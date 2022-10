Halle Bailey a récemment été castée dans le rôle de la petite sirène dans le nouveau remake live action de Disney. La jeune actrice de 22 ans a dévoilé la première affiche du film sur son compte Instagram, ce qui a suscité beaucoup d’excitation chez les fans.

Malgré les critiques parfois racistes Halle Bailey semble parfaite pour le rôle et on a hâte de voir ce qu’elle va nous offrir dans ce nouveau film après la sortie de cette première affiche de la petite sirène.

Words can’t describe how immensely honored I feel to play the mermaid of my dreams, Ariel in Disney’s The Little Mermaid. Come under the sea with me, in theaters May 26, 2023 🧜🏽‍♀️ pic.twitter.com/EEkxvLpt7q

— Halle (@HalleBailey) October 13, 2022