La Walt Disney Company a créé Disney Plus, une plateforme de streaming, en fin 2019. Elle propose un large répertoire de films, de séries et de documentaires de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et d’autres studios. Voici une liste des dix principaux films d’animations à découvrir sur Disney +.

Alors que de nouveaux projets Disney + sont continuellement ajoutés au service de streaming, il y a beaucoup de classiques d’animations Disney à découvrir.

La Belle et la Bête

La Belle et la Bête est l’un des contes les plus populaires de Disney. Belle est une jeune fille qui est enlevée par la Bête et doit apprendre à l’aimer pour que le sort puisse être brisé. La Belle et la Bête est un chef-d’œuvre de l’animation.

Le Roi Lion

Le Roi Lion est l’un des films les plus populaires de Disney. Nous suivons dan ce film Simba, le fils du roi Mufasa, qui doit fuir son royaume après la mort de son père et apprendre à devenir un vrai roi.

La Petite Sirène

La Petite Sirène suit Ariel, une jeune sirène qui tombe amoureuse d’un prince humain et veut le rejoindre dans son monde. Ariel doit faire un marché avec la méchante sorcière des mers pour pouvoir devenir humaine.

Toy Story

Toy Story est le premier film d’animation en 3D de Disney et l’un des plus populaires. Le film suit Woody, un jouet en bois qui est jaloux du nouveau jouet Buzz Lightyear. Woody et Buzz doivent apprendre à travailler ensemble pour rentrer chez eux. Le must Pixar à voir et revoir.

La Reine des Neiges

La Reine des Neiges suit Anna, une jeune fille qui se lance dans un voyage dangereux pour sauver sa sœur Elsa, la reine des neiges. Anna doit faire face à de nombreux dangers et apprendre à faire confiance à Elsa. Le film a succès de Disney est un conte merveilleux avec une histoire captivante, des personnages inoubliables et de magnifiques chansons qui ravissent encore et toujours les parents !

Les Mondes de Ralph

Les Mondes de Ralph suit Ralph, un personnage de jeu vidéo qui est fatigué d’être méchant. Ralph décide de devenir un héros et doit apprendre à contrôler ses pouvoirs.

Vaiana, la légende du bout du monde.

Vaiana, la Légende du Bout du Monde est un film d’animation de Disney qui suit le voyage de Vaiana, une jeune fille qui rêve de devenir une grande explorateur. La jeune Vaiana est alors entraînée dans un voyage épique lorsqu’elle part à la recherche de Maui, un demi-dieu, afin de sauver son peuple d’une terrible malédiction. Le film est une célébration de l’esprit d’aventure et de la quête de soi.

Soul

Soul est un film d’animation de Pixar qui suit le voyage de Joe Gardner, un musicien de jazz qui rêve de devenir célèbre. Joe est sur le point de réaliser son rêve lorsqu’il est accidentellement tué. Il se retrouve alors dans le Monde In-Between, où il rencontre 22, une âme qui n’a jamais été incarnée. Joe va tout faire pour aider 22 à trouver sa place dans le monde, et ensemble, ils vont découvrir ce que signifie vraiment être une âme.

Zootopie

Zootopie suit Judy Hopps, une jeune lapine qui rêve de devenir policière. Judy se retrouve en difficulté quand elle doit résoudre une enquête dans la grande ville de Zootopie.

Alerte Rouge

Meilin Lee, une jeune fille de 13 ans pleine d’assurance, est prise entre son image de fille modèle pour sa mère dominatrice et le chaos de l’adolescence. Comme si tous ces changements en elle ne suffisaient pas, elle se transforme en un gigantesque panda rouge dès qu’elle est submergée par ses émotions, ce qui arrive pratiquement tout le temps pour une adolescente.