Les tuyaux bouchés peuvent être un véritable casse-tête, entraînant un écoulement lent, des toilettes qui débordent et d’autres problèmes de plomberie. Malheureusement, de nombreux propriétaires ne savent pas comment résoudre le problème et finissent par appeler un professionnel. Mais, avec les connaissances et les outils appropriés, vous pouvez facilement déboucher vos propres tuyaux et éviter le coût élevé des services professionnels. Qu’il s’agisse d’un évier de cuisine bouché ou d’un siphon de douche obstinément refoulé, il existe quelques solutions de plomberie de bricolage que vous pouvez essayer pour que vos tuyaux coulent à nouveau librement. Lisez la suite pour découvrir les trucs et astuces pour déboucher vos canalisations sans l’aide d’un plombier professionnel.

Qu’est-ce qui cause les tuyaux bouchés ?

Les canalisations bouchées sont causées par de nombreux éléments différents, notamment les cheveux, les particules alimentaires et la graisse. En fait, de nombreux bouchons de canalisations sont causés par des aliments tels que les huiles, les graisses et la graisse. Bien que ces éléments soient nécessaires pour cuisiner, ils peuvent rapidement s’accumuler dans les canalisations et provoquer des bouchons et des refoulements. Si un bouchon n’est pas éliminé rapidement, il peut durcir, s’étendre et créer des problèmes plus graves. Il est important de pouvoir reconnaître les signes d’un bouchon afin de pouvoir agir rapidement. Voici quelques signes indiquant que vos canalisations sont peut-être bouchées :

– Un débit d’eau réduit dans votre maison : Cela peut être une indication qu’un ou plusieurs de vos tuyaux sont bouchés.

– Un excès d’eau dans vos appareils sanitaires : Si vous remarquez que votre baignoire, votre évier ou vos toilettes prennent plus de temps que d’habitude pour se vider, cela peut être le signe d’un bouchon.

– Flaques d’eau dans vos appareils sanitaires : Si vous voyez des flaques d’eau dans la cuvette de vos toilettes ou dans d’autres appareils sanitaires, cela peut être le signe que le siphon est bouché.

– Odeurs provenant de vos appareils de plomberie : Un bouchon peut provoquer diverses odeurs, notamment une odeur de moisi, d’égout ou d’œuf pourri.

Solutions de plomberie courantes pour déboucher les canalisations.

Si l’une de vos canalisations est bouchée, vous avez plusieurs options à essayer vous-même avant d’appeler un professionnel. La première chose que vous pouvez essayer est d’utiliser une ventouse. Si vous avez un bouchon dans une baignoire ou un évier, le débouchage est une solution rapide et facile. Pour cela, placez un seau sous la canalisation bouchée, ajoutez un peu de détergent liquide pour créer une mousse mousseuse, puis couvrez la canalisation avec une ventouse. Poussez le piston de haut en bas plusieurs fois. Si le bouchon se trouve à l’intérieur du siphon, la ventouse peut le briser et le faire sortir par le drain. Si la ventouse ne fonctionne pas ou si le bouchon se trouve dans les toilettes, vous devrez peut-être utiliser une tarière pour toilettes. Celle-ci peut briser le bouchon et libérer les toilettes pour qu’elles puissent à nouveau fonctionner normalement. Pour utiliser la tarière, fixez le serpent à l’extrémité de la tige flexible, introduisez l’extrémité de la tige dans les toilettes et faites-la tourner. En tournant, la tarière délogera le bouchon et le brisera pour que la chasse d’eau puisse l’évacuer.

Nettoyeurs chimiques de canalisations

Les déboucheurs chimiques sont conçus pour éliminer les bouchons et déboucher les canalisations. Ils sont souvent fabriqués avec des produits chimiques puissants, notamment des acides qui aident à dissoudre les bouchons ou des biocides qui empêchent l’accumulation et la corrosion. Si ces produits peuvent être efficaces, ils peuvent aussi être très nocifs pour vos canalisations et l’environnement. Si vous utilisez des nettoyants chimiques pour canalisations, veillez à suivre attentivement le mode d’emploi pour éviter d’endommager vos canalisations. Il existe également des solutions de plomberie à faire soi-même, qui ne nécessitent pas de produits chimiques. Vous pouvez essayer de plonger ou d’utiliser une tarière de toilettes, comme mentionné ci-dessus, ou vous pouvez essayer de verser de l’eau bouillante dans votre canalisation. Cela peut aider à déboucher un bouchon et permettre à votre appareil sanitaire de s’écouler à nouveau normalement.

Déboucheur

Certaines canalisations bouchées peuvent être débouchées avec un déboucheur maison. L’une de ces recettes nécessite du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc, du sel d’Epsom et de l’eau bouillante. Mélangez d’abord le bicarbonate de soude, le vinaigre et le sel d’Epsom dans un récipient. Ensuite, versez le mélange dans votre canalisation bouchée. Ensuite, versez l’eau bouillante dans la canalisation. Cela créera une réaction chimique qui aidera à désengorger vos tuyaux et à déboucher le drain.

Serpent de plombier

Le serpent de plombier est souvent utilisé pour déboucher les grosses canalisations commerciales. Il s’agit d’une longue tige métallique avec une tête flexible qui peut être utilisée pour briser un bouchon, nettoyer un tuyau et déloger les débris. Pour utiliser un serpent de plombier pour déboucher une canalisation résidentielle, procédez comme suit :

– Fermez l’alimentation en eau de votre maison.

– Trouvez le bouchon dans votre tuyau en évacuant l’eau par le tuyau.

– Poussez le serpent de plombier le long du tuyau jusqu’à ce qu’il atteigne le bouchon.

– Faites tourner le serpent de plombier pour déboucher le bouchon.

– Répétez ces étapes si nécessaire.

Bicarbonate de soude et vinaigre

Le bicarbonate de soude et le vinaigre sont une autre solution maison pour déboucher les canalisations. Pour essayer cette solution de plomberie DIY, mettez un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre dans votre drain. Ensuite, versez de l’eau bouillante dans le drain. Cela créera une réaction chimique qui aidera à briser le bouchon dans vos tuyaux et à déboucher le drain. Cette solution peut être intéressante si le colmatage est suffisamment bas pour être éliminé en versant une solution dans la canalisation. Cependant, elle peut ne pas être efficace pour les bouchons qui se trouvent plus haut dans le tuyau. Il est également important de noter que cette méthode peut prendre un certain temps avant de fonctionner. Il est préférable d’essayer cette méthode la nuit, lorsque vous n’avez pas besoin de la canalisation.

Eau bouillante

L’eau bouillante peut être un moyen rapide et facile de déboucher votre drain. Cette solution de plomberie de bricolage peut être efficace si le bouchon est situé plus bas dans le tuyau. Tout d’abord, versez de l’eau bouillante dans le drain. Ensuite, versez de l’eau froide dans le drain pour arrêter l’ébullition. Cela créera un différentiel de pression qui pourra vous aider à déboucher votre canalisation. Cette méthode peut être utile pour déboucher un bouchon causé par de la graisse ou des particules alimentaires. Elle peut ne pas être efficace pour les bouchons plus graves qui se trouvent dans le siphon.

Conseils d’entretien préventif

Si vous voulez éviter les bouchons, il y a quelques mesures que vous pouvez prendre pour protéger votre plomberie. Tout d’abord, assurez-vous que le débit d’eau est suffisant dans votre maison. Si la pression de l’eau est faible, cela peut provoquer des bouchons. Cela peut être particulièrement problématique pour les propriétaires d’une installation septique, car un manque de débit d’eau peut provoquer une défaillance de la fosse septique. Pour vérifier votre pression d’eau, vous pouvez utiliser un manomètre ou un débitmètre. Une autre façon de prévenir les bouchons est de recourir à un service d’inspection annuelle de la plomberie, tel que le service de nettoyage des tuyaux et des drains de Roto-Rooter. Ce service comprend une inspection de routine qui peut vous aider à détecter et à prévenir les problèmes de plomberie, notamment les bouchons.

Conclusion

Les canalisations bouchées sont frustrantes et gênantes. Heureusement, il existe quelques solutions de plomberie à faire soi-même qui peuvent vous aider à déboucher vos canalisations. La première chose que vous pouvez essayer est d’utiliser une ventouse. Si cela ne fonctionne pas, essayez de plonger avec un déboucheur chimique ou avec de l’eau bouillante. Si vous n’arrivez toujours pas à déboucher la canalisation, vous devrez peut-être faire appel à un professionnel.