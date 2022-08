Si vos enfants sont impatients d’enfin avoir un animal de compagnie à la maison et d’en assumer la responsabilité nous pouvons vous aider à prendre la bonne décision pour vous et vos enfants.

Car même si les animaux de compagnie sont une excellente technique pour favoriser le développement de vos enfants tout en leur confiant un devoir de diligence il est important de bien choisir car un animal c’est pour la vie.

Nous examinerons pour vous certains des animaux de compagnie les plus courants, mais également quelques possibilités plutôt inhabituelles qui pourraient vous convenir à vous et vos enfants pour avoir l’animal de vos rêves.

Voici plusieurs des possibilités que vous pouvez envisager, allant des compagnons à quatre pattes classiques comme le chien et le chat jusqu’aux NAC (nouveaux animaux de compagnie) avec un Top 7 des animaux de compagnie.

Le Chien

Le chiens qui est le meilleur ami de l’homme comme vous le savez est certainement votre premier choix d’animal de compagnie et le meilleur choix. Mais cela ne doit pas être un choix par défaut.

Bien que les chiens puissent nécessiter une certaine attention et des soins, le lien que votre famille formera avec un chien est sans égal.

Avec une éducation et des soins appropriés, un chien est le compagnon à quatre pattes idéal pour votre famille surtout si vous avez des enfants.

Nous pouvons vous conseiller le Golden Retriever qui est un chien qui est juste parfait en tout point.

Le Chat

Les chats, sont souvent les compères des chiens et dans vos foyers il est difficile de faire un choix.

Il faut savoir qu’un chat peut montrer de l’affection mais sera bien plus indépendant qu’un chien. Ils n’aiment pas être dérangés et savent parfaitement s’occuper d’eux seuls.

S’ils ont besoin de câlins ils viendront, nul besoin d’aller les presser il faut savoir respecter leurs limites.

Et les chats peuvent parfois provoquer (comme les chiens mais moins) des allergies il faut donc faire un test avant d’adopter, chez de la famille ou des amis afin d’éviter les déconvenues.

Et non votre chat ne va pas devenir un chat de gouttière et finir par fuguer ce n’est pas une certitude du tout.

Un oiseau

Bien que les oiseaux ne soient pas les animaux de compagnie les plus traditionnels, ils apportent du mouvement chez vous. Mais cela peut également être un apport non négligeable de beauté, de couleur et de vie avec leurs chants.

Si votre enfant préfère un animal avec un contact physique réduit tout en n’ayant pas peur de l’agitation par moments l’oiseau est un choix excellent car ils sont la plupart du temps assez calmes et restent dans leur cage sans aucun bruit, sauf si bien entendu vous oubliez de vous en occupez et de gérer la propreté de celle-ci ce nous vous l’accordons n’est pas toujours idéale.

Vous pourriez également avec certaines races trouver un copain pour longtemps à qui vous pourriez apprendre ou vos enfants pourront apprendre à chanter, danser, et même parler pour d’autres races (comme le perroquet). Un véritable dressage et un temps calme et idéal pour la patience chaque jour.

Un Poisson

Et bien entendu n’oublions pas les poissons et particulièrement le poisson rouge. Vous ne savez pas que la France est le pays du poisson ? Et si pourtant c’est la terre de l’aquariophilie n’oubliez pas d’éviter un bocal rond trop petit, ou les petits trucs carrés minuscules et préférés un environnement quasi naturel.

Et en poisson domestique ou de compagnie vous avez le choix avec : La carpe koï : Cyprinus carpio ;

Les poissons rouges et japonais : Carassius auratus ; Les variétés domestiques du guppy : Poecilia reticulata ;

Les danio : Brachydanio rerio (ou Danio rerio) et encore bien d’autres.

Un Lapin

Bien que les lapins soient certainement parmi les êtres les plus adorables et affectueux au monde ils ne faut pas oublier que rentrer en contact avec eux peut parfois prendre un temps long voire très long. Il faudra vous apprivoiser mutuellement.

Mais ce sont des animaux grégaires ce qui en fait un animal de compagnie idéal si une fois de plus nous oublions la gestion de la cage.

C’est un peu comme les rongeurs et autres petits animaux le lapin fera la joie des plus petits comme des grands enfants. N’oubliez néanmoins pas que les lapins adorent prendre un temps pour eux, oui comme vous, malgré leur nature sociable il ne faut donc pas hésiter à leur laisser du temps libre sans votre présence.

Il faut bien entendu aussi penser qu’ils vivent dedans ou dehors il ne faut pas donc oublier de prendre le temps de les brosser et même nettoyer souvent.

Une Tortue

La tortue est l’animal qui sera peut-être votre compagnon jusqu’à la fin, oui sans rire, certaines peuvent vivre plus de 100 ans (même s’il ne s’agit pas des plus petites). C’est un animal très passionnant et qui s’adapte bien aux enfants.

Les tortues ne nécessitent pas une gestion si compliqué qu’on veut bien le dire mais il faudra néanmoins prendre le temps de bien étudier la question au préalable car il leur faut quand même un environnement et des conditions de vie plus spécifiques qu’un chien ou un chat pour vivre.

Un hamster

Le hamster n’est pas un NAC enfin si, enfin non, enfin cela dépend du type de hamster. Bref parlons hamster.

Il lui faudra plus de soin qu’un lapin afin de pouvoir être prêt à suivre son rythme fou. Le hamster n’est pas le moins actif des animaux de compagnie.

Il faut bien prendre en compte une nouvelle fois que le point noir du hamster ce ne sera pas les câlins, ou encore un possible apprentissage ou même son relatif manque de longévité mais bien son côté fou fou qui rendra vite son lieu de vie comment dire assez bordélique. Il est donc nécessaire de bien prendre compte une fois de plus qu’il faudra mettre la main à la pate et s’occuper de lui.

Le type d’animal de compagnie qui convient à votre famille dépend souvent et même toujours du temps que vous avez à lui consacrer, de la personnalité de votre ou vos enfants ou de vous-même. Mais également de l’âge de l’enfant du type d’animal et de la personnalité de l’animal également.

Vous n’avez ici que 7 possibilités mais il en existe bien d’autres avec les NACS (nouveaux animaux de compagnie) par exemple ou des animaux plus gros comme les chevaux etc. Le plus important sera de l’aimer ou les aimer et ne pas oublier que cela peut-être une envie, une passion, un choix, un devoir, par amour, mais jamais une contrainte et que vous devez bien réfléchir avant car un animal de compagnie c’est pour la vie !