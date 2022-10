Karim Benzema vient de remporter le 17 octobre 2022 son 1er Ballon d’Or, il devient ainsi le 1er joueur français à soulever le ballon d’or depuis 1998 et le ballon d’or de Zinedine Zidane.

La France détient maintenant, avec le sacre de Karim Benzema, le record de lauréats du ballon d’or France Football avec 5 joueurs.

Karim Benzema Biographie

Karim Benzema, de son nom complet Karim Mostafa Benzema, est un footballeur international français évoluant au poste d’attaquant au Real Madrid. Il est surnommé KB9. Il est âgé de 34 ans et vient de remporter le ballon d’or 2022 France Football le 17 octobre 2022. Il mesure 1m85 pour 81 Kg.

Benzema a été formé au club de l’Olympique Lyonnais, où il a joué des saisons professionnelles entre 2004 et 2009. Benzema est considéré comme l’un des meilleurs attaquants de sa génération. Benzema est un dribbleur rapide et technique, capable de jouer sur toute la ligne d’attaque.

L’attaquant a également une bonne vision du jeu et un sens aigu du but, ce qui en fait un buteur redoutable. Benzema est également un excellent passeur, et est souvent impliqué dans les buts de ses coéquipiers.

Karim Benzema, né le 19 décembre 1987 à Lyon, est un footballeur Français qui évolue au poste d’attaquant au Real Madrid. Benzema a été formé au club de l’Olympique Lyonnais.

Avec le club lyonnais, il a remporté de nombreuses médailles, dont le Trophée des champions en 2006 et 2007, le Championnat de France en 2005, 2006, 2007 et 2008. Il a également remporté la Coupe de France en 2008.

Il a rejoint le Real Madrid en 2009 pour 35 millions d’euros en juillet ou il est transféré.

Benzema a été international français à diverses reprises, notamment lors de la Coupe du monde 2010 et lors de l’Euro 2016.

En 2007-2008, Benzema a été élu meilleur buteur de la Ligue 1 et a été inclus dans l’Équipe type de la Ligue 1.

En 2014, 2016, 2017, 2018 et 2022 son club le Real Madrid remporte la Ligue des Champions.

Benzema honore également sa première sélection en équipe de France et participe à l’Euro 2008. Raymond Domenech ne le choisit pas pour la Coupe du monde 2010 par la suite. Il est quart de finaliste de l’Euro 2012 et de la Coupe du monde 2014.

Benzema est considéré comme l’un des meilleurs attaquants au monde. Sa technique, sa vitesse, son agilité et sa vision du jeu sont largement reconnues. En outre, Benzema est également apprécié pour sa capacité à marquer des buts en toute situation et à créer des occasions pour ses coéquipiers.

Karim Benzema en équipe de France

Karim Benzema est un joueur français de football qui évolue au poste d’attaquant pour l’équipe de France et le club espagnol du Real Madrid. Benzema est considéré comme l’un des meilleurs attaquants de sa génération.

Benzema a représenté la France à différents niveaux de jeunesse avant de débuter sa carrière internationale en 2005. Il a été sélectionné pour participer aux Coupes du monde 2014, ainsi qu’aux Championnats d’Europe 2012.

Avec les Bleus, Benzema a remporté le championnat d’Europe des moins de 17 ans en 2004. Benzema a également été présent lors de la victoire de la France en Coupe du monde 2018, où il n’a disputé aucun match du fait de sa mise à l’écart en octobre 2015 dans l’affaire de la sex-tape de Mathieu Valbuena.

Le 18 mai 2021, Didier Deschamps annonce que Karim Benzema est sélectionné dans la liste des 26 joueurs appelés en équipe de France, après plus de cinq ans et demi d’absence, pour participer à l’Euro 2020.

Benzema est considéré comme l’un des meilleurs attaquants actuels de l’équipe de France.

Karim Benzema et ses 2 clubs de Lyon et du Real Madrid

Benzema a été formé au club de l’OL où il a fait ses débuts professionnels en 2005. Il y est resté 5 saisons à Lyon avant de signer au Real Madrid en 2009.

Benzema a un pilier du Real Madrid dès son premier mandat de cinq ans, remportant trois Ligues des Champions, deux Coupes du Roi et une Liga. Benzema a également été finaliste de la Coupe du monde de la FIFA en 2006 avec l’équipe de France de football, et a participé à l’Euro 2008 et la coupe du monde 2014.

Au sein du Real Madrid, Benzema a formé un trio offensif avec Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, surnommé la BBC. Benzema est le meilleur buteur français dans l’histoire du club. Il est également le meilleur buteur étranger de l’histoire du club, devant Hugo Sánchez et Raul.

Il est maintenant capitaine du Real Madrid depuis le départ de CR7 Cristiano Ronaldo.

Les buts de Karim Benzema l’attaquant

Il débute sa 14ième saison au Real Madrid après une saison 2021 – 2022 complètement folle avec son record de 44 buts en une saison.

Benzema est considéré comme l’un des meilleurs buteurs de l’histoire du Real Madrid. Benzema est meilleur buteur de l’histoire de France avec 413 buts en mars 2022.

Benzema est un buteur complet, capable de marquer des buts spectaculaires comme des buts importants dans les moments cruciaux. Il est également un excellent passeur, et sa vision du jeu lui permet de mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions pour marquer. C’est un joueur très intelligent sur le terrain, qui sait toujours où se positionner pour être le plus efficace possible.

Benzema est populaire auprès de ses coéquipiers et de ses fans, car il est toujours humble et travailleur. Il a beaucoup progressé au cours des dernières années, et il est maintenant considéré comme l’un des meilleurs attaquants au monde.

Karim Benzema l’histoire de sex tape avec Mathieu Valbuena

Mathieu Valbuena et Karim Benzema sont deux footballeurs français qui ont été impliqués dans une affaire de sex-tape. Le scandale a éclaté en 2015. La police a ouvert une enquête pour savoir si Karim Benzema avait fait chanter Valbuena avec la vidéo.

L’affaire a eu un impact sur leur carrière, Benzema étant suspendu de l’équipe de France pendant 5 ans et demi et Mathieu Valbuena relégué au second rang avec une carrière en demi-teinte.

Pourquoi Karim Benzema n’a jamais été élu Ballon d’Or jusqu’au 17 octobre 2022 ?

Karim Benzema a été souvent cité comme étant l’un des meilleurs joueurs de sa génération, mais il n’a jamais été élu au Ballon d’Or France Football jusqu’en octobre 2022. Il a été nommé deux fois pour le trophée (en 2010 et 2014), mais n’a jamais été élu. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela.

Tout d’abord, Benzema n’a pas eu beaucoup de succès avec les sélections nationales. Il a pourtant participé à la Coupe du Monde et à l’Euro mais il n’a jamais été considéré comme l’un des meilleurs joueurs de ces compétitions lors de ses participations. De plus, la France n’a jamais surperformante dans les grandes compétitions avec Benzema en sélection.

Ensuite, Benzema n’a pas beaucoup de rivalité avec les autres joueurs qui ont été élus au Ballon d’Or. Messi et Ronaldo ont dominé le trophée pendant de nombreuses années, et ils ont souvent été cités comme les meilleurs joueurs de leur génération. Benzema n’a jamais vraiment eu l’occasion de se mesurer à eux pour le trophée.

Enfin, Benzema a souvent été critiqué pour son caractère et ses connaissances douteuses comme dans l’affaire Valbuena. On a souvent dit qu’il ne faisait pas assez pour mériter le Ballon d’Or malgré son travail. Cela explique probablement pourquoi il n’a jamais été élu au trophée, même si certains estiment qu’il le mériterait bien avant son sacre d’octobre 2022.

La remise du ballon d’or à Karim Benzema par Zinedine Zidane

ZINÉDINE ZIDANE QUI REMET SON BALLON D'OR À KARIM BENZEMA. LES LARMES AUX YEUX ! #BallonDor pic.twitter.com/ZNvOdZf3rS — Shishi | AEG Kass (@Kassor_Flowter) October 17, 2022

Les 5 Lauréats du Ballon d’or Français

Avant Karim Benzema il y a eu 4 ballons d’or Français :

Raymond Kopa en 1958

Michel Platini en 1983, 1984 et 1985 (le plus titré pour le moment)

Jean-Pierre Papin en 1991

Zinédine Zidane en 1998 (le dernier tenant du titre avant Karim Benzema)

Benzema remporte le Ballon d'Or 2022 🔥 Après Kopa, Platini, Papin et Zidane, il devient le 5e français à remporter le trophée. 🇫🇷 Félicitations au Nueve ! 👏 pic.twitter.com/EIbf8656Br — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 17, 2022

La réaction du Real Madrid

« Aviez-vous des doutes, #Madridistas ? @Benzema » Real Madrid C.F.

Le discours de Karim Benzema Ballon d’or

Beaucoup d’émotion pour Karim Benzema ballon d’or pendant son discours lors de la remise du ballon d’or :

» Je repense à quand j’étais petit, c’est un rêve de gamin comme tous les gamins. J’ai grandi avec ça dans ma tête. J’ai eu deux modèles dans la vie, Zizou et Ronaldo, j’avais une motivation. C’est beaucoup de travail, garder ce rêve dans la tête, il y a eu des moments beaucoup plus difficiles pour moi, pour toute ma famille. ça n’a fait que me renforcer mentalement. Je suis fier de mon parcours, je vais continuer comme ça, j’aimerais remercier tous mes coéquipiers au Real, en sélection, mon entraîneur, mon grand président qui est là car il est comme quelqu’un de ma famille, il a toujours été droit avec moi, il m’a toujours mis en confiance, je n’oublie pas monsieur Aulas, toute l’académie lyonnaise, toute ma famille. Pour moi c’est le Ballon d’Or du peuple « Karim Benzema

Les deux tweets d’Emmanuel Macron qui ne passent pas

Il tweet tout d’abord

KB9 ! 🇫🇷 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2022

Avant de finir par faire un second tweet alors qu’il n’aura pas eu un mot pas un tweet depuis samedi soir pour la petite Lola.

« Deux lettres et un chiffre qui resteront dans l’Histoire du football. 24 ans après Zidane, Karim

@Benzema

ramène un nouveau Ballon d’or à la France. Félicitations à lui ! » Emmanuel Macron

Deux lettres et un chiffre qui resteront dans l'Histoire du football. 24 ans après Zidane, Karim @Benzema ramène un nouveau Ballon d'or à la France. Félicitations à lui ! https://t.co/Y8bCJTfLVm — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2022

La réaction de Didier Deschamps