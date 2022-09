Au même titre que Netflix, Disney+ a changé notre façon de regarder une série mais aussi un film et donc de consommer, des vidéos et d’autant plus des grands classiques Disney.

En effet les classiques Disney était, très particulièrement selon un concept de manque créant l’envie à la Disney, assez difficile à trouver jusqu’à récemment sauf en cas de réédition. Le service de streaming Disney+ change la donne, alors voici le Top 10 des grands classiques Disney à voir ou redécouvrir sur Disney+.

Cendrillon

Cendrillon, une gentille petite fille, qui souffre aux mains de sa méchante marâtre et de ses deux terribles filles. Un jour, transformée en une ravissante princesse par sa marraine la fée, elle assiste au bal du prince, qui tombe éperdument amoureux d’elle… Cendrillon date de 1950 mais reste avec Blanche-Neige et Bambi LE Disney à voir pour les petites filles en particulier même s’il distille des stéréotypes douteux d’après certains.

Blanche-Neige et les sept nains

La jeune princesse Blanche-Neige est poursuivie par la jalouse et cruelle reine. Elle cherche refuge dans la forêt avec les nains. Cependant, la reine, qui s’est transformée en sorcière, découvre Blanche-Neige et la convainc de manger une pomme empoisonnée. Les nains protègent alors leur amie dans un cercueil de verre car ils la croient morte.

La Belle et la Bête

« La Belle et la Bête » est un classique de Disney qui suit l’histoire d’amour entre Belle, une jeune fille, et la Bête, un prince maudit. Les détails de ce film sont géniaux et les versions avec Léa Seydoux ou avec Emma Watson apportent une autre dimension à l’histoire.

Les 101 Dalmatiens

« Les 101 Dalmatiens » est un autre grand Disney qui suit l’histoire de Pongo, Perdita et leurs 101 chiots. Le film est rempli d’action, d’humour et d’aventure, et c’est un film parfait pour toute la famille. Et Cruella est juste digne des grands méchants.

Les Aventures de Winnie l’Ourson

« Les Aventures de Winnie l’Ourson » est un film d’animation de Disney qui suit les aventures de Winnie l’Ourson et de ses amis dans le bois de Hundred Acre. Cette histoire est mignonne, drôle et émouvante, et c’est un must have to watch pour tous les fans de Disney.

La Petite Sirène

« La Petite Sirène » est un classique de Disney qui suit l’histoire d’Ariel, une jeune sirène qui tombe amoureuse d’un prince humain. Ce chef d’œuvre dispose d’une magnifiquement mise en scène, avec une belle musique, et c’est un incontournable Disney. Avec la folie de l’apprentissage de la neige sirène ce film est une idée pour s’entraîner non ?

Aladdin

« Aladdin » est un classique de Disney qui suit l’histoire d’Aladdin, un jeune voleur qui tombe amoureux de la princesse Jasmine. Ce Disney est drôle, romantique et exotique. Qui n’aime pas ce fou de génie.

La Belle et le Clochard

« La Belle et le Clochard » est un classique de Disney qui suit l’histoire d’amour entre Lady, une chienne de riches, et Tramp, un chien de la rue. La scène d’anthologie des spaghettis est à découvrir.

Bambi

« Bambi » est un classique de Disney qui suit l’histoire de Bambi, un jeune faon, alors qu’il apprend à vivre dans la forêt. Ce Disney dispose d’une scène culte voire la scène culte ? avec une très belle musique qui accentue notre choc.

Dumbo

« Dumbo » est un classique de Disney qui suit l’histoire d’un petit éléphant nommé Dumbo qui est séparé de sa mère et doit apprendre seul. Qui n’est pas triste en voyant ce petit éléphant souffrir.