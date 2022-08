L’afterwork constitue aujourd’hui une pratique courante pour réseauter, fédérer ses employés et développer la culture d’entreprise. En France, il se développe de plus en plus. Les raisons de cet engouement ? La convivialité et le partage. Mais aussi l’opportunité de tisser des liens entre collègues, voire avec les clients, et de renforcer le sentiment d’appartenance. « L’afterwork est une pratique qui s’inscrit dans le quotidien, souligne Olivier Binet, président de l’association nationale des apéros business et de l’association nationale des afterworks.

Un concept venu d’Allemagne

En effet, le concept des afterworks est né en Allemagne dans les années 1930, et s’est développé dans les années 1950. « À Berlin, l’afterwork a été créé dans un contexte particulier. Les Allemands n’avaient pas de temps pour eux. Il fallait aller travailler le soir et rentrer le lendemain pour aller à l’usine ou dans les bureaux. C’est pourquoi ils avaient besoin de se retrouver entre collègues », explique Philippe Gaudin, directeur de la communication chez Sodexo.

En France, l’afterwork a commencé à se développer dans les années 1980, avec notamment l’apparition des premières chaînes de restauration. « Les premiers apéros business sont nés dans les années 1990. Puis, en 2005, la loi sur le développement de la participation et de l’actionnariat salarié a permis aux entreprises de proposer des afterworks. Aujourd’hui, on en compte environ 1 200 dans toute la France », précise-t-on chez Sodexo .

Dans quelles conditions peut-on organiser un afterwork?

Quand on pense “afterwork”, on voit tout de suite l’image de la fin de journée de travail, où les collègues décident d’aller boire une bière après le travail.

« Ce n’est plus vraiment ça aujourd’hui. Il y a des afterworks qui se déroulent en journée, dans le cadre de la vie professionnelle. On parle alors d’afterworks de travail. Mais, dans tous les cas, l’idée est la même : créer un moment de détente entre collègues pour discuter autour d’un verre.

En France, les afterworks sont généralement organisés dans des espaces privés ou des bars du coin (bars d’hôtels, bars à thèmes…). Ils sont généralement organisés en début de matinée ou en fin d’après-midi.

Dans les entreprises, ils peuvent être organisés dans le cadre d’un plan de développement de la performance ou dans le cadre d’un projet spécifique (comme la mise en place d’équipes projets).

Quels sont les plats préférés lors des afterworks ?

Il y a une tendance qui consiste à organiser des soirées où les plats proposés sont très variés. Il faut dire que les gens ont envie de se faire plaisir et de découvrir de nouveaux goûts !

Les plats proposés varient en fonction de la région, de l’ambiance ou encore du type de soirée. Il est possible d’y retrouver des entrées comme du poisson, des fruits de mer, des pizzas ou encore du fromage. Il peut également y avoir des plats plus classiques comme du poulet rôti, une côte de porc ou encore un plateau de charcuterie et des légumes.

Il y a également des boissons qui sont très appréciées lors des afterworks : les bières, le vin rouge, les cocktails et même du champagne.

Dans le cas d’un évènement particulier, la livraison de plateaux repas est également une possibilité. Il est possible de trouver des traiteurs spécialisés dans la restauration d’entreprise.

Ils peuvent livrer des plateaux repas complets, des sandwichs, des salades ou encore des desserts. Le traiteur se doit de proposer un menu adapté aux goûts et habitudes des employés. Lors d’un afterwork, il faut privilégier des plats qui puissent se partager. Un plateau repas ne peut pas être trop lourd ou trop grand. Il doit donc être facile à manipuler et surtout à manger. Il est possible que le traiteur propose des menus avec plusieurs choix de plats, ce qui permet aux employés de se sentir comme à la maison.

Les avantages du traiteur pour les entreprises

Un service traiteur pour entreprise présente plusieurs avantages, que ce soit pour les employés, les employeurs ou encore le traiteur.

Un service traiteur est un atout pour les entreprises

Pour une entreprise, il peut être avantageux d’avoir recours aux services d’un traiteur pour la livraison de plateaux repas. Cela lui permet de bénéficier d’un service rapide, efficace et personnalisé.