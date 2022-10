Depuis 2014 c’était toujours la bataille Messi et Ronaldo dans un Duo de tête, mais l’ascension de Mbappé fulgurante vient perturber le classement Forbes 2022 des Footballeurs les mieux payés au monde. A 23 ans c’est donc la consécration financière pour Kylian Mbappé avec un revenu estimé à 131, 4 millions d’euros.

Lionel Messi et Ronaldo était en tête dans le classement Forbes des joueurs de Football le mieux payés au monde depuis des années avec un record à 127 millions de dollars pour Messi en 2019 ou 125 millions pour Ronadlo en 2021.

Lionel Messi Et Cristiano Ronald sont donc respectivement deuxième et troisième dans le Top 10 des footballeurs les mieux payés en 2022.

Le top 3 c’est 50% des revenus du top 10 des footballeurs

Le revenu combiné des footballeurs les mieux payés est juste hallucinant 652 millions de dollars en hausse de plus de 11% versus 2021 avec une saison déjà record à 585 millions d’euros.

Le Top 3 des joueurs avec Mbappé, Messi et Ronaldo représente à eux seuls plus de la moitié des 652 millions de dollars.

La majorité des gains est constituée des salaires mensuels + les primes et c’est déjà une hausse de 7% pour ce top 10 à plus de 444 millions de dollars.

La covid mais quand même toujours plus

Les pauvres joueurs avaient eu une perte de gains du fait du covid-19 ce qui expliquerait cette forte hausse afin de combler ce retard, il faut les comprendre c’était des 2 années difficiles à moins jouer avec toujours plus de revenus.

En premier league qui n’est jamais en reste ce ne sont pas moins de 2,2 milliard de dollars en frais de transferts cet été avec une hausse de 67% qui montre bien l’engrenage sans fin de ce système.

Kylian Mbappé joueur le mieux payé au monde

Age : 23 ans

Nationalité : Français

Club : Paris Saint-Germain

Followers : 72,7 millions sur Instagram

Gains salaire et prime sur le terrain : 110 millions de dollars

Gain hors du terrain (publicités, sponsoring…) : 18 millions de dollars

Un revenue donc estimé au cours actuel de l’euros face au dollars de 131 415 040 millions d’euros.

Le Top 10 des joueurs de Football les mieux payés au monde

Le classement de Forbes :