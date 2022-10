Michael Benjamin (Mikaben) est mort sur la scène de l’Accor Arena à Paris le samedi 15 octobre 2022 à seulement 41 ans, en plein concert du Groupe Carimi.

Michael Benjamin, chanteur haïtien, célébrait avec le Groupe Carimi leurs 20 ans, 6 ans après leur séparation. Il venait d’interpréter plusieurs de ces titres avant de s’effondrer en sortant de scène, les secours n’ont pas pu réanimer celui qui semblait épuisé avant de monter sur scène.

C’est un choc pour le monde de le musique, pour ses fans et pour la musique Haïtienne dont il était un ardent défenseur.

Les retrouvailles du Groupe Carimi

La soirée était une grande fête pour la musique Haïtienne après 6 ans d’attente suite à la séparation du Groupe Carimi qui se reformait à l’occasion des vingt ans de ce groupe haïtien mythique le temps d’un concert à l’Accor Arena de Bercy à Paris.

Le chanteur Michael Benjamin était alors le grand invité de la soirée pour l’occasion. C’était l’un des évènements de cet automne pour les 20 ans du groupe devant un public conquis.

Qui Michael Benjamin dit Mikaben

Mikaben, Michael Benjamin est né à Port Port-au-Prince en 1981, il se fait alors connaître en 2005 lorsqu’il est à la tête du groupe compas Krezi Mizik.

C’est un grand défenseur de la musique kompa, un genre originaire des Antilles.

Le chanteur Haïtien était également compositeur, et producteur et fils du chanteur Lionel Benjamin.

Michael Benjamin est connu pour ses titres « Ou Pati », « Fanm sa Move » ou encore « Baby I missed You ». Il avait enfin publié un nouveau titre l’an dernier Fe lapli.

Il était suivi par des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux dont plus d’un million sur Instagram.

Mikaben était réputé pour être proche de sa communauté et de ses fans il avait pour habitude de partager un peu de sa vie et beaucoup de moment musicaux en ligne.

Michael Benjamin meurt d’une crise cardiaque en plein concert à Paris

Juste avant minuit après un concert d’anthologie ou Mikaben avait interprété des chansons comme

Il sort alors de scène comme le montrent des vidéos comme celle-ci sur les réseaux sociaux :

Michael Benjamin @mikaben s'est effondré et est décédé sur la scène de l'Accor Arena Paris/France ce samedi 15 octobre 2022. Il a été victime d'un arrêt cardiaque à l’âge de 41 ans, juste après sa performance dans le cadre du concert du groupe CARIMI (Carlo, Richard, Michael ). pic.twitter.com/1zmMxvnUaI — JERRY OFFICIEL (@JerryTabary) October 16, 2022

Puis il s’effondre et les secours sont appelés ils tenteront en vain de le réanimer le chanteur Michael Benjamin Aka Mikaben est déclaré mort sur place.

La salle est évacuée alors que le concert n’est pas terminé. Triste clap de fin pour ce chanteur Haïtien exceptionnelle.

Déjà épuisé avant de monter sur scène

Des images que nous vous partageons ici montre qu’il semblait épuisé avant de chanter son dernier titre de la soirée en montant sur la scène.

Michael Benjamin, (@mikaben), âgé seulement de 41 ans et qui est mort d'une crise cardiaque hier soir pendant le concert de @CARIMINATION. juste après avoir chanté "ou pati" ne se sentait pas bien avant de monter sur la grande scène de l'@Accor_Arena. Son attitude sur cette vidéo pic.twitter.com/4hDv0uFfwa — Radio Mayouri Campus (@MayouriCampus) October 16, 2022

Les réactions à la mort de Michael Benjamin

« Toute l’équipe de l’Accor Arena est terriblement affectée et adresse tout son soutien à sa famille et ses proches dans cette douloureuse épreuve » Accor Arena de Paris-Bercy

« Le pays et la jeunesse haïtienne ont perdu une belle âme » … « C’est une grande référence de la musique haïtienne qui vient de s’éteindre. » Ariel Henry Premier ministre d’Haïti

« Oh mon Dieu, Père céleste, je sais que tu ne fais pas d’erreurs et que tu ne nous donneras pas ce que nous ne pouvons pas supporter mais… cette douleur est très lourde. Aidez-moi s’il vous plaît, Seigneur miséricordieux JE NE TE QUESTIONNE PAS DIEU. AIDEZ-MOI S’IL VOUS PLAÎT, JE ME NOIE DANS CE CHAGRIN » Vanessa Benjamin (épouse de Mikaben)

Elle avait demandé au préalable de la laisser respirer un moment et d’arrêter de l’appeler car elle n’était tout simplement pas capable de répondre :

Résumé

Le groupe Carimi était en concert à l’Accor Arena à Paris le 15 octobre 2022 6 ans après leur séparation pour célébrer les 20 ans du groupe et la musique haïtienne. Mikaben (Michaël Benjamin) y interprétait quelques-unes de ses chansons comme son titre « Ou Pati », avant de s’effondrer en sortant de scène et mourir d’une crise cardiaque et ce alors qu’il semblait fatigué juste avant de monter sur scène.

Sa mort bouleversante a profondément choqué la communauté musicale haïtienne et internationale.

Michael Benjamin était un talent incroyable qui nous a malheureusement quittés trop tôt.

