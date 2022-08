La métaverse n’est-il qu’une nouvelle métaphore ? Que se cache-t-il derrière ce terme que beaucoup associent à un saut quantique ? Peut-on établir une comparaison avec le passage du PC au smartphone ? De telles fantaisies techniques suscitent des questions. Mais parallèlement, les mythes commencent à proliférer. Nous voulons éclairer par des faits les chances et l’avenir possible du Metaverse et donc du web 3.0.

Le métaverse est un terme technique qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. De nombreuses marques s’y intéresse et commence dès à présent à travailler leur stratégie marketing sur ce nouveau support. Découvrons plus en détail le métaverse.

Comment est né le métaverse ?

Ceux qui pensent à Facebook en raison du changement de nom de Facebbok à Meta à l’automne 2021 ont une vision trop courte. Il faut remonter plus loin dans le temps : Tout comme la trilogie cinématographique des années 1990 a contribué à l’inflation du terme Matrix, il s’agit ici aussi d’une science-fiction, mais sous forme de livre : dans l’œuvre « Snow Crash » publiée en1992, l’auteur Neal Stephenson fait agir des personnes sous forme d’avatars programmés et d’agents logiciels dans un espace virtuel commun.

Dans la préface, il se décrit comme le créateur des termes « metaverse » et « avatar », qui étaient conçus comme un coup de marketing. La notion de metaverse semble ainsi clarifiée. Le premier métaverse est le jeu « Habitat » développé par LucasArt dans les années 1980. Le boom actuel est à nouveau porté par les développements du monde des jeux en ligne, par exemple Fortnite, World of Warcraft ou Final Fantasy.

Metaverse, en tant que néologisme ou mot-valise, prend la partie postérieure du terme Universe et, précédé du mot Meta (« au-delà »), renvoie à des mondes au-delà de l’univers. Au vu de cette terminologie époustouflante, il est évident qu’il n’existe pas encore de définition claire du Metaverse, mais cela devrait s’affiner dans les prochaines années.

Conditions préalables à la réussite du métaverse

Pour qu’un tel monde puisse voir le jour, certaines technologies doivent s’imbriquer les unes dans les autres, comme par exemple :

L’Internet en 5G

L’ntelligence artificielle

Les réseaux de neurones artificiels

Apprentissage automatique

La blockchain

Les NFT

Les lunettes 3D

et bien d’autres choses encore.

La particularité sera que l’espace réel et l’espace numérique se confondront. Les objets et les applications pourront être emportés d’un monde à l’autre. Les biens numériques pourront être authentifié par des NFT. La décentralisation est une caractéristique recherchée dans le metaverse, bien qu’il soit déjà possible de voir et de prévoir que de grands groupes et d’autres forces tenteront d’exercer une influence massive sur le métaverse, nous pouvons aussi croire en l’indépendance du métaverse.

Que se passe-t-il au sein du Metaverse

Si l’on regarde chez les penseurs optimistes ce que le Metaverse va concrètement offrir, on voit surtout les thèmes du voyage, du jeu, du marketing et du travail ,on pourrait vraiment s’immerger dans des mondes virtuels.

La présentation, la démonstration et le choix des produits, toutes les interactions entre les fournisseurs et les acheteurs pourraient être révolutionnés dans ce « grand magasin » virtuel sous des aspects totalement nouveaux, indépendamment des frontières terrestres. Il en va de même pour les équipes de travail qui peuvent travailler ensemble dans des espaces virtuels, indépendamment du lieu de résidence réel. Les enseignants, les étudiants et les élèves se rencontrent dans des salles de classe virtuelles. Les scientifiques peuvent travailler sur des projets en temps réel dans des laboratoires virtuels, au-delà des frontières. On peut aussi imaginer des événements géants en direct.

Une déclaration récente du club de football anglais Manchester United montre à quel point cette idée est déjà prise au sérieux : en collaboration avec le géant de la technique Sony, ils prévoient la construction du premier stade virtuel.

Des étendues infinies

En guise de bilan, on peut dire que si cela se produit, ce sera vraiment un grand saut vers un monde qui semble séduisant, mais qui réserve certainement aussi des aventures dangereuses. Même si les visions actuelles sont concrètes, il faudra encore un peu de temps pour les mettre en œuvre. Les techniques nécessaires doivent être développées et reliées entre elles.

Meta veut par exemple créer 10.000 emplois en Europe à cet effet : Des développeurs de matériel et de logiciels, des concepteurs d’écosystèmes et des responsables de la sécurité en feront partie, mais aussi des créatifs comme des influenceurs, car tout le marketing d’influence sera également réinventé.

Il faudra peut-être encore dix ans pour arriver à quelque chose d’abouti. Est-ce que c’est loin ? Vu l’immensité qui commencera alors, pas vraiment.

Cet article a été écrit par Simon du site Premium Rank expert en marketing qui partage sur son site tous ses conseils pour réussir sa stratégie marketing dans le métaverse.