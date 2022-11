Nous recevons souvent des questions sur la façon d’écouter la radio Internet. Il faut dire que la radio Internet n’est pas aussi populaire que la radio FM. Alors, pour y voir plus clair, nous avons pensé à combiner votre question et notre réponse pour évaluer ce sujet. Ceci est notre séquence d’enseignement. Les stations de radio en ligne, également appelées radio Internet ou radio Internet, consistent en des services audio diffusés via Internet au lieu des ondes radio traditionnelles. Cette forme de diffusion permet à la fois la diffusion en direct et le contenu préenregistré. Dans cet article, nous allons vous parler du fonctionnement de la radio en ligne.

Comment fonctionne la radio en ligne ?

Les radios en ligne proposent deux types de diffusions : les diffusions automatiques et les diffusions en direct. Autocast vous permet de préparer votre contenu à l’avance et de le diffuser à l’heure prévue. Comme vous pouvez le deviner, le streaming en direct est de la musique en direct ou en direct dans un flux en direct.

Diffusion systématique de la radio en ligne

La diffusion automatique est un grand avantage pour les administrateurs de diffusion réseau. Cette méthode de livraison nécessite que le contenu soit pré-programmé à l’aide d’un logiciel automatisé. Il s’agit d’un logiciel ou d’une solution en ligne que vous téléchargez sur votre ordinateur. Avec un logiciel d’automatisation, vous pouvez préparer votre contenu à l’avance et le livrer à temps, même lorsque votre ordinateur est éteint.

Radio internet en direct

Vous pouvez également diffuser en direct à la radio à tout moment. Ce paramètre peut être utilisé par les présentateurs qui parlent ou mixent de la musique en direct. Cela nécessite un logiciel de diffusion en direct. Il existe de nombreuses options gratuites, plus ou moins complexes, selon ce que vous recherchez.

Pour passer en direct, vous devez configurer votre flux de diffusion directement dans le logiciel de diffusion en direct de votre choix. Ensuite, vous pouvez commencer votre diffusion en direct. Les diffusions en direct sont envoyées à un serveur et lues sur divers appareils (similaires aux diffusions automatiques).

La diffusion reprendra automatiquement à la fin de la diffusion.

Radio FM ou radio Internet ?

Cela dépend des préférences, des habitudes et du style d’écoute de l’auditeur. Cependant, ils diffèrent sur deux points : le choix et la qualité d’écoute. Dans les grandes villes avec une couverture 4G complète, il est plus facile d’écouter tendance ouest la radio Internet en voyage que la radio FM. Faites-en l’expérience à pied ou en voiture et vous constaterez qu’il s’agit, en bref, d’une excellente qualité sonore sans coupures ni « pops ». La possibilité de choisir exactement ce que vous voulez entendre, y compris les styles musicaux et les thèmes, pousse également les auditeurs à écouter de plus en plus de stations de radio Internet. En effet, explorer au hasard le monde de la radio internet à partir d’une application gratuite qui collecte des centaines de radios a été une expérience incroyable !