasion parfaite pour célébrer les grands réalisateurs, acteurs et scénaristes de l’industrie cinématographique. Nous offrons un programme riche et varié de divertissements et de récompenses, et nous sommes honorés de vous accueillir à cet événement pour partager la passion que vous avez pour le cinéma et les médias.

Historique

Les Golden Globes sont l’une des plus grandes remises de prix de l’industrie du divertissement, récompensant chaque année les meilleures réalisations artistiques. Depuis 1944, les Golden Globes sont organisés par la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), une association de journalistes étrangers couvrant les industries américaines du cinéma et de la télévision.

Les Golden Globes ont évolué au fil du temps pour inclure les séries télévisées, et des prix sont décernés dans diverses catégories, dont celles du meilleur film, du meilleur acteur, de la meilleure actrice, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario et du meilleur film dramatique. La cérémonie annuelle de remise des prix, qui se déroule à Los Angeles et est diffusée en direct à la télévision américaine, est également très attendue et connue pour être divertissante et glamour.

Les Golden Globes ont un impact important sur les industries du cinéma et de la télévision. Les films et les séries télévisées qui remportent ces prix sont souvent considérés comme les meilleurs de l’année et ont de meilleures chances de remporter des Oscars. Les Golden Globes sont donc un indicateur de la popularité et du succès potentiel des films et des séries télévisées.

Nous espérons que la cérémonie des Golden Globes 2023 de cette année honorera le meilleur de l’industrie du divertissement et vous offrira une soirée inoubliable. Préparez-vous à célébrer l’excellence artistique et l’amour du cinéma.

Les Golden Globes sont l’occasion de découvrir de nouveaux films et séries télévisées prometteurs, en plus de célébrer les meilleures performances de l’année. La cérémonie honore les œuvres les plus innovantes et originales de l’année, ce qui permet au public de découvrir de nouvelles productions passionnantes.

En outre, les Golden Globes sont l’occasion de reconnaître les talents internationaux dans l’industrie du divertissement. Des prix sont décernés dans des catégories telles que le meilleur film étranger et le meilleur acteur ou actrice étranger, mettant ainsi en lumière les talents mondiaux.

Enfin, les Golden Globes sont connus pour leur ambiance festive et glamour. La cérémonie de remise des prix est l’occasion pour les célébrités de se mêler aux autres et de célébrer le travail de l’année dans un cadre détendu. C’est une occasion unique pour l’industrie du divertissement de se réunir et de célébrer ses réalisations.

En bref, les Golden Globes sont l’événement idéal pour célébrer les meilleures performances de l’année, découvrir des productions nouvelles et passionnantes, mettre en valeur le talent international de l’industrie du divertissement et passer une soirée glamour et festive. Nous espérons vous voir aux Golden Globes en 2023 !

Cérémonie des Golden Globes

Depuis 1944, les Golden Globes récompensent chaque année les meilleurs films, séries télévisées et musiques. La cérémonie des Golden Globes 2023 se tiendra le 10 janvier 2023 à Los Angeles.

Les Golden Globes sont attribués par l’Association des journalistes de l’industrie de l’entertainment (HFPA), qui regroupe plus de 90 membres provenant des quatre coins du monde. Les nominés sont choisis chaque année par un comité, qui se réunit pour déterminer les meilleurs films et séries télévisées de l’année.

Les Golden Globes 2023 récompenseront les meilleurs films, séries télévisées et musiques de l’année. Les catégories incluent :

Meilleur film – Drame Meilleur film – Musical ou Comédie Meilleur réalisateur Meilleure actrice dans un film – Drame Meilleur acteur dans un film – Drame Meilleure actrice dans un film – Musical ou Comédie Meilleur acteur dans un film – Musical ou Comédie Meilleure actrice dans un second rôle Meilleur acteur dans un second rôle Meilleur film d’animation Meilleur film étranger Meilleur scénario Meilleure bande originale Meilleure chanson originale Meilleure série – Drame Meilleure actrice dans une série – Drame Meilleur acteur dans une série – Drame Meilleure série – Musicale ou Comédie Meilleure actrice dans une série – Musicale ou Comédie Meilleur acteur dans une série – Musicale ou Comédie Meilleure actrice dans un second rôle Meilleur acteur dans un second rôle Meilleure série limitée, série d’anthologie ou téléfilm Meilleure actrice – série limitée, série d’anthologie ou téléfilm Picture Meilleur acteur – série limitée, série d’anthologie ou téléfilm Meilleure actrice dans un second rôle – série limitée, série d’antologie ou téléfilm Meilleur acteur dans un second rôle – série limitée, série d’anthologie ou téléfilm



Les Golden Globes sont l’un des événements les plus importants de l’industrie du divertissement, réunissant des acteurs, des réalisateurs et des producteurs du monde entier. La cérémonie est retransmise en direct sur les réseaux de télévision américains et internationaux, ainsi qu’en ligne.

Les Golden Globes 2023 devraient être une célébration inoubliable de l’excellence dans l’industrie du divertissement. Restez à l’affût des mises à jour concernant les nominés et les gagnants !

Nominations

Vous êtes cordialement invités à consulter la liste des nominés des Golden Globes pour 2023. Le suspense est à son comble à ce moment critique, et le monde entier attend de savoir qui sont les nominés. Les Golden Globes sont largement considérés comme l’un des prix les plus prestigieux récompensant les réalisations créatives et techniques dans le domaine du cinéma et de la télévision.

Nominations pour la catégorie films

Meilleur film – Drame

Avatar : La Voie de l’eau

Elvis

The Fabelmans

Tár

Top Gun : Maverick

Meilleur film – Musical ou Comédie

Babylon

Les Banshees d’Inisherin

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés

Sans filtre

Meilleur réalisateur

James Cameron – Avatar : La Voie de l’eau

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Baz Luhrmann – Elvis

Martin McDonagh – Les Banshees d’Inisherin

Steven Spielberg – The Fabelmans

Meilleure actrice dans un film – Drame

Cate Blanchett – Tár

Olivia Colman – Empire of Light

Viola Davis – The Woman King

Ana de Armas – Blonde

Michelle Williams – The Fabelmans

Meilleur acteur dans un film – Drame

Austin Butler -Elvis

Brendan Fraser – The Whale

Hugh Jackman – The Son

Bill Nighy – Vivre

Jeremy Pope – The Inspection

Meilleure actrice dans un film – Musical ou Comédie

Lesley Manville – Mrs Harris Goes to Paris

Margot Robbie -Babylon

Anya Taylor-Joy – Le Menu

Emma Thompson – Mes rendez-vous avec Leo

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

Meilleur acteur dans un film – Musical ou Comédie

Diego Calva – Babylon

Daniel Craig – Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés

Adam Driver – White Noise

Colin Farrell – Les Banshees d’Inisherin

Ralph Fiennes – Le Menu

Meilleure actrice dans un second rôle

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Kerry Condon – Les Banshees d’Inisherin

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once

Dolly De Leon – Sans filtre

Carey Mulligan – She Said

Meilleur acteur dans un second rôle

Brendan Gleeson – Les Banshees d’Inisherin

Barry Keoghan – Les Banshees d’Inisherin

Brad Pitt – Babylon

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Eddie Redmayne – The Good Nurse

Meilleur film d’animation

Pinocchio par Guillermo del Toro

Inu-Oh

Marcel the Shell With Shoes On

Le Chat potté 2 : La Dernière Quête

Alerte rouge

Meilleur film étranger

A l’Ouest, rien de nouveau

Argentina, 1985

Close

Decision to Leave

RRR

Meilleur scénario

Todd Field – Tár

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Martin McDonagh – Les Banshees d’Inisherin

Sarah Polley – Women Talking

Steven Spielberg, Tony Kushner – The Fabelmans

Meilleure bande originale

Carter Burwell – Les Banshees d’Inisherin

Alexandre Desplat – Pinocchio par Guillermo del Toro

Hildur Guðnadóttir – Women Talking

Justin Hurwitz – Babylon

John Williams – The Fabelmans

Meilleure chanson originale

“Carolina”, Là où chantent les écrevisses – Taylor Swift

“Ciao Papa”, Pinocchio par Guillermo del Toro – Roeben Katz, Guillermo del Toro

“Hold My Hand”, Top Gun : Maverick – Lady Gaga, BloodPop

“Lift Me Up”, Black Panther : Wakanda Forever – Tems, Ludwig Göransson, Rihanna, Ryan Coogler

“Naatu Naatu, RRR – Kala Bhairava, MM Keeravani, Rahul Sipligunj

Nominations pour la catégorie séries

Meilleure série – Drame

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

Ozark

Severance

Meilleure actrice dans une série – Drame

Emma D’Arcy – House of the Dragon

Laura Linney – Ozark

Imelda Staunton – The Crown

Hilary Swank – Alaska Daily

Zendaya – Euphoria

Meilleur acteur dans une série – Drame

Jeff Bridges – The Old Man

Kevin Costner – Yellowstone

Diego Luna – Andor

Bob Odenkirk –-Better Call Saul

Adam Scott – Severance

Meilleure série – Musicale ou Comédie

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Mercredi

Meilleure actrice dans une série – Musicale ou Comédie

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Kaley Cuoco – The Flight Attendant

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Jenna Ortega – Wednesday

Jean Smart – Hacks

Meilleur acteur dans une série – Musicale ou Comédie

Donald Glover – Atlanta

Bill Hader – Barry

Steve Martin – Only Murders in the Building

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – The Bear

Meilleure actrice dans un second rôle

Elizabeth Debicki – The Crown

Hannah Einbinder – Hacks

Julia Garner – Ozark

Janelle James – Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary

Meilleur acteur dans un second rôle

John Lithgow – The Old Man

Jonathan Pryce – The Crown

John Turturro – Severance

Tyler James Williams – Abbott Elementary

Henry Winkler – Barry

Meilleure série limitée, série d’anthologie ou téléfilm

Black Bird

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

The Dropout

Pam & Tommy

The White Lotus

Meilleure actrice – série limitée, série d’anthologie ou téléfilm Picture

Jessica Chastain – George & Tammy

Julia Garner – Inventing Anna

Lily James – Pam & Tommy

Julia Roberts – Gaslit

Amanda Seyfried – The Dropout

Meilleur acteur – série limitée, série d’anthologie ou téléfilm

Taron Egerton – Black Bird

Colin Firth – The Staircase

Andrew Garfield – Sur ordre de Dieu

Evan Peters – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer

Sebastian Stan – Pam & Tommy

Meilleure actrice dans un second rôle – série limitée, série d’antologie ou téléfilm

Jennifer Coolidge – The White Lotus

Claire Danes – Fleishman Is in Trouble

Daisy Edgar-Jones – Sur ordre de Dieu

Niecy Nash – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer

Aubrey Plaza – The White Lotus

Meilleur acteur dans un second rôle – série limitée, série d’anthologie ou téléfilm

F. Murray Abraham – The White Lotus

Domhnall Gleeson – The Patient

Paul Walter Hauser – Black Bird

Richard Jenkins – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer

Seth Rogen – Pam & Tommy

Le nombre de nominations par distributeur de films

Searchlight Pictures -12

A24 -10

Netflix – 9

Paramount Pictures – 7

Universal Pictures – 7

Walt Disney Studios Motion Pictures – 5

Focus Features – 4

Warner Bros -3

Neon – 2

Orion Pictures / United Artists Releasing – 2

Sony Pictures Classics – 2

Variance Films – 2

Amazon Prime Video – 1

Columbia Pictures – 1

GKIDS -1

MUBI – 1

TriStar Pictures – 1

Le nombre de nominations par distributeur de séries

HBO Max – 14

Netflix – 14

hulu – 10

FX – 9

ABC -6

Apple TV+ – 6

AMC+/AMC – 2

Disney+ – 1

Paramount Network – 1

Showtime – 1

Starz – 1

Le nombre de nominations par films

The Banshees of Inisherin – 8

Everything Everywhere All at Once – 6

Babylon – 5

The Fabelmans – 5

Elvis – 3

Guillermo del Toro’s Pinocchio – 3

TÁR – 3

Avatar: The Way of Water – 2

Black Panther: Wakanda Forever – 2

Glass Onion: A Knives Out Mystery – 2

The Menu – 2

RRR – 2

Top Gun: Maverick – 2

Triangle of Sadness – 2

Women Talking – 2

All Quiet on the Western Front – 1

Argentina, 1985 – 1

Blonde – 1

Close – 1

Decision to Leave – 1

Empire of Light – 1

Good Luck to You, Leo Grande – 1

The Good Nurse – 1

The Inspection – 1

Inu-Oh – 1

Living – 1

Marcel the Shell with Shoes On – 1

Mrs. Harris Goes to Paris – 1

Puss in Boots: The Last Wish – 1

She Said – 1

The Son – 1

Turning Red – 1

The Whale – 1

Where the Crawdads Sing – 1

White Noise – 1

The Woman King – 1

Le nombre de nominations par série ou programme télévisé

Abbott Elementary – 5

The Crown – 4

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story – 4

Only Murders in the Building – 4

Pam & Tommy – 4

The White Lotus – 4

Black Bird – 3

Hacks – 3

Ozark – 3

Severance – 3

Barry – 2

The Bear – 2

Better Call Saul – 2

The Dropout – 2

House of the Dragon – 2

The Old Man – 2

Under the Banner of Heaven – 2

Wednesday – 2

Alaska Daily – 1

Andor – 1

Atlanta – 1

Euphoria – 1

Fleishman Is in Trouble – 1

The Flight Attendant – 1

Gaslit – 1

George & Tammy – 1

Inventing Anna – 1

The Patient – 1

The Staircase – 1

Yellowstone – 1

Plateformes

Venez découvrir les plateformes qui prendront part aux Golden Globes 2023 ! Une multitude de possibilités s’offrent à vous de manière à ce que vous puissiez saisir les opportunités qui s’offrent à vous. Découvrez comment vous pouvez tirer le meilleur parti des plateformes pour découvrir les films des Golden Globes 2023 !

Netflix

Les films des Golden Globes 2023 seront bien représentés sur la plateforme Netflix. Cette plateforme se démarque par sa variété de contenus, sa qualité et ses tarifs accessibles.

Les avantages de Netflix

Une variété de contenus: Netflix propose des séries, des documentaires, des films, des spectacles comiques, etc.



Une qualité de visionnage élevée: Netflix offre des programmes de qualité supérieure avec une résolution 4K et HDR.



Des tarifs abordables: Netflix propose des tarifs variés pour répondre aux budgets des différents utilisateurs.



Les inconvénients de Netflix

Des contenus limités dans certaines régions: En fonction de votre emplacement géographique, vous pourrez avoir accès à des contenus différents.



La qualité de visionnage peut être limitée: Certaines plateformes, comme YouTube, offrent une meilleure qualité de visionnage.



Les tarifs peuvent être élevés: Les tarifs peuvent s’avérer plus élevés que sur d’autres plateformes.



Les Golden Globes 2023 sont l’occasion de découvrir les meilleurs films, séries et documentaires grâce à la plateforme Netflix. Que ce soit pour regarder des films de qualité ou pour simplement se divertir, Netflix est une plateforme incontournable.

Conclusion

Voilà qui clôture la liste des nominations aux Golden Globes 2023. Une nouvelle fois, les acteurs et actrices comiques et dramatiques, ainsi que les séries limitées, dramatiques et comiques, sont très présents pour de cette cérémonie des Golden Globes.

Nous avons donc pu voir que le Golden Globe 2023 est un événement prometteur, riche en surprises et en résultats inattendus. La cérémonie va mettre en avant le travail de nombreux artistes qui ont été récompensés pour leurs prestations exceptionnelles. De plus, elle créé un grand intérêt auprès des spectateurs qui pourront assister à un show des plus divertissants. Enfin, la soirée sera grand succès, offrant une fête mémorable et méritée à tous les acteurs et actrices pour leur contribution à l’industrie cinématographique.

En somme, le Golden Globe 2023 devra une réussite, autant pour le public que pour les professionnels du cinéma après une cérémonie 2022 à huit clos. Les résultats obtenus souligneront le talent et l’ingéniosité des acteurs et actrices qui ont été récompensés et la contribution importante que leurs performances ont apportée à l’industrie. Les Golden Globe Awards sont donc une occasion unique pour les professionnels du cinéma et du divertissement de célébrer leurs réalisations avec la communauté cinématographique.

Faq – Foire aux questions

Qu’est ce que les nominés aux Golden Globes ?

Les nominés aux Golden Globes sont une liste de personnes et de productions cinématographiques et télévisuelles choisies par la Hollywood Foreign Press Association comme étant les meilleures de l’année (HFPA). Les Golden Globes sont une cérémonie annuelle de remise de prix qui se déroule à Hollywood, en Californie.

Qui vote pour les nominés aux Golden Globes ?

La Hollywood Foreign Press Association, composée de journalistes étrangers qui couvrent l’industrie du cinéma et de la télévision à Hollywood, sélectionne les nominés pour les Golden Globes.

Quelles sont les conditions à remplir pour être nominé pour un Golden Globe ?

Les critères pour être nominé aux Golden Globes varient en fonction de la catégorie dans laquelle la personne ou la production est nominée. Les nominés aux Golden Globes sont choisis en fonction de leur talent, de leur créativité et de leur impact sur les industries du cinéma et de la télévision.

Combien de nominés aux Golden Globes sont choisis chaque année ?

Chaque année, environ 25 à 30 nominés aux Golden Globes sont sélectionnés dans chaque catégorie. Dans les deux catégories, il y a des catégories pour les films, les séries télévisées et les performances individuelles.

Qui a reçu le plus grand nombre de nominations aux Golden Globes ?

De nombreux acteurs et actrices ont remporté de nombreux Golden Globe au fil des ans, mais Meryl Streep est l’actrice qui en a reçu le plus, avec huit Golden Globe à son actif. Jack Nicholson, Morgan Freeman et Denzel Washington font partie des autres acteurs qui ont remporté plusieurs Golden Globe Awards.