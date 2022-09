Inauguré en 1992, Disneyland Paris a déjà ravi le coeur de milliers de visiteurs, petits et grands ! Mais les visiteurs de Disneyland Paris n’ont malheureusement pas pu expérimenter toutes les attractions tel que cela avait été prévu initialement par les concepteurs du parc Disney…

Car on ne vous apprends rien, cette destination idéale pour un séjour magique en famille est riche en projets innovants, dont tous n’ont pas pu voir le jour.

En effet, il était prévu une attraction Petite Sirène à Disneyland Paris !

Dans cet article nous vous en dirons plus à ce sujet, et vous mettons au parfum sur les autres projets avortés par Disney : attractions, parcs entiers et hôtels. La découverte promet d’être riche à la fois en frustrations mais également en émotions positives.

La Petite Sirène de Fantasyland : le projet tant attendu

Parmi les projets abandonnés, celui-ci aura probablement été le plus ambitieux et aussi le plus regretté. Son inscription intitulée « Attraction Future » figure sur la fun map officielle de 1992 du parc. Assez connu comme parcours, il était censé être compté dans les nouveautés post-ouverture.

Inutile de rappeler que plusieurs autres projets dont celui-ci ont finalement été mis de côté et le succès du parc n’a pas atteint les faits escomptés. Cependant, cela n’empêche pas de faire un bond dans le passé histoire de redécouvrir cette attraction exceptionnelle.

Cette attraction dont l’héroïne était Arielle la Petite Sirène devrait normalement se trouver en face de la pizzeria Bella Notte, et plus précisément derrière Videopolis au sein de Fantasyland. Initialement prévu pour 1994, ce dark ride devait en principe profiter de l’expertise de Disneyland en Californie et était dirigé par Tony Baxter. Malheureusement, cela n’aboutira à rien…

Outre ce projet, il était également prévu deux flat-rides, une attraction basée sur le thème d’Ursula ainsi qu’une autre basé sur l’histoire de Dumbo, l’éléphant aux grandes oreilles.

Pour tout savoir sur Disneyland, il ne faut rien négliger, y compris les projets avortés que nous venons de vous présenter.

L’attraction vue de l’extérieur et son ride system

En externe, le projet devait avoir l’apparence de la vue de face du château du Prince Eric. Il aurait été également probable d’y retrouver des rochers énormes pour cacher le bâtiment imposant de deux étages.

En ce qui concerne l’attraction proprement dite, la technologie qui était prévue pour son fonctionnement était semblable à celle de Peter Pan’s Flight. Sauf qu’à la place des bateaux, on aurait plutôt eu des coquillages géants; bien qu’impressionnant, ce système n’aurait pas été particulièrement économe en termes de débit. C’est d’ailleurs l’une des raisons de l’annulation du projet.

L’attraction Petite Sirène, vue de plus près

Ce projet aurait été le parfait équilibre entre le film et le dessin animé. D’ailleurs, il était prévu que les mélodies soient exactement les mêmes que celles du film. Les Imagineers ont souhaité proposer une aventure innovante aux visiteurs. Tandis que le Dark Ride devait mettre à profit sa construction à deux étages, le rez-de-chaussée était réservé pour les scènes « sous l’océan ».

La projection des véhicules devait être la plus réaliste possible. Pour cela, les Imagineers ont mis sur pied une technique de démarcation des deux mondes. Le résultat aurait été une belle réussite ! Vraiment trop dommage que cela n’ai pas abouti sur quelque chose !

L’implication des personnages

Vu qu’il n’existe aucun héros sans méchant, Ursula était censée apparaître de manière progressive jusqu’à la fin. Rajoutée pour effrayer les âmes en perdition, elle aurait joué le rôle de guide, grandissant peu à peu au fil du manège.

À coup sûr, l’attraction aurait été appréciée de tous: enfants comme parents. Elle était déjà comptée dans la liste des favoris des Dark Ride de Fantasyland et même de ceux du parc de manière générale. Dommage qu’elle se retrouve désormais dans la liste des stars Disney des années 90 qui ne figurent pas dans le parc parisien, aujourd’hui de plus en plus axé sur des licences plus modernes : Toy Story, Star Wars, les univers Marvel etc…

Un documentaire original et une visite virtuelle à découvrir

Malgré le fait que l’attraction n’ait jamais été construite, vous pourrez néanmoins vivre l’expérience depuis votre domicile, grâce à une édition DVD spéciale 2006 que l’on peut retrouver sur Youtube, alors profitez de l’occasion pour vivre cette aventure exclusive.