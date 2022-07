Selfie : Phénomène à la mode qui sert à justifier que vous êtes beau, vous êtes cool, et que vous faites des trucs incroyables. Venez partager les selfies les plus drôles et les plus surprenants, ceux que vous n’auriez jamais pensé faire en vacances.

Vous prendre (pour) le nombril… du monde, en selfie, tout est possible !

Même les doigts de pieds commencent à avoir un ego surdimensionné…

Les saucisses knacki aussi ont le droit à un selfie 🙂

Lors d’un long voyage dans l’espace

Même en situation de danger, le moment est propice

Se jeter à l’eau et ne reculer devant rien pour avoir un incroyable « selfie »

Pourquoi pas ? Si vous avez le temps entre deux ou trois sauts

Le temps d’un selfie au 7ème ciel

En pleine escapade animalière, mais sans prendre trop de risques, bien entendu…

… Ou simplement en trouvant le compagnon idéal

Retour vers le futur pour les grands littéraires grâce aux selfies

Projet d’un artiste assez particulier

Découvrez les photos du fameux russe Murad Osmann, un pro assez particulier du selfie en vacances. Il immortalise ses photos avec sa petite amie à travers le monde, et elles ont fait le tour du web aujourd’hui. Il ne vous restera plus qu’à deviner les villes dans lesquelles ils se sont rendus.